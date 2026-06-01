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Tom Maston

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Julian Alvarez, Elliot Anderson e 30 jogadores que marcarão a janela de transferências do verão de 2026

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E assim chegamos ao fim. A temporada de futebol europeu 2025-26 já ficou para trás, culminando com a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Arsenal na final da Liga dos Campeões, defendendo assim seu título continental. Em breve, os últimos nove meses se tornarão memórias distantes, tal é a velocidade com que o mundo do futebol segue em frente, especialmente quando grandes torneios se aproximam.

Nos próximos dias, as atenções se voltarão para a Copa do Mundo, à medida que seleções de todo o mundo chegam aos Estados Unidos, México e Canadá com os olhos postos no maior prêmio de todos. Mas isso não significa que os clubes vão interromper seus preparativos para a próxima temporada. Pelo contrário, é de se esperar que o mercado de transferências continue fervilhando ao longo do verão, independentemente dos eventos que ocorram na América do Norte envolvendo alguns dos jogadores que podem mudar de time assim que retornarem.

Promete ser mais um verão repleto de transferências de grande impacto, mas quem serão os jogadores em torno dos quais esta janela de transferências girará? O GOAL analisa 30 jogadores cujo futuro provavelmente definirá o verão de 2026...

  • FBL-EUR-C1-DORTMUND-LILLARREALAFP

    Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

    Desde que Karim Adeyemi mudou de agente para passar a ser representado por Jorge Mendes, em agosto, ficou claro que ele tem como objetivo deixar o Borussia Dortmund, e o jogador da seleção alemã tem sido associado a vários grandes clubes europeus desde então.

    Manchester United, Arsenal, Real Madrid, Chelsea, Tottenham e Napoli são apenas alguns dos clubes que demonstraram interesse ou receberam a proposta de contratar Adeyemi, cujo contrato no Signal Iduna Park está prestes a entrar nos últimos 12 meses; assim, o jogador de 24 anos poderia estar disponível por um preço reduzido, já que o BVB considera se desfazer de um de seus atacantes estrela enquanto ele ainda possui algum valor.

    • Publicidade
  • FBL-EUR-C1-ATLETICO-INTERAFP

    Julian Álvarez (Atlético de Madrid)

    O principal foco de Julián Álvarez neste verão será liderar o ataque da Argentina na tentativa de revalidar o título da Copa do Mundo, mas as especulações sobre seu futuro no clube já atingiram o auge depois que o Barcelona apresentou uma oferta de € 100 milhões (£ 87 milhões/$ 116,5 milhões) pelo atacante do Atlético de Madrid nos dias seguintes ao término da temporada espanhola

    O Barça acredita que Álvarez seria o camisa 9 ideal para substituir Robert Lewandowski, embora Arsenal, Chelsea e PSG também estejam interessados, o que o Atlético espera que possa levar a uma disputa de lances. Os Rojiblancos esperam receber uma quantia próxima a € 120 milhões (£ 104 milhões/$ 140 milhões) antes de considerarem a venda de Álvarez, de 26 anos.

  • Nottingham Forest v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Elliot Anderson (Nottingham Forest)

    Elliot Anderson tem tudo para viver um verão que mudará sua vida. Depois de se firmar como titular ao lado de Declan Rice no meio-campo da Inglaterra, o jogador do Nottingham Forest deve ser uma das revelações da Copa do Mundo. Se levarmos em conta o crescente interesse de transferência em seus serviços, o perfil do jogador de 23 anos pode atingir níveis antes inimagináveis em 2026.

    Tanto o Manchester United quanto o Manchester City estão extremamente interessados em Anderson, já que buscam reforçar seus respectivos meio-campos antes da próxima temporada, e embora possa ser necessária uma quantia de £ 100 milhões (US$ 134,5 milhões) para tirá-lo do City Ground, o potencial de Anderson provavelmente tornaria esse investimento vantajoso.

  • Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carlos Baleba (Brighton)

    Carlos Baleba esteve prestes a deixar o Brighton no verão passado, quando o Manchester United demonstrou interesse concreto em trazer o jogador da seleção de Camarões para Old Trafford, e parece que toda essa atenção teve um impacto em seu desempenho em campo. No entanto, apesar de não ter atingido o mesmo nível de 2024-25, ainda se espera que o jogador de 22 anos mude de clube nas próximas semanas.

    O United aparentemente desistiu do interesse, apesar de precisar reforçar o meio-campo após a saída de Casemiro, mas isso pode abrir as portas para o Tottenham, com Roberto De Zerbi ansioso para se reunir com Baleba após a passagem de ambos pela costa sul.

  • Ayyoub Bouaddi Lille 2025-26Getty Images

    Ayyoub Bouaddi (Lille)

    Ayyoub Bouaddi, uma das maiores promessas do futebol francês, ganhou destaque na última temporada ao apresentar atuações dominantes pelo Lille contra times como Real Madrid e Juventus na Liga dos Campeões, com apenas 17 anos. Meio-campista defensivo de grande envergadura, Bouaddi parece feito sob medida para o estilo de jogo praticado atualmente na Europa e, por isso, está na mira de vários grandes clubes nesta pré-temporada.

    O PSG é considerado o favorito para contratar o jogador, agora com 18 anos, embora Arsenal, Liverpool e Chelsea também tenham sido citados como destinos alternativos. O Lille conseguiu convencer Bouaddi a assinar um novo contrato com o clube em dezembro, mas isso foi apenas uma tática para elevar o preço de seu valioso jogador formado nas categorias de base, que eles esperam que aumente ainda mais seu valor na Copa do Mundo após mudar sua filiação da França para Marrocos neste verão.

  • West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Jarrod Bowen (West Ham)

    O rebaixamento do West Ham da Premier League deve resultar em uma espécie de liquidação total no London Stadium, mesmo que a decisão de Nuno Espírito Santo de permanecer no clube tenha trazido alguma esperança de um rápido retorno à primeira divisão a partir da Championship. No topo da lista de possíveis saídas está o capitão do clube, Jarrod Bowen, com o atacante inglês certamente tendo uma boa procura no mercado.

    Apenas dois jogadores deram mais assistências na Premier League na última temporada do que Bowen (11), e apenas quatro superaram seu total combinado de gols e assistências (20). Aos 29 anos, Bowen certamente ainda tem alguns de seus melhores anos pela frente, e estará ansioso para mostrar a Thomas Tuchel do que é capaz no mais alto nível possível, após ter ficado de fora da seleção para a Copa do Mundo. Manchester United, Chelsea e Everton têm sido cogitados como possíveis destinos.

  • Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images

    Yan Diomande (RB Leipzig)

    Há exatamente 12 meses, Yan Diomande havia disputado apenas 10 partidas pelo Leganés, time que lutava para não cair da La Liga. No entanto, após uma ascensão meteórica, o jogador da seleção da Costa do Marfim parece agora pronto para escolher entre os clubes de elite da Europa neste verão, enquanto o RB Leipzig espera arrecadar cerca de € 100 milhões (£ 87 milhões/$ 116,5 milhões) com a venda do ponta, tendo pago apenas € 20 milhões para contratá-lo no verão passado.

    Diomande tem sido uma das revelações da temporada da Bundesliga e foi eleito o Novato do Ano da primeira divisão alemã após uma campanha em que marcou 13 gols e deu 10 assistências. O Liverpool, time pelo qual Diomande torcia quando criança, e o PSG estão na frente da fila para contratar o jogador de 19 anos neste momento, mas outros clubes estão acompanhando sua situação de perto.

  • Ederson Atalanta 2025-26Getty Images

    Ederson (Atalanta)

    Desde o momento em que deu uma aula de futebol no meio-campo na final da Liga Europa de 2024, Ederson parece destinado a deixar o Atalanta, e o verão de 2026 parece ser o momento em que o jogador de 26 anos finalmente dará o próximo passo em sua carreira.

    O Atlético de Madrid esteve perto de contratar Ederson durante a janela de janeiro, embora agora pareça ter sido ultrapassado na fila pelo Manchester United, que pretende pagar cerca de £ 35 milhões (US$ 47 milhões) e fazer do jogador da seleção brasileira a primeira contratação da era Michael Carrick.

  • Brentford v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mateus Fernandes (West Ham)

    Embora tenha sofrido dois rebaixamentos consecutivos da Premier League, Mateus Fernandes chamou a atenção tanto do Southampton quanto do West Ham, e times da parte de baixo da tabela também têm demonstrado interesse. Provavelmente a venda mais cara do West Ham neste verão, a criatividade e a garra do jogador de 21 anos o tornariam uma aquisição valiosa para vários times de nível da Liga dos Campeões.

    O Manchester United tem sido o clube mais fortemente associado a Fernandes, já que busca um eventual sucessor para seu homônimo, Bruno, enquanto Arsenal e PSG também estão de olho no meia português, que se prepara para deixar o leste de Londres.

