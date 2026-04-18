Julian Álvarez é incentivado a escolher o Barcelona em vez do Arsenal, já que Sergio Agüero afirma que o atacante do Atlético de Madrid “se encaixaria perfeitamente”

Agüero, que jogou pelo Barcelona antes de se aposentar em 2021, disse que o atacante argentino se encaixaria no estilo de jogo do clube e pediu que o jogador considerasse seriamente uma oferta do Blaugrana.

“Julian seria uma boa contratação para qualquer time hoje”, disse Aguero aoStake. “Para o Barça, obviamente, tudo depende de ele se sentir confortável. Há o lado do jogador e o lado do clube. Se tudo correr bem, ele será campeão da Liga dos Campeões um dia.”

“É muito difícil para o jogador lá, muito complicado. Mas se o Barça está de olho nele e ele está indo bem, ele se encaixa perfeitamente. Ele ama futebol e tem algo que poucos atacantes têm: um lado defensivo muito dedicado. Julian é um jogador muito completo.”