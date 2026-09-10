Falando após a partida, Canizares insistiu que o Atletico continua bem posicionado para avançar na Europa, apesar do revés inicial. Para o ex-goleiro, a recuperação individual de Alvarez teve muito mais peso do que o placar final. O ex-astro do Valencia elogiou o impacto do atacante, destacando como ele voltou de forma eficaz ao time titular. Alvarez deu um belo passe para Marcos Llorente no gol de abertura do Atletico, registrando sua primeira assistência pelo clube antes de forçar uma grande defesa de Alisson.

"Acredito que o Atletico Madrid pode reverter este resultado, já que ainda há muitos jogos restantes nesta Champions League", afirmou Canizares. "O importante é que vimos o primeiro sinal animador da recuperação de Julian Alvarez.

"Primeiro, porque ele foi titular pela primeira vez. Segundo, porque atuou em alto nível. Seu excelente passe para Marcos Llorente originou o gol de abertura e marcou sua primeira assistência. Ele também teve uma finalização que Alisson defendeu brilhantemente, e que poderia facilmente ter sido outro gol."