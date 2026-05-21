Julian Nagelsmann confirma que Manuel Neuer será o goleiro titular da Alemanha na Copa do Mundo, após a lenda do Bayern encerrar sua aposentadoria da seleção

Nagelsmann voltou a contar com a experiência de Neuer para a próxima Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Apesar de o goleiro de 40 anos ter se afastado anteriormente da seleção após a Euro 2024, ele agora está pronto para uma última participação.

Nagelsmann foi direto quando questionado sobre seus planos para a posição de goleiro durante o anúncio oficial da seleção alemã, em comentários destacados pela Sky Sports. “Sim, estou contando com ele”, confirmou o técnico. Ele continuou destacando as qualidades intangíveis que o goleiro veterano traz para o elenco, afirmando: “Todos sabem que tipo de aura envolve o Manu. A decisão é, aos meus olhos, a correta.”







