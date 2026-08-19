Alvarez foi ausência notável quando o Atlético de Madrid iniciou sua campanha em La Liga com uma vitória por 2 a 0 sobre o Málaga, na quarta-feira. Enquanto o argentino acompanhava de longe, Ademola Lookman liderou o ataque como centroavante isolado e disputou a partida inteira. Gols no segundo tempo de Kang-in Lee e Alex Baena garantiram a vitória.

No entanto, Alvarez tem sido alvo de forte especulação no mercado de transferências, com Barcelona e Arsenal interessados em garantir sua contratação. Apesar do desejo do jogador de sair, o Atlético de Madrid tem se mantido irredutível, apontando para uma multa rescisória de € 490 milhões. O clube praticamente fechou a porta para negociações.