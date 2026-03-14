Julian Álvarez “vai ficar” no Atlético de Madrid, enquanto o diretor desmente rumores envolvendo Arsenal, Barcelona e PSG

A posição de Alemany sobre o futuro de Álvarez reflete sua opinião em relação à saída de Antoine Griezmann. O atacante francês havia sido associado a uma transferência no meio da temporada para o Orlando City, da MLS, mas optou por permanecer até o fim da temporada com o time espanhol, que busca o título da Copa del Rey.

Apesar dos rumores de uma transferência iminente, Alemany insistiu que Griezmann cumprirá seu contrato no clube, afirmando: “Essa questão é especulação. Antoine tem mais duas temporadas, está focado no que está por vir e seu desempenho é muito bom. Pensamos nele nos ajudando no que está por vir. O resto é especulação.”