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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Julian Álvarez revela que errou nada menos que SEIS cobranças de falta nos treinos antes de marcar aquele gol incrível do Atlético de Madrid contra o Barcelona

J. Alvarez
Atlético de Madrid
Barcelona x Atlético de Madrid
Barcelona
Liga dos Campeões

Julian Álvarez falou abertamente sobre suas dificuldades inesperadas nos treinos antes de marcar um gol espetacular de falta na vitória do Atlético de Madrid sobre o Barcelona. Apesar do desempenho heroico do argentino nos grandes palcos, ele admitiu ter tido uma taxa de conversão muito baixa nos treinos a portas fechadas apenas 24 horas antes.

  • Exercícios práticos de Alvarez

    O sucesso em campo costuma ser fruto de uma repetição incansável, mas Álvarez revelou que sua preparação para o confronto decisivo do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões não saiu como planejado. Apesar de ter protagonizado um lance mágico que ajudou a garantir a vitória por 2 a 0, o ex-jogador do Manchester City confessou que sua precisão estava inexistente nos treinos.

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    A redenção do argentino na rodada

    O atacante chutou com efeito, mandando a bola no ângulo superior pouco antes do intervalo; seu gol aproveitou a mudança no ritmo da partida após a expulsão do zagueiro do Barça, Pau Cubarsi, por uma falta em Giuliano Simeone.

    Após a partida, ele disse: “Ontem treinamos cobranças de falta. Eu cobrei várias, talvez cinco ou seis, e não marquei nenhuma. Hoje foi o dia. O gol saiu em um momento crucial, então estou muito feliz.”

  • Fazendo história na Liga dos Campeões

    Além da beleza estética do lance, o gol consolidou o lugar de Álvarez nos livros de história do clube. Ele atingiu agora a marca histórica de nove gols, o maior número já alcançado por um jogador do Atlético de Madrid em uma única campanha da Liga dos Campeões.

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    E agora?

    Os Rojiblancos vão agora voltar sua atenção para a competição nacional, onde enfrentarão o Sevilla na La Liga. O Atlético ocupa atualmente a quarta posição, com 57 pontos em 30 partidas, um ponto atrás do Villarreal, terceiro colocado. Os jogadores de Simeone enfrentarão então o Barça na partida de volta, no Wanda Metropolitano.

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