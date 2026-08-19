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Julian Alvarez fica fora da vitória na estreia do Atlético de Madrid, e Diego Simeone explica ausência em meio à novela de transferências
Alvarez perde a vitória na estreia
Alvarez foi ausência notável quando o Atlético de Madrid iniciou sua campanha em La Liga com uma vitória por 2 a 0 sobre o Málaga, na quarta-feira. Enquanto o argentino acompanhava de longe, Ademola Lookman liderou o ataque como centroavante isolado e disputou a partida inteira. Gols no segundo tempo de Kang-in Lee e Alex Baena garantiram a vitória.
No entanto, Alvarez tem sido alvo de forte especulação no mercado de transferências, com Barcelona e Arsenal interessados em garantir sua contratação. Apesar do desejo do jogador de sair, o Atlético de Madrid tem se mantido irredutível, apontando para uma multa rescisória de € 490 milhões. O clube praticamente fechou a porta para negociações.
- AFP
Simeone explica a ausência
De acordo com o Mirror, o técnico Diego Simeone abordou a situação diretamente, afirmando que a ausência se deu puramente por questões de condição física após a final da Copa do Mundo, e não por causa de uma transferência iminente.
Curiosamente, Baena foi relacionado e até marcou, apesar de ter tido um período semelhante afastado em compromissos internacionais. Simeone explicou sua decisão, afirmando: "Eu cuido da parte esportiva. [Julian] é um garoto extraordinário. Conversamos, como sempre fazemos... Precisamos de mais sessões de treino com ele. Ele é o melhor jogador que temos no ataque, eu já disse isso e continuo pensando assim. Quero montar um time em torno dele."
Insatisfação do jogador fica evidente
Apesar de Simeone insistir que Alvarez continua sendo central em seus planos no Riyadh Air Metropolitano, o jogador parece profundamente insatisfeito com a situação atual. As informações indicam que Simeone e Alvarez tiveram conversas cara a cara nas quais o atacante reiterou seu desejo de sair para o Barcelona.
Além disso, foi destacado que Alvarez demonstrou sua frustração durante sessões de treino recentes. Em sua foto oficial publicada na quarta-feira, Alvarez estava sem barba e visivelmente carrancudo, um contraste marcante com seu comportamento habitualmente alegre nas duas temporadas anteriores. Simeone reconheceu o barulho externo e acrescentou: "As pessoas terão suas opiniões. Eu respeito muito as opiniões das pessoas, sempre respeitei nessas situações, Diego Costa, [Antoine] Griezmann e agora Julián."
- AFP
O que acontece a seguir?
Alvarez continuará treinando com o Atlético de Madrid enquanto tenta ganhar ritmo de jogo antes do próximo compromisso da equipe, em casa contra o Villarreal, em 23 de agosto. Com a janela de transferências se aproximando do fim e o clube exigindo uma taxa irrealista de € 490 milhões, Alvarez provavelmente terá de aceitar que seu futuro imediato está em Madri. O Barcelona precisará buscar rapidamente alvos alternativos para o ataque caso não consiga viabilizar uma oferta histórica.
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