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Julian Álvarez é incentivado a escolher o Barcelona em vez do Arsenal, já que Sergio Agüero afirma que o atacante do Atlético de Madrid “se encaixaria perfeitamente”
Agüero apoia a contratação de Álvarez pelo Barcelona
O ex-atacante argentino Aguero pediu a Alvarez que considere uma transferência para o Barcelona em vez de se juntar ao Arsenal neste verão. Álvarez tem sido associado a vários grandes clubes europeus após suas atuações pelo Atlético de Madrid. O Arsenal está entre os times que acompanham o jogador da seleção argentina, com relatos sugerindo que o clube da Premier League poderia estar disposto a pagar cerca de 86 milhões de libras pelo atacante. No entanto, Agüero acredita que o Barcelona seria uma opção tática mais adequada para o atacante de 26 anos, já que o clube catalão continua planejando o futuro de seu ataque.
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Agüero explica por que o Barcelona é ideal para Álvarez
Agüero, que jogou pelo Barcelona antes de se aposentar em 2021, disse que o atacante argentino se encaixaria no estilo de jogo do clube e pediu que o jogador considerasse seriamente uma oferta do Blaugrana.
“Julian seria uma boa contratação para qualquer time hoje”, disse Aguero aoStake. “Para o Barça, obviamente, tudo depende de ele se sentir confortável. Há o lado do jogador e o lado do clube. Se tudo correr bem, ele será campeão da Liga dos Campeões um dia.”
“É muito difícil para o jogador lá, muito complicado. Mas se o Barça está de olho nele e ele está indo bem, ele se encaixa perfeitamente. Ele ama futebol e tem algo que poucos atacantes têm: um lado defensivo muito dedicado. Julian é um jogador muito completo.”
O interesse por transferências cresce em toda a Europa
Alvarez tornou-se um dos atacantes mais cobiçados da Europa depois de se afirmar como uma peça fundamental no ataque do Atlético desde que deixou o Manchester City. Nesta temporada, ele marcou 18 gols e deu nove assistências em 46 partidas em todas as competições.
O interesse do Arsenal reflete sua busca contínua por reforços para o ataque. A equipe de Mikel Arteta vem explorando opções para adicionar mais movimentação e versatilidade à sua linha de ataque antes da próxima temporada. O Barcelona também está avaliando possíveis soluções de longo prazo para o ataque enquanto planeja as próximas temporadas. A mobilidade, a capacidade de pressão e o finalização de Alvarez teriam colocado o jogador entre os perfis admirados pelo gigante espanhol.
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Alvarez está na mira de times de elite europeus
Espera-se que a próxima janela de transferências esclareça o futuro de Álvarez, à medida que os clubes oficializam seu interesse. O Arsenal provavelmente continuará acompanhando a situação enquanto avalia outros alvos para o ataque, enquanto o Barcelona precisa equilibrar qualquer possível transferência com suas restrições financeiras. O Atlético, por sua vez, dificilmente aceitará ofertas de ânimo leve, dada a importância de Álvarez para o elenco de Diego Simeone.