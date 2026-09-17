As consequências da prolongada novela de transferência envolvendo Alvarez começam a se manifestar em mudanças significativas nos bastidores. De acordo com informações da Onda Cero, o internacional argentino considera seriamente se separar de seu agente de longa data, Fernando Hidalgo. Hidalgo representou o atacante durante toda a sua carreira, mas o atrito recente entre o jogador, o Atlético de Madrid e o potencial interessado Barcelona teria quebrado a relação de confiança entre as duas partes.

Alvarez já teria mantido conversas preliminares com a The Elegant Game, agência comandada pelo ex-astro do Paris Saint-Germain Javier Pastore. A empresa já representa Enzo Fernandez, amigo próximo de Alvarez e companheiro de seleção, o que pode proporcionar uma transição confortável para o atacante.