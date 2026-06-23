Julian Álvarez quer ser transferido! O craque do Atlético de Madrid afirma que a venda seria “o melhor para todos” em um apelo desesperado para concretizar a transferência “dos sonhos” para o Barcelona

O versátil atacante decidiu quebrar o silêncio logo após ajudar a Argentina a conquistar uma vitória confortável por 2 a 0 sobre a Áustria na Copa do Mundo.

Ele disse à ESPN: “Não acho que seja o momento certo para falar, mas também não quero me esconder. Tento ser uma pessoa honesta. Conversei com as pessoas do [Atlético] com quem precisava conversar. Acho que o melhor para todos é uma transferência. Quero realizar meu sonho.”