Julian Nagelsmann classifica o gol anulado de Jonathan Tah pela Alemanha como um “escândalo” e perde a paciência com um repórter após a derrota para o Paraguai na Copa do Mundo

Nagelsmann abordou a polêmica decisão durante uma entrevista pós-jogo à ZDF, após conversar com seus jogadores. Embora tenha reconhecido as deficiências da Alemanha, ele insistiu que a decisão de anular o gol de Tah foi um grande erro.

“Tivemos uma construção de jogadas muito lenta; demorou uma eternidade para passar a bola de uma lateral para a outra”, explicou Nagelsmann. “Em determinado momento, mudamos para uma abordagem mais direta e, então, sim, era importante fazer cruzamentos precisos para dentro da área.

“Em determinado momento, acho que tínhamos seis ou sete jogadores com mais de 6ft 2in em campo e tivemos 11 ou 12 escanteios. Marcamos então um gol em um desses escanteios, o que foi um escândalo, pois o árbitro apitou para anular o gol. Não faço ideia do que ele viu ali. É realmente uma piada.

“Mas é assim que as coisas são, não adianta ficar remoendo. Ainda precisamos nos organizar e controlar o jogo desde o início, e lidar com ele de maneira diferente, e não conseguimos fazer isso.”

Depois de ver um replay durante a entrevista, Nagelsmann ficou ainda mais crítico em relação à decisão, dizendo: “Estou vendo de novo agora. Não é apenas um escândalo, é um escândalo absoluto. Isso não é nem de longe uma falta.”