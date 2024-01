Julian Álvarez, exclusivo: campeão de tudo na Argentina e Manchester City revela bastidores de títulos, Lionel Messi e Pep Guardiola

Atacante concedeu entrevista à GOAL e falou sobre jogar ao lado de seu herói de infância na Argentina e de sua parceria com Erling Haaland

Título da Premier League? Checado. Copa da FA? Checado. Liga dos Campeões? Também checado. Copa Libertadores? Também checado. E quanto a troféus pela Argentina? Sim, ele também tem: a Copa América, o primeiro grande troféu da Argentina em 28 anos, e depois a Copa do Mundo do Qatar, em 2022. E não se esqueça da Supercopa da UEFA, o Mundial de Clubes da FIFA, a Finalissima, a Primera División da Argentina, a Copa Argentina e a Supercopa.

A lista de títulos de Julián Álvarez, 14 por clube e país, é impressionante, e a maioria dos jogadores só sonhará em levantar tantos troféus até o final de suas carreiras. O assustador é que o atacante do Manchester City e da Argentina acabou de completar 24 anos.

Álvarez conquistou os troféus mais importantes em um período de 12 meses. Tudo começou com a emocionante conquista da Copa do Mundo, sobre a França, em dezembro de 2022, marcando quatro gols na campanha, ao todo. Em seguida, ajudou o City a conquistar o terceiro título consecutivo da Premier League, uma FA Cup e, finalmente, a Liga dos Campeões - o primeiro clube inglês desde o arquirrival, Manchester United, em 1999, a conquistar a tríplice coroa.

A jornada terminou um ano depois, com o City derrotando o Fluminense por 4 a 0 na final do Mundial de Clubes, na Arábia Saudita, com Álvarez marcando o primeiro e o último gol, sendo nomeado o Homem do Jogo.

Mas, na verdade, essa caminhada está longe do fim...