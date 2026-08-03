A saga em torno do futuro de Alvarez tomou um rumo significativo, já que o atacante iniciou um programa de treinamento especializado preparado pelo Atletico. Após um período de silêncio depois de sua declaração pública durante a Copa do Mundo de que queria sair para realizar seu “sonho” de um novo desafio, o jogador de 26 anos agora segue um regime físico rigoroso. De acordo com o Marca, Alvarez, que atualmente aproveita os últimos dias de férias, vem treinando individualmente desde 1º de agosto para garantir que esteja em condições ideais para a próxima temporada.

Esse movimento sugere que o argentino está mantendo suas obrigações profissionais apesar do forte interesse do gigante catalão. O cronograma físico elaborado pela comissão técnica do Atletico deve durar nove dias, até seu retorno esperado ao centro de treinamento do clube em 10 de agosto.







