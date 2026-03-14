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Julian Álvarez “vai ficar” no Atlético de Madrid, enquanto o diretor desmente rumores envolvendo Arsenal, Barcelona e PSG
Alemany desmente rumores sobre sua saída
Alemany foi direto ao abordar os rumores que ligam Álvarez a uma possível saída, referindo-se especificamente às notícias sobre o interesse do Paris Saint-Germain. “É a mesma situação que aconteceu com Antoine [Griezmann]. Ele tem contrato conosco e vai ficar conosco”, disse Alemany àMovistar. “Julian deixou claro que está muito feliz no Atlético, mas tudo o que ele diz está sendo mal interpretado. Ele tem mais quatro anos de contrato e esperamos que fique por muito mais tempo e até mesmo renove. Não vejo nenhuma notícia sobre Julian. Não há problema algum; é apenas uma questão de pessoas procurando coisas onde não há nada. A verdadeira notícia é que ele está apresentando um desempenho extraordinário.”
- AFP
Os pretendentes em alerta máximo
Apesar da postura firme do clube, a disputa por Álvarez continua acirrada, com Barcelona, Arsenal e Chelsea já tendo manifestado interesse anteriormente. Esses clubes teriam ficado atentos quando o atacante admitiu que “nunca se sabe” o que pode acontecer em relação ao seu futuro. Alemany, no entanto, sugeriu que essas palavras foram tiradas do contexto. Ele também optou por ignorar as distrações vindas de outros clubes, especificamente os comentários do presidente do Barcelona, Joan Laporta, que disse à SER Catalunya que Álvarez é um “grande jogador” que se encaixaria no sistema do Barça, desde que demonstre disposição para se juntar ao time por um “preço acessível”, sem quebrar o banco. “Não falo sobre outros clubes, apenas sobre o Atlético, e cada um é responsável pelo que diz”, observou o diretor, refletindo um clube focado na estabilidade interna.
Griezmann recusa proposta da MLS
A posição de Alemany sobre o futuro de Álvarez reflete sua opinião em relação à saída de Antoine Griezmann. O atacante francês havia sido associado a uma transferência no meio da temporada para o Orlando City, da MLS, mas optou por permanecer até o fim da temporada com o time espanhol, que busca o título da Copa del Rey.
Apesar dos rumores de uma transferência iminente, Alemany insistiu que Griezmann cumprirá seu contrato no clube, afirmando: “Essa questão é especulação. Antoine tem mais duas temporadas, está focado no que está por vir e seu desempenho é muito bom. Pensamos nele nos ajudando no que está por vir. O resto é especulação.”
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Atlético?
O Atlético ocupa atualmente a terceira posição na La Liga e está a caminho de avançar para as quartas de final da Liga dos Campeões, após ter derrotado o Tottenham por 5 a 2 na partida de ida das oitavas de final. As duas equipes se enfrentam em Londres na quarta-feira para disputar a partida de volta.
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