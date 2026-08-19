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Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Julian Alvarez fica fora da vitória na estreia do Atlético de Madrid, e Diego Simeone explica ausência em meio à novela de transferências

Mercado da bola
D. Simeone
J. Alvarez
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid x Malaga
Malaga
La Liga

Julián Alvarez foi totalmente deixado fora do elenco do Atlético de Madrid para sua partida de estreia em La Liga contra o Málaga, na quarta-feira. A ausência de destaque acontece em meio a uma intensa especulação que liga o argentino a uma mudança para o Barcelona, apesar de Diego Simeone insistir que o atacante simplesmente precisa de mais tempo de treinamento após seus recentes compromissos internacionais com a Argentina.

  • Alvarez perde a vitória na estreia

    Alvarez foi ausência notável quando o Atlético de Madrid iniciou sua campanha em La Liga com uma vitória por 2 a 0 sobre o Málaga, na quarta-feira. Enquanto o argentino acompanhava de longe, Ademola Lookman liderou o ataque como centroavante isolado e disputou a partida inteira. Gols no segundo tempo de Kang-in Lee e Alex Baena garantiram a vitória.

    No entanto, Alvarez tem sido alvo de forte especulação no mercado de transferências, com Barcelona e Arsenal interessados em garantir sua contratação. Apesar do desejo do jogador de sair, o Atlético de Madrid tem se mantido irredutível, apontando para uma multa rescisória de € 490 milhões. O clube praticamente fechou a porta para negociações.

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    Simeone explica a ausência

    De acordo com o Mirror, o técnico Diego Simeone abordou a situação diretamente, afirmando que a ausência se deu puramente por questões de condição física após a final da Copa do Mundo, e não por causa de uma transferência iminente.

    Curiosamente, Baena foi relacionado e até marcou, apesar de ter tido um período semelhante afastado em compromissos internacionais. Simeone explicou sua decisão, afirmando: "Eu cuido da parte esportiva. [Julian] é um garoto extraordinário. Conversamos, como sempre fazemos... Precisamos de mais sessões de treino com ele. Ele é o melhor jogador que temos no ataque, eu já disse isso e continuo pensando assim. Quero montar um time em torno dele."

  • Insatisfação do jogador fica evidente

    Apesar de Simeone insistir que Alvarez continua sendo central em seus planos no Riyadh Air Metropolitano, o jogador parece profundamente insatisfeito com a situação atual. As informações indicam que Simeone e Alvarez tiveram conversas cara a cara nas quais o atacante reiterou seu desejo de sair para o Barcelona.

    Além disso, foi destacado que Alvarez demonstrou sua frustração durante sessões de treino recentes. Em sua foto oficial publicada na quarta-feira, Alvarez estava sem barba e visivelmente carrancudo, um contraste marcante com seu comportamento habitualmente alegre nas duas temporadas anteriores. Simeone reconheceu o barulho externo e acrescentou: "As pessoas terão suas opiniões. Eu respeito muito as opiniões das pessoas, sempre respeitei nessas situações, Diego Costa, [Antoine] Griezmann e agora Julián."

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    O que acontece a seguir?

    Alvarez continuará treinando com o Atlético de Madrid enquanto tenta ganhar ritmo de jogo antes do próximo compromisso da equipe, em casa contra o Villarreal, em 23 de agosto. Com a janela de transferências se aproximando do fim e o clube exigindo uma taxa irrealista de € 490 milhões, Alvarez provavelmente terá de aceitar que seu futuro imediato está em Madri. O Barcelona precisará buscar rapidamente alvos alternativos para o ataque caso não consiga viabilizar uma oferta histórica.

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