Getty Images Sport
Traduzido por
Julian Álvarez revela que errou nada menos que SEIS cobranças de falta nos treinos antes de marcar aquele gol incrível do Atlético de Madrid contra o Barcelona
Exercícios práticos de Alvarez
O sucesso em campo costuma ser fruto de uma repetição incansável, mas Álvarez revelou que sua preparação para o confronto decisivo do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões não saiu como planejado. Apesar de ter protagonizado um lance mágico que ajudou a garantir a vitória por 2 a 0, o ex-jogador do Manchester City confessou que sua precisão estava inexistente nos treinos.
- AFP
A redenção do argentino na rodada
O atacante chutou com efeito, mandando a bola no ângulo superior pouco antes do intervalo; seu gol aproveitou a mudança no ritmo da partida após a expulsão do zagueiro do Barça, Pau Cubarsi, por uma falta em Giuliano Simeone.
Após a partida, ele disse: “Ontem treinamos cobranças de falta. Eu cobrei várias, talvez cinco ou seis, e não marquei nenhuma. Hoje foi o dia. O gol saiu em um momento crucial, então estou muito feliz.”
Fazendo história na Liga dos Campeões
Além da beleza estética do lance, o gol consolidou o lugar de Álvarez nos livros de história do clube. Ele atingiu agora a marca histórica de nove gols, o maior número já alcançado por um jogador do Atlético de Madrid em uma única campanha da Liga dos Campeões.
- AFP
E agora?
Os Rojiblancos vão agora voltar sua atenção para a competição nacional, onde enfrentarão o Sevilla na La Liga. O Atlético ocupa atualmente a quarta posição, com 57 pontos em 30 partidas, um ponto atrás do Villarreal, terceiro colocado. Os jogadores de Simeone enfrentarão então o Barça na partida de volta, no Wanda Metropolitano.