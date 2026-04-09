Julian Álvarez revela que errou nada menos que SEIS cobranças de falta nos treinos antes de marcar aquele gol incrível do Atlético de Madrid contra o Barcelona

O atacante chutou com efeito, mandando a bola no ângulo superior pouco antes do intervalo; seu gol aproveitou a mudança no ritmo da partida após a expulsão do zagueiro do Barça, Pau Cubarsi, por uma falta em Giuliano Simeone.

Após a partida, ele disse: “Ontem treinamos cobranças de falta. Eu cobrei várias, talvez cinco ou seis, e não marquei nenhuma. Hoje foi o dia. O gol saiu em um momento crucial, então estou muito feliz.”