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Julián Alvarez se desculpa! Atacante faz impressionante reviravolta e admite "erro" a companheiros do Atlético de Madrid após fracassada tentativa de transferência para o Barcelona
Confissão no vestiário para Alvarez
A novela de todo o verão em torno de Alvarez teve uma reviravolta surpreendente dentro do vestiário do Metropolitano. Depois de semanas de incerteza e declarações públicas sobre o desejo de sair, o ex-jogador do Manchester City teria se aberto com os companheiros. De acordo com Cadena SER, por Martin Talavera, o argentino assumiu completamente seus erros, reconhecendo que seu pedido público de transferência durante a Copa do Mundo foi mal conduzido.
Talavera disse: "Julian Alvarez não está escondendo o fato de que cometeu um erro no vestiário. Até recentemente, ele não falava sobre isso, mas agora está admitindo abertamente seus erros, especialmente na forma como lidou com as coisas."
- Getty/GOAL
Sonho do Barcelona esbarra no muro do Atlético de Madrid
Durante boa parte da janela, parecia que Alvarez estava destinado ao Spotify Camp Nou. O estafe do jogador estava ativo na tentativa de viabilizar uma transferência para a Catalunha, e o encontro entre o diretor esportivo do Barcelona Deco se reúne com o agente de Alvarez, Hidalgo, em Madri foi um momento-chave que sinalizou a séria intenção do Barça de contratar o vencedor da Copa do Mundo de 2022. No entanto, a cúpula do Atlético, liderada pelo CEO Miguel Angel Gil Marin, permaneceu firme em sua recusa em fortalecer um rival direto de La Liga.
Durante boa parte da janela, parecia que Alvarez estava destinado ao Spotify Camp Nou. O estafe do jogador estava ativo na tentativa de viabilizar uma transferência para a Catalunha, e uma cúpula em Madri entre o diretor esportivo do Barcelona, Deco, e o agente de Alvarez, Fernando Hidalgo, ressaltou a séria intenção do Barça de contratar o vencedor da Copa do Mundo de 2022. No entanto, a cúpula do Atlético, liderada pelo CEO Miguel Angel Gil Marin, permaneceu firme em sua recusa em fortalecer um rival direto de La Liga.
Compromisso com o projeto do Atlético de Madrid
Com a janela de transferências se aproximando do fim e o Atlético bloqueando com firmeza uma transferência doméstica, Alvarez rapidamente voltou a focar na causa rojiblanca. A reportagem acrescenta que o jogador de 26 anos prometeu aos colegas que deixará tudo em campo pelo escudo do Atleti enquanto chamar o Metropolitano de casa. Essa mudança de postura é um enorme reforço para Simeone, que ainda considera o argentino uma peça crucial em seu ataque para a temporada 2026-27.
O jornalista destacou que o atacante disse aos companheiros: "Ele disse aos companheiros de equipe que seu compromisso é total e que o tempo que passar no Atlético de Madrid, que serão três anos de contrato, é primordial."
- ZUMA Press Wire
O foco muda para o campo
Agora que a poeira baixou, Alvarez passará por um programa físico personalizado para alcançar o mesmo ritmo dos companheiros de equipe. Após um retorno tardio à pré-temporada depois da desgastante campanha da Argentina até a final da Copa do Mundo de 2026, a comissão técnica não quer correr nenhum risco com sua saúde. Como resultado, o atacante deve ficar fora do próximo amistoso contra o Marseille, enquanto trabalha para atingir o auge da forma em Madri.
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