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Enzo Fernández (Chelsea)

    A passagem de Enzo Fernández pelo Chelsea parece prestes a chegar ao fim neste verão, após um dos apelos mais públicos dos últimos anos para que o clube o contratasse. O flerte do meio-campista argentino com o Real Madrid tornou-se tão evidente que o Chelsea se viu obrigado a suspender Fernández por duas semanas em abril, e embora a chegada de Xabi Alonso pudesse ter acalmado o ex-jogador do Benfica, a ausência de competições europeias nas próximas temporadas parece ter sido a gota d’água para Fernández decidir que seu futuro deve estar fora de Stamford Bridge.

    O Real Madrid certamente está no mercado, embora se esteja disposto a pagar os 120 milhões de libras (161 milhões de dólares) que o Chelsea pede seja outra questão. O Manchester City também estaria considerando Fernández em meio à sua própria reconstrução do meio-campo, com o provável novo técnico Enzo Maresca muito familiarizado com o estilo de jogo do jogador de 25 anos.

  • Brentford v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Josko Gvardiol (Manchester City)

    Embora tenha ficado um pouco esquecido, um número crescente de relatos parece sugerir que a passagem de Josko Gvardiol pelo Manchester City pode chegar ao fim neste verão. O jogador da seleção croata perdeu quase toda a segunda metade da temporada devido a uma lesão e, enquanto Gvardiol esteve fora de campo, Marc Guehi e Nico O'Reilly se firmaram no lado esquerdo da defesa do City, a ponto de ser difícil imaginar que algum deles seja substituído.

    Aos 24 anos e com a versatilidade de atuar como zagueiro central ou lateral-esquerdo, Gvardiol é um dos defensores mais cobiçados da Europa. Não é surpresa, portanto, ver times como Bayern de Munique e Barcelona já de olho nele.

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Curtis Jones (Liverpool)

    Há uma grande chance de o Liverpool iniciar a próxima temporada sem nenhum jogador nascido em Liverpool no elenco, já que Curtis Jones está sendo empurrado para fora de Anfield logo no início da janela de transferências. O versátil meio-campista foi titular em apenas 22 partidas entre a Premier League e a Liga dos Campeões na última temporada, e os Reds estão dispostos a lucrar com a venda, já que Jones entra no último ano de contrato.

    O jogador de 25 anos, que integra a seleção inglesa, está sendo cobiçado pelo Inter, campeão da Série A, embora o clube italiano e o Liverpool estejam atualmente distantes em relação ao valor da transferência, com o time inglês exigindo mais de £ 30 milhões (US$ 40,3 milhões).

  • Liverpool v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ibrahima Konaté (Liverpool)

    Um jogador que agora certamente deixará o Liverpool neste verão é Ibrahima Konaté, já que as negociações para um novo contrato com o zagueiro francês mais uma vez chegaram a um impasse, o que significa que ele deve sair como jogador sem vínculo quando seu contrato expirar em junho.

    O interesse anterior do Real Madrid por Konate parece ter diminuído após sua temporada repleta de erros em Merseyside, e poucos outros clubes foram associados ao jogador de 27 anos até o momento. Isso certamente mudará nos próximos dias e semanas, no entanto, já que Konate, em sua melhor forma, continua sendo um jogador de alto nível.

  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Junior Kroupi (Bournemouth)

    Uma das revelações da temporada inglesa, Junior Kroupi chegou ao Bournemouth sem grande alarde e acabou por quebrar o recorde da Premier League de maior número de gols marcados por um adolescente em sua temporada de estreia; o gol contra o Manchester City, que ajudou a garantir o título ao Arsenal, foi o 13º de Kroupi em seu excelente primeiro ano na costa sul.

    Há um receio entre os torcedores do Cherries, no entanto, de que a temporada 2025-26 também venha a ser o único ano de Kroupi no Vitality Stadium, com Arsenal e Chelsea entre os clubes de olho no jogador de 19 anos com sua habilidade infalível de finalização. A esperança do Bournemouth é que a garantia de minutos em uma equipe que disputará competições europeias pela primeira vez convença Kroupi a ficar, mas seu futuro está longe de ser certo no momento.

