Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Julián Álvarez está prestes a se separar de seu agente de longa data após racha no Atlético de Madrid e caos na transferência para o Barcelona

J. Alvarez
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga

Julian Alvarez estaria preparado para fazer uma grande mudança em seu círculo mais próximo após uma janela de transferências de verão caótica, que desgastou sua relação com o Atlético de Madrid. O atacante argentino considera se separar de seu representante de longa data enquanto tenta deixar para trás um período de intensa turbulência fora de campo.

  • Tensões explodem após a saga de verão

    As consequências da prolongada novela de transferência envolvendo Alvarez começam a se manifestar em mudanças significativas nos bastidores. De acordo com informações da Onda Cero, o internacional argentino considera seriamente se separar de seu agente de longa data, Fernando Hidalgo. Hidalgo representou o atacante durante toda a sua carreira, mas o atrito recente entre o jogador, o Atlético de Madrid e o potencial interessado Barcelona teria quebrado a relação de confiança entre as duas partes.

    Alvarez já teria mantido conversas preliminares com a The Elegant Game, agência comandada pelo ex-astro do Paris Saint-Germain Javier Pastore. A empresa já representa Enzo Fernandez, amigo próximo de Alvarez e companheiro de seleção, o que pode proporcionar uma transição confortável para o atacante.

    • Publicidade
  • FBL-ESP-LIGA-ALVAREZAFP

    Diretoria do Atleti culpa a representação

    Nos bastidores do Metropolitano, a cúpula não tem hesitado em apontar o dedo para a atual representação de Alvarez. O clube acredita que a confusão em torno de uma possível transferência para o Barcelona e o atrito subsequente durante as negociações contratuais foram agravados por influências externas. O CEO do Atletico Madrid, Miguel Angel Gil Marin, foi particularmente enfático sobre a situação, expressando sua preocupação com a forma como o jogador estava sendo gerido no auge da loucura do mercado de transferênciasJulian Alvarez está considerando encerrar sua parceria com o agente Fernando Hidalgo após um verão de tensão envolvendo Atletico Madrid e Barcelona..

    Ao falar sobre o assunto, o dirigente do Atletico não poupou palavras em sua avaliação do estado mental do jogador e do papel desempenhado pelas pessoas ao seu redor. Gil Marin afirmou: "Julian está realmente muito mal. Houve pessoas que assumiram a tarefa de enganá-lo, de confundi-lo."

  • Pressão do círculo íntimo do jogador

    Alvarez vive atualmente uma crise grave no Atlético de Madrid, com sua relação com a torcida do clube chegando a um ponto de ruptura. Apesar de ter chegado sob grande expectativa, o atacante argentino foi recentemente alvo de muitas vaias e assobios dos torcedores após seu aparente desejo de buscar uma saída. Sua linguagem corporal tensa, o descontentamento visível em campo e o hábito de ir direto para o túnel após ficar no banco criaram um atrito significativo dentro do elenco, deixando o técnico Diego Simeone diante de um enorme desafio tático e emocional para reintegrar o atacante.

    Embora nenhuma decisão final tenha sido tomada, Mundo Deportivo informa que pessoas próximas a Alvarez vêm pressionando o internacional argentino a fazer uma mudança há algum tempo, por acreditarem que Hidalgo administrou mal a carreira e os assuntos extracampo do atacante durante um período turbulento.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Falta de impacto antes do crucial dérbi de Madri

    Alvarez tem tido dificuldade para encontrar minutos em meio à incerteza em curso, somando até aqui apenas três aparições em todas as competições pelo Atlético de Madrid nesta temporada. A única participação direta em gol do argentino durante esse período de baixa veio na Champions League, quando deu uma assistência na derrota por 2 a 1 para o Liverpool.

    O drama fora de campo acontece em um momento delicado, já que o Atlético se prepara para receber o rival Real Madrid no clássico de domingo. A equipe de Simeone ocupa atualmente a terceira colocação de La Liga, com 13 pontos, apenas dois atrás do vice-líder Real Madrid, enquanto tenta diminuir a diferença para o vizinho de cidade.

La Liga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Barcelona crest
Barcelona
BAR
La Liga
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA