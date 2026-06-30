Getty Images Sport
Traduzido por
Julian Nagelsmann classifica o gol anulado de Jonathan Tah pela Alemanha como um “escândalo” e perde a paciência com um repórter após a derrota para o Paraguai na Copa do Mundo
Polêmica em torno do VAR ofusca a eliminação da Alemanha
A campanha da Alemanha na Copa do Mundo chegou ao fim nas oitavas de final, após uma derrota por 4 a 3 na disputa de pênaltis para o Paraguai, que se seguiu a um empate em 1 a 1 após a prorrogação. O resultado aumentou ainda mais a pressão sobre Nagelsmann após a eliminação precoce do torneio.
O momento decisivo ocorreu na prorrogação, quando Tah parecia ter marcado, mas o VAR anulou o gol após determinar que Waldemar Anton havia cometido falta no goleiro paraguaio Orlando Gill na jogada que antecedeu o gol. Nagelsmann discordou veementemente da decisão, descrevendo-a como um “escândalo”.
- Getty Images Sport
Nagelsmann condena o gol anulado
Nagelsmann abordou a polêmica decisão durante uma entrevista pós-jogo à ZDF, após conversar com seus jogadores. Embora tenha reconhecido as deficiências da Alemanha, ele insistiu que a decisão de anular o gol de Tah foi um grande erro.
“Tivemos uma construção de jogadas muito lenta; demorou uma eternidade para passar a bola de uma lateral para a outra”, explicou Nagelsmann. “Em determinado momento, mudamos para uma abordagem mais direta e, então, sim, era importante fazer cruzamentos precisos para dentro da área.
“Em determinado momento, acho que tínhamos seis ou sete jogadores com mais de 6ft 2in em campo e tivemos 11 ou 12 escanteios. Marcamos então um gol em um desses escanteios, o que foi um escândalo, pois o árbitro apitou para anular o gol. Não faço ideia do que ele viu ali. É realmente uma piada.
“Mas é assim que as coisas são, não adianta ficar remoendo. Ainda precisamos nos organizar e controlar o jogo desde o início, e lidar com ele de maneira diferente, e não conseguimos fazer isso.”
Depois de ver um replay durante a entrevista, Nagelsmann ficou ainda mais crítico em relação à decisão, dizendo: “Estou vendo de novo agora. Não é apenas um escândalo, é um escândalo absoluto. Isso não é nem de longe uma falta.”
A frustração chegou ao auge após a eliminação da Alemanha
A entrevista ficou cada vez mais tensa quando Nagelsmann foi questionado repetidamente sobre o declínio da Alemanha, após a equipe ter estreado no torneio com uma vitória por 7 a 1 sobre Curaçao. À medida que as perguntas continuavam a se concentrar nas deficiências táticas de sua equipe, o técnico da Alemanha perdeu visivelmente a paciência.
“Sim, como já disse, nossa construção de jogadas hoje foi simplesmente lenta demais”, afirmou ele. “Sim, acabei de dizer a vocês. A construção de jogadas foi lenta demais. Já disse isso três vezes.”
- (C)Getty Images
A Alemanha precisa refletir após a eliminação precoce
A campanha da Alemanha na Copa do Mundo chegou ao fim, deixando Nagelsmann e sua equipe com um longo período de reflexão após uma eliminação inesperada nas oitavas de final. O foco será avaliar tanto a polêmica eliminação quanto as atuações que fizeram com que uma das favoritas do torneio não conseguisse avançar além da primeira fase eliminatória.