  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Robert Lewandowski (Barcelona)

    Mesmo antes de a saída de Robert Lewandowski do Barcelona ter sido confirmada no início de maio, já se presumia há muito tempo que o experiente polonês deixaria o Camp Nou ao término de seu contrato neste verão, com muitos esperando que ele fosse para a Liga Profissional da Arábia Saudita ou para a MLS. A carreira de Lewandowski na Europa, no entanto, pode não ter chegado ao fim.

    Juventus e Chelsea têm sido citados como possíveis destinos para o jogador de 37 anos, embora o fato de nenhum dos dois clubes poder arcar com seu salário sem disputar a Liga dos Campeões possa se tornar um obstáculo.

  • Newcastle United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tino Livramento (Newcastle)

    O fato de o Newcastle não ter se classificado para a Liga dos Campeões significa que o clube precisará lucrar com a venda de vários jogadores neste verão para evitar infringir quaisquer regras financeiras, sendo Anthony Gordon o primeiro a deixar o St James' Park. Tino Livramento, por sua vez, foi especulado como possível transferência do Newcastle no verão passado, o que significa que o lateral-direito inglês é um dos principais candidatos a seguir os passos de Gordon e deixar a região de Tyneside, caso esse interesse persista.

    O Manchester City e o Arsenal têm sido associados ao ex-jovem astro do Chelsea, embora reste saber se o histórico de lesões nada brilhante de Livramento pesará contra ele nas negociações sobre uma possível transferência.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Marcus Rashford (Manchester United)

    Durante a maior parte da temporada, a permanência definitiva de Marcus Rashford no Barcelona parecia um desfecho certo. O atacante do Manchester United teve uma passagem produtiva por empréstimo no Camp Nou, e o valor acordado de € 30 milhões (£ 26 milhões/$ 35 milhões) está longe de ser proibitivo. No entanto, as negociações do Barça no início do verão lançaram agora grandes dúvidas sobre se o clube optará por manter Rashford ou enviá-lo de volta a Old Trafford.

    Com a chegada de Anthony Gordon e as ofertas por Julián Álvarez, não parece haver espaço para Rashford no ataque de Hansi Flick, a menos que uma venda surpresa esteja a caminho. Assim, o jogador da seleção inglesa pode se ver novamente em uma situação de incerteza, especialmente se Michael Carrick tiver a mesma opinião de Ruben Amorim no que diz respeito às perspectivas de Rashford em Manchester.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Rodri (Manchester City)

    Com a saída de Pep Guardiola e o Manchester City disposto a investir pesado em meio-campistas neste verão, Rodri pode muito bem estar na mira de uma transferência, especialmente com seu contrato prestes a entrar nos últimos 12 meses. O City tem preferido deixar que seus ícones do clube cumpram seus contratos até o fim nos últimos anos, em vez de buscar valores reduzidos, mas Rodri tem interessados caso o vice-campeão da Premier League decida levantar fundos com a venda do jogador da seleção espanhola.

    O interesse do Real Madrid em Rodri não é segredo, e embora os Blancos tenham preferido contratar jogadores sem contrato nos últimos anos, dois anos sem títulos e a nomeação de José Mourinho como técnico podem forçar uma mudança de estratégia por parte de Florentino Pérez — presumindo que ele continue como presidente do clube nas próximas eleições. Trazer o vencedor da Bola de Ouro de 2024 para o Bernabéu certamente seria um grande golpe, mesmo que Rodri não tenha mantido o mesmo nível de consistência desde que rompeu o ligamento cruzado anterior pouco antes de receber a Bola de Ouro, há cerca de 18 meses.

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLA-FINALAFP

    Morgan Rogers (Aston Villa)

    Vale a pena assistir repetidamente ao resumo dos melhores momentos de Morgan Rogers na temporada 2025-26, já que o meio-campista do Aston Villa desferiu um gol espetacular atrás do outro, coroando sua excelente campanha com mais um gol de tirar o fôlego na final da Liga Europa. Os 14 gols e 11 assistências de Rogers poderiam até garantir a ele uma vaga na equipe titular da Inglaterra na Copa do Mundo, à frente de Jude Bellingham, e é essa forma que, sem surpresa, chamou a atenção de outros clubes.

    O Arsenal está avaliando uma oferta milionária por Rogers, embora o Villa provavelmente vá exigir um preço alto, já que mais uma vez tem a Liga dos Campeões pela frente e o impulso financeiro que vem com a participação na principal competição da Europa.

