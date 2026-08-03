Getty Images Sport
Traduzido por
Julián Alvarez inicia programa de treinos no Atlético de Madrid enquanto as esperanças de transferência do Barcelona pelo atacante argentino diminuem
Treinamento começa apesar da incerteza sobre a transferência
A saga em torno do futuro de Alvarez tomou um rumo significativo, já que o atacante iniciou um programa de treinamento especializado preparado pelo Atletico. Após um período de silêncio depois de sua declaração pública durante a Copa do Mundo de que queria sair para realizar seu “sonho” de um novo desafio, o jogador de 26 anos agora segue um regime físico rigoroso. De acordo com o Marca, Alvarez, que atualmente aproveita os últimos dias de férias, vem treinando individualmente desde 1º de agosto para garantir que esteja em condições ideais para a próxima temporada.
Esse movimento sugere que o argentino está mantendo suas obrigações profissionais apesar do forte interesse do gigante catalão. O cronograma físico elaborado pela comissão técnica do Atletico deve durar nove dias, até seu retorno esperado ao centro de treinamento do clube em 10 de agosto.
- Getty Images
Movida do Barcelona esbarra em um impasse diplomático
Enquanto Alvarez se prepara para o retorno, as tentativas do Barcelona de levá-lo ao Camp Nou encontraram um grande obstáculo. A relação entre os dois pesos-pesados espanhóis azedou consideravelmente, com o Atlético acusando o Barcelona de abordar o jogador pelas costas. Esse atrito se transformou em uma disputa formal, com o Atlético apresentando uma reclamação oficial tanto à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) quanto à Fifa. O Atlético está claramente insatisfeito com a forma como o Barcelona conduziu sua investida, o que levou a uma ruptura na comunicação em nível executivo.
O CEO do Atlético, Miguel Angel Gil Marin, tem sido enfático sobre a posição do clube e insistiu publicamente que não vai negociar com o Barcelona nas circunstâncias atuais. A postura linha-dura adotada pelo clube da capital faz com que uma transferência para o Barça esteja, na prática, bloqueada por enquanto.
Simeone e o precedente de Griezmann
Apesar do drama jurídico em curso entre os clubes, Alvarez segue em bons termos com o técnico Diego Simeone. A dupla teria mantido um diálogo saudável durante a Copa do Mundo, mesmo quando a especulação sobre o futuro do atacante atingiu níveis máximos. Essa ligação pessoal pode ser vital para que Alvarez seja reintegrado ao time titular nesta temporada. A diretoria do Atletico apontou o dedo para os representantes do jogador, e não para o próprio atacante, sugerindo que a porta ainda está aberta para que ele siga como peça-chave do projeto em Madri.
O clube chegou até a incentivar Alvarez a olhar para o exemplo de Antoine Griezmann, que reconstruiu com sucesso sua relação com a torcida do Atleti e com a diretoria após sua própria transferência controversa para o Barcelona e o retorno posterior.
- Getty Images
A possibilidade de uma saída para o exterior
Embora o Atlético prefira manter o argentino, a situação está longe de estar resolvida. O clube sabe que uma oferta substancial de fora de La Liga pode mudar tudo. Com Barcelona e Real Madrid agora considerados destinos irreais devido ao desgaste diplomático e às restrições financeiras, qualquer saída quase certamente envolveria uma transferência para outra potência europeia.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.