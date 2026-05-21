AFP
Traduzido por
Julian Nagelsmann confirma que Manuel Neuer será o goleiro titular da Alemanha na Copa do Mundo, após a lenda do Bayern encerrar sua aposentadoria da seleção
Nagelsmann anuncia sua convocação para a Copa do Mundo
Nagelsmann voltou a contar com a experiência de Neuer para a próxima Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Apesar de o goleiro de 40 anos ter se afastado anteriormente da seleção após a Euro 2024, ele agora está pronto para uma última participação.
Nagelsmann foi direto quando questionado sobre seus planos para a posição de goleiro durante o anúncio oficial da seleção alemã, em comentários destacados pela Sky Sports. “Sim, estou contando com ele”, confirmou o técnico. Ele continuou destacando as qualidades intangíveis que o goleiro veterano traz para o elenco, afirmando: “Todos sabem que tipo de aura envolve o Manu. A decisão é, aos meus olhos, a correta.”
- Getty Images Sport
Um golpe para Baumann
A notícia representa um revés significativo para Oliver Baumann, do Hoffenheim. Após a lesão de Marc-André ter Stegen, Baumann havia se consolidado como o principal candidato a ser titular no torneio. No entanto, ele agora terá que se contentar com o papel de reserva mais uma vez, com o retorno do lendário Neuer, do Bayern.
Nagelsmann admitiu que foi difícil dar a notícia, descrevendo a decisão como “um golpe” para Baumann. No entanto, o técnico elogiou a reação profissional do jogador de 35 anos, classificando-o como um “reserva de classe mundial” e observando que várias conversas haviam confirmado o compromisso de Baumann em apoiar a equipe, independentemente de seu papel.
Debate interno acirrado chega ao fim
O caminho para trazer Neuer de volta não foi isento de complicações. Nagelsmann revelou que a comissão técnica manteve discussões intensas antes de definir o elenco, ponderando as recentes preocupações com a condição física de Neuer contra seu histórico comprovado. O grupo de treino também contará com Jonas Urbig, que viajará como parceiro de treino para apoiar o grupo de goleiros.
“Houve um número enorme de discussões”, explicou Nagelsmann. “As discussões internas estão encerradas.”
- Getty Images Sport
O caminho para a Copa do Mundo de 2026
Os preparativos da Alemanha entram em ritmo acelerado com dois amistosos consecutivos contra a Finlândia, em Mainz, e um confronto com a seleção dos EUA, em Chicago. Essas partidas servirão como o último teste para Neuer e seus companheiros antes de seguirem para a base em Winston-Salem para iniciar a campanha no Grupo E.
A Die Mannschaft enfrenta um caminho difícil na fase de grupos, tendo sido sorteada para enfrentar Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Com Joshua Kimmich vestindo a braçadeira de capitão e Neuer de volta ao time titular, Nagelsmann aposta em uma combinação de liderança dos veteranos e flexibilidade tática para garantir o quinto título mundial da Alemanha.