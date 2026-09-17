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Julián Álvarez está prestes a se separar de seu agente de longa data após racha no Atlético de Madrid e caos na transferência para o Barcelona
Tensões explodem após a saga de verão
As consequências da prolongada novela de transferência envolvendo Alvarez começam a se manifestar em mudanças significativas nos bastidores. De acordo com informações da Onda Cero, o internacional argentino considera seriamente se separar de seu agente de longa data, Fernando Hidalgo. Hidalgo representou o atacante durante toda a sua carreira, mas o atrito recente entre o jogador, o Atlético de Madrid e o potencial interessado Barcelona teria quebrado a relação de confiança entre as duas partes.
Alvarez já teria mantido conversas preliminares com a The Elegant Game, agência comandada pelo ex-astro do Paris Saint-Germain Javier Pastore. A empresa já representa Enzo Fernandez, amigo próximo de Alvarez e companheiro de seleção, o que pode proporcionar uma transição confortável para o atacante.
- AFP
Diretoria do Atleti culpa a representação
Nos bastidores do Metropolitano, a cúpula não tem hesitado em apontar o dedo para a atual representação de Alvarez. O clube acredita que a confusão em torno de uma possível transferência para o Barcelona e o atrito subsequente durante as negociações contratuais foram agravados por influências externas. O CEO do Atletico Madrid, Miguel Angel Gil Marin, foi particularmente enfático sobre a situação, expressando sua preocupação com a forma como o jogador estava sendo gerido no auge da loucura do mercado de transferênciasJulian Alvarez está considerando encerrar sua parceria com o agente Fernando Hidalgo após um verão de tensão envolvendo Atletico Madrid e Barcelona..
Ao falar sobre o assunto, o dirigente do Atletico não poupou palavras em sua avaliação do estado mental do jogador e do papel desempenhado pelas pessoas ao seu redor. Gil Marin afirmou: "Julian está realmente muito mal. Houve pessoas que assumiram a tarefa de enganá-lo, de confundi-lo."
Pressão do círculo íntimo do jogador
Alvarez vive atualmente uma crise grave no Atlético de Madrid, com sua relação com a torcida do clube chegando a um ponto de ruptura. Apesar de ter chegado sob grande expectativa, o atacante argentino foi recentemente alvo de muitas vaias e assobios dos torcedores após seu aparente desejo de buscar uma saída. Sua linguagem corporal tensa, o descontentamento visível em campo e o hábito de ir direto para o túnel após ficar no banco criaram um atrito significativo dentro do elenco, deixando o técnico Diego Simeone diante de um enorme desafio tático e emocional para reintegrar o atacante.
Embora nenhuma decisão final tenha sido tomada, Mundo Deportivo informa que pessoas próximas a Alvarez vêm pressionando o internacional argentino a fazer uma mudança há algum tempo, por acreditarem que Hidalgo administrou mal a carreira e os assuntos extracampo do atacante durante um período turbulento.
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Falta de impacto antes do crucial dérbi de Madri
Alvarez tem tido dificuldade para encontrar minutos em meio à incerteza em curso, somando até aqui apenas três aparições em todas as competições pelo Atlético de Madrid nesta temporada. A única participação direta em gol do argentino durante esse período de baixa veio na Champions League, quando deu uma assistência na derrota por 2 a 1 para o Liverpool.
O drama fora de campo acontece em um momento delicado, já que o Atlético se prepara para receber o rival Real Madrid no clássico de domingo. A equipe de Simeone ocupa atualmente a terceira colocação de La Liga, com 13 pontos, apenas dois atrás do vice-líder Real Madrid, enquanto tenta diminuir a diferença para o vizinho de cidade.
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