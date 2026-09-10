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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Julián Álvarez está finalmente de volta? Por que a derrota do Atlético de Madrid em Anfield pode, na verdade, ser uma enorme vitória para Diego Simeone

J. Alvarez
Atlético de Madrid
Liverpool x Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
La Liga

O Atlético de Madrid sofreu uma derrota para o Liverpool na estreia na Champions League, em Anfield, mas a equipe de Diego Simeone viu sinais encorajadores de Julian Alvarez. O ex-goleiro da Espanha Santiago Canizares acredita que a atuação impressionante do atacante argentino representa um grande ponto positivo, apesar da derrota.

  • Atlético sofre derrota apesar de sinais encorajadores

    O Atlético não conseguiu um resultado positivo em sua viagem a Anfield pela Liga dos Campeões, sendo derrotado pelo Liverpool em sua partida de estreia na campanha. No entanto, o time de Simeone deixou a Inglaterra com vários sinais encorajadores para o futuro.

    A conclusão mais notável foi Simeone dar a Alvarez uma vaga entre os titulares em um grande palco. Embora a derrota machuque, a equipe espanhola pode ter restabelecido uma peça crucial para suas ambições futuras. O ex-internacional da Espanha e atual comentarista da MovistarCanizares destacou a atuação do argentino como a história definidora da noite.

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  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Cañizares identifica sinais iniciais de recuperação

    Falando após a partida, Canizares insistiu que o Atletico continua bem posicionado para avançar na Europa, apesar do revés inicial. Para o ex-goleiro, a recuperação individual de Alvarez teve muito mais peso do que o placar final. O ex-astro do Valencia elogiou o impacto do atacante, destacando como ele voltou de forma eficaz ao time titular. Alvarez deu um belo passe para Marcos Llorente no gol de abertura do Atletico, registrando sua primeira assistência pelo clube antes de forçar uma grande defesa de Alisson.

    "Acredito que o Atletico Madrid pode reverter este resultado, já que ainda há muitos jogos restantes nesta Champions League", afirmou Canizares. "O importante é que vimos o primeiro sinal animador da recuperação de Julian Alvarez.

    "Primeiro, porque ele foi titular pela primeira vez. Segundo, porque atuou em alto nível. Seu excelente passe para Marcos Llorente originou o gol de abertura e marcou sua primeira assistência. Ele também teve uma finalização que Alisson defendeu brilhantemente, e que poderia facilmente ter sido outro gol."

  • Centroavante argentino integra totalmente o grupo

    Cañizares enfatizou que a normalidade está voltando lentamente para Alvarez, que pareceu completamente integrado ao lado dos companheiros de equipe. O atacante, em especial, ficou em campo após o apito final para aplaudir os torcedores visitantes.

    "Ele pareceu bem integrado ao elenco, tanto que ficou para cumprimentar os torcedores no fim", acrescentou Cañizarez. "O Atletico pode ter perdido três pontos, mas encontrou o primeiro vislumbre da recuperação de Julian Alvarez.

    "Encontrar a melhor versão de Julisn, ou ao menos um Julian que possa dar uma contribuição real, pode ser mais importante para o Atletico do que perder esses três pontos iniciais, especialmente sabendo que ainda há muitas partidas pela frente para recuperar o terreno perdido."

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  • Julian AlvarezGetty Images

    De olho na recuperação europeia e na forma física

    Encontrar uma versão eficaz de Alvarez dá a Simeone uma arma potente enquanto o Atlético navega por um calendário exigente. Sua movimentação afiada e criatividade em Anfield oferecem um modelo claro de sucesso para os próximos jogos.

    O time espanhol agora voltará seu foco para as competições domésticas antes de tentar somar seus primeiros pontos na Champions League nesta temporada. Simeone espera que Alvarez possa construir sobre essa base para garantir uma vaga regular entre os titulares.

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