A novela de todo o verão em torno de Alvarez teve uma reviravolta surpreendente dentro do vestiário do Metropolitano. Depois de semanas de incerteza e declarações públicas sobre o desejo de sair, o ex-jogador do Manchester City teria se aberto com os companheiros. De acordo com Cadena SER, por Martin Talavera, o argentino assumiu completamente seus erros, reconhecendo que seu pedido público de transferência durante a Copa do Mundo foi mal conduzido.

Talavera disse: "Julian Alvarez não está escondendo o fato de que cometeu um erro no vestiário. Até recentemente, ele não falava sobre isso, mas agora está admitindo abertamente seus erros, especialmente na forma como lidou com as coisas."