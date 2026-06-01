Nos próximos dias, as atenções se voltarão para a Copa do Mundo, à medida que seleções de todo o mundo chegam aos Estados Unidos, México e Canadá com os olhos postos no maior prêmio de todos. Mas isso não significa que os clubes vão interromper seus preparativos para a próxima temporada. Pelo contrário, é de se esperar que o mercado de transferências continue fervilhando ao longo do verão, independentemente dos eventos que ocorram na América do Norte envolvendo alguns dos jogadores que podem mudar de time assim que retornarem.

Promete ser mais um verão repleto de transferências de grande impacto, mas quem serão os jogadores em torno dos quais esta janela de transferências girará? O GOAL analisa 30 jogadores cujo futuro provavelmente definirá o verão de 2026...