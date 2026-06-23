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Julian Álvarez quer ser transferido! O craque do Atlético de Madrid afirma que a venda seria “o melhor para todos” em um apelo desesperado para concretizar a transferência “dos sonhos” para o Barcelona
Atacante exige saída no meio do ano
O atacante de 26 anos desencadeou uma grande disputa por sua contratação após confirmar seu desejo de se despedir do time de Diego Simeone. Apesar de ter impressionado desde que chegou do Manchester City em 2024 por um valor que chegou a €95 milhões, o atacante acredita que seu futuro está em outro lugar. O Barcelona colocou o sul-americano no topo de sua lista de prioridades de transferência para substituir Robert Lewandowski, que deixa um enorme vazio no ataque após o término de seu contrato no Camp Nou. Há relatos de que o Barça é o destino preferido de Álvarez.
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Alvarez pede transferência
O versátil atacante decidiu quebrar o silêncio logo após ajudar a Argentina a conquistar uma vitória confortável por 2 a 0 sobre a Áustria na Copa do Mundo.
Ele disse à ESPN: “Não acho que seja o momento certo para falar, mas também não quero me esconder. Tento ser uma pessoa honesta. Conversei com as pessoas do [Atlético] com quem precisava conversar. Acho que o melhor para todos é uma transferência. Quero realizar meu sonho.”
Grandes nomes do continente acirram a disputa
Acredita-se que o Barcelona seja o principal candidato a contratar Álvarez, mas ele ainda tem contrato até junho de 2030, o que coloca seu clube atual em uma posição negocial forte, apesar do descontentamento do jogador. Os gigantes financeiros Paris Saint-Germain e Arsenal continuam demonstrando grande interesse, segundo a ESPN, enquanto o arquirrival Real Madrid teve recentemente rejeitada uma oferta astronômica de 150 milhões de euros.
A situação causou imenso atrito nos bastidores, levando o Atlético a divulgar declarações agressivas nas redes sociais condenando o Barcelona por supostos vazamentos calculados para a mídia e falta de respeito.
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O impasse prepara o terreno para um grande sucesso
Uma intensa batalha administrativa se aproxima, à medida que o dinâmico atacante tenta forçar a concretização da transferência que prefere, apesar de os dirigentes do Atlético se recusarem obstinadamente a considerar qualquer proposta nacional. Resolver esse impasse continua sendo fundamental para a equipe de contratações do Barcelona, que precisa agir rapidamente antes que os grandes clubes europeus elevem o valor da transferência durante a janela de transferências de verão.