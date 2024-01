Julian Álvarez, exclusivo: atacante fala sobre aposentadoria de Lionel Messi da Argentina

O atacante do Manchester City e da Argentina quer que Messi continue jogando pela seleção

Julian Álvarez, jogador do Manchester City, expressou seu desejo de que Lionel Messi continue atuando pela seleção argentina. Enquanto o atacante argentino revela que a aposentadoria da seleção não está longe de acontecer. Com a expectativa de defender o título da Copa América, a equipe argentina se prepara para mais desafios e conquistas, buscando manter-se no topo do cenário internacional.