  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Cristian Romero (Tottenham)

    Cristian Romero assinou um novo contrato de quatro anos com o Tottenham no verão passado, mas sua passagem pelo norte de Londres pode estar chegando ao fim apenas 12 meses depois. Depois que Kevin Danso impressionou na reta final da temporada ao lado de Micky van de Ven, e com Marcos Senesi prestes a se juntar aos Spurs vindo do Bournemouth, enquanto o talentoso adolescente Luka Vuskovic retorna de sua excelente passagem por empréstimo no Hamburgo, Roberto De Zerbi de repente se vê com um excedente de zagueiros centrais.

    Romero, por sua vez, criticou publicamente a diretoria do Tottenham duas vezes durante a última temporada, antes de ser forçado a dar uma reviravolta embaraçosa no último dia da temporada, depois de ter planejado voltar para a Argentina em vez de comparecer ao jogo decisivo para o rebaixamento do Spurs, o que prejudicou ainda mais sua relação com o clube. Os torcedores, por sua vez, estão cansados da indisciplina do capitão do clube, e poucos ficariam chateados agora se Romero fosse embora. Assim como no verão passado, o Atlético de Madrid está demonstrando interesse.

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Mohamed Salah (Liverpool)

    Houve um momento, antes da janela de transferências de janeiro, em que parecia que a carreira de Mohamed Salah no Liverpool já havia chegado ao fim; e embora o lendário atacante tenha conseguido se reconciliar com o técnico Arne Slot após sua explosiva confissão de que acreditava estar sendo forçado a deixar o clube por ter ficado no banco por três partidas consecutivas, ainda assim parecia inevitável que o “Rei Egípcio" deixasse Anfield no final da temporada, e foi exatamente o que aconteceu, com os Reds dispensando um de seus maiores jogadores de todos os tempos um ano antes do término de seu contrato.

    Os clubes da Liga Profissional da Arábia Saudita já se disputaram para receber o jogador de futebol árabe mais conhecido do planeta, e não devem ter problema em chegar a um acordo antes do início da próxima temporada.

  • Sunderland v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Savinho (Manchester City)

    Savinho parecia estar na mira para uma saída no verão passado, quando seu nome foi fortemente associado a uma transferência para o Tottenham, em meio ao interesse do Manchester City pelo atacante Rodrygo, do Real Madrid. E embora nenhuma das transferências tenha se concretizado, Savinho não conseguiu melhorar sua posição no Etihad Stadium ao longo da temporada, enfrentando ainda mais concorrência por tempo de jogo com a chegada de Antoine Semenyo em janeiro.

    Assim, o jogador de 22 anos da seleção brasileira provavelmente será transferido em busca de oportunidades como titular em outro clube, com o Spurs aparentemente ainda interessado em trazer Savinho para o norte de Londres para ajudar a impulsionar seu ataque.

  • Manchester City v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bernardo Silva (Manchester City)

    Outro jogador de destaque no mercado de transferências, Bernardo Silva continua cheio de energia e transbordando qualidade aos 31 anos, como demonstrou nas últimas semanas de sua passagem pelo Manchester City. E assim, embora tenha havido rumores iniciais sobre uma possível transferência para a Arábia Saudita, dado o número de jogadores portugueses que se transferiram para o Oriente Médio nos últimos anos, Bernardo ainda tem muito a oferecer na Europa.

    O Atlético de Madrid está muito interessado em adicionar sua experiência ao meio-campo de Diego Simeone, mas, após anos sendo associado ao Barcelona, o próprio Bernardo está ansioso para finalmente garantir uma transferência para o Camp Nou.

  • AZ Alkmaar v NEC Nijmegen - Dutch KNVB BekerGetty Images Sport

    Kees Smit (AZ Alkmaar)

    Kees Smit tem sido comparado a Kevin De Bruyne desde que ganhou espaço na equipe principal do AZ Alkmaar, e não apenas por ter uma certa semelhança com o ex-jogador do Manchester City. Meio-campista criativo, com excelente visão de jogo e domínio de bola impecável, Smit conquistou seu lugar na seleção holandesa após uma série de atuações impressionantes na Eredivisie.

    Praticamente todos os grandes clubes europeus foram associados ao jogador de 20 anos nos últimos 12 meses, sendo o Real Madrid, o Chelsea e o Newcastle os que mais frequentemente foram citados como os mais interessados em contratar Smit.

  • RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Aurelien Tchouameni (Real Madrid)

    A contratação de meio-campistas é uma prioridade para o Real Madrid neste verão, mas isso não significa que os Blancos não estejam dispostos a vender um jogador titular se o preço for bom. O mais vulnerável no momento parece ser Aurélien Tchouameni, já que ainda não está claro como o jogador da seleção francesa é visto no vestiário após suas discussões muito comentadas com Fede Valverde no início de maio.

    José Mourinho certamente não vai querer arriscar nenhuma tensão interna ao retornar ao Bernabéu e, por isso, Tchouameni pode ter que ser sacrificado. Acredita-se que o Manchester United esteja interessado em fechar um acordo pelo jogador de 26 anos.

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sandro Tonali (Newcastle)

    No último dia da janela de transferências de janeiro, surgiram notícias de que o Arsenal estava avaliando a possibilidade de contratar Sandro Tonali e, embora os Gunners nunca tenham chegado perto de fechar um acordo com o jogador da seleção italiana, isso deu início ao processo que levaria à esperada saída de Tonali do Newcastle neste verão.

    O fracasso dos Magpies em se classificar para as competições europeias, por sua vez, acelerou a necessidade de vender, e o Manchester United agora se juntou ao Arsenal na disputa para garantir o ex-jogador do AC Milan, de 26 anos.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    James Trafford (Manchester City)

    James Trafford voltou ao Manchester City, clube da sua infância, no verão passado, com a esperança de se tornar o goleiro titular no Etihad, mas acabou sendo substituído por Gigi Donnarumma logo após apenas três partidas da temporada. Trafford se recuperou e desempenhou um papel fundamental nas duas conquistas do City em competições nacionais, mas, como é considerado um potencial goleiro titular da Inglaterra no futuro, ele precisa jogar semana após semana.

    O Newcastle quase contratou Trafford do Burnley há um ano, antes que o City entrasse na disputa, e os Magpies podem estar na briga novamente desta vez. No entanto, é provável que enfrentem concorrência, já que o Aston Villa e o Tottenham também estão interessados no goleiro de 23 anos.

  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Vinícius Júnior (Real Madrid)

    Vinicius Jr. vem sendo associado a uma transferência milionária para a Arábia Saudita há quase 18 meses, e sua saída do Real Madrid nunca pareceu tão iminente quanto quando ele entrou em conflito com Xabi Alonso; notícias divulgadas em novembro afirmavam que o brasileiro se recusava a iniciar negociações contratuais, apesar de seu contrato atual só expirar no verão de 2027.

    Um novo contrato ainda não foi assinado, o que significa que o Madrid pode ser forçado a vender Vinicius ou correr o risco de perdê-lo de graça daqui a 12 meses. Há motivos para acreditar que deixar o ex-jovem craque do Flamengo partir também poderia ser benéfico, já que ficou claro que ele e Kylian Mbappé não conseguem se dar bem na mesma escalação, enquanto ainda resta saber como Vinícius reagiria à nomeação de José Mourinho como técnico, dada a reação controversa do treinador ao suposto abuso racista sofrido pelo atacante do Madrid durante o confronto de fevereiro contra o Benfica.

  • Juventus FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Dusan Vlahovic (Juventus)

    Um dos jogadores que podem se tornar agentes livres mais intrigantes, Dusan Vlahovic não correspondeu às expectativas que acompanharam sua transferência de € 70 milhões para a Juventus em janeiro de 2022. O jogador da seleção sérvia marcou 68 gols em 168 partidas pelos Bianconeri e foi perdendo espaço no time ao longo de sua passagem de quatro anos em Turim, estando atualmente prestes a deixar o clube neste verão.

    Apesar disso, Vlahovic tem sido associado a times como Barcelona, Bayern de Munique e Tottenham, o que significa que ele provavelmente terá um mercado interessante, já que busca retomar sua carreira aos 26 anos.

  • Crystal Palace v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Adam Wharton (Crystal Palace)

    Os torcedores do Crystal Palace já se acostumaram a perder seus jogadores-estrela, dada a posição do clube na hierarquia do futebol, mas com as saídas de Eberechi Eze e Marc Guehi nos últimos 12 meses, eles certamente não vão querer perder o craque do meio-campo Adam Wharton neste verão.

    O jogador da seleção inglesa tem muitos admiradores, no entanto, com Real Madrid, Manchester United e Liverpool entre os interessados em contratar o craque de 22 anos. O Palace provavelmente fará uma negociação difícil com Wharton, já que ele ainda tem três anos de contrato, mas outra saída de alto nível do Selhurst Park ainda pode estar nos planos antes do fim do ano.