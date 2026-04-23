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Barcelona summer spending GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Julian Álvarez e Alessandro Bastoni para o Barcelona?! Como o Blaugrana poderia financiar uma onda de contratações no verão para tentar disputar a Liga dos Campeões novamente

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J. Alvarez
A. Bastoni
La Liga
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Barcelona x Celta de Vigo

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, não quer se deixar levar por perguntas sobre a janela de transferências de verão neste momento específico, e isso é perfeitamente compreensível. Os catalães podem estar atualmente nove pontos à frente do Real Madrid na disputa pelo título espanhol, mas ainda há trabalho a ser feito — possivelmente sem o lesionado Lamine Yamal — e, como Flick destacou na terça-feira, “a La Liga não é um campeonato fácil”.

No entanto, vencer a Liga dos Campeões é ainda mais difícil, e conquistar a Europa continua sendo o sonho/obsessão do Barça, razão pela qual a eliminação nas quartas de final deste ano foi tão dolorosa. Os blaugranas acreditavam firmemente que eram capazes de ir além da semifinal do ano passado, mas ficaram aquém das expectativas mais uma vez — e só puderam culpar a si mesmos, depois de terem um jogador expulso em ambas as partidas da derrota por 3 a 2 no placar agregado para o Atlético de Madrid.

Flick está convicto, porém, de que o Barça não está longe de acabar com uma seca de 11 anos na Liga dos Campeões. “A equipe é jovem e temos muito potencial para melhorar cada vez mais”, disse o alemão. “Temos uma boa estrutura, mas, como sempre digo, precisamos tomar as decisões certas na janela de transferências. Não podemos tomar nenhuma decisão estúpida. Temos que ser perfeitos.”

E ele está certo. O Barcelona terá dinheiro para gastar neste verão, mas é imperativo que o gaste com sabedoria. Flick diz que ele e o diretor esportivo Deco têm “ideias muito claras” sobre o que precisam fazer para levar a equipe ao próximo nível e, de acordo com relatos generalizados na Espanha, isso gira em torno da contratação de Julián Álvarez e Alessandro Bastoni.

Então, faz sentido investir a maior parte do orçamento de transferências em dois jogadores? E o Barça está agora em uma situação financeira sólida o suficiente para realmente contratar os dois?

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Recheio macio

    Apesar de todas as preocupações legítimas sobre a linha defensiva ridiculamente alta de Flick, fica claro que o Barcelona carece de qualidade no centro da defesa. Pau Cubarsi ainda é um talento em formação, mas o que ele está fazendo no mais alto nível aos 19 anos é extraordinário — especialmente porque ele não conta mais com um zagueiro central experiente e autoritário ao seu lado, após a transferência de Íñigo Martínez para a Arábia Saudita no verão passado.

    Ronald Araújo pode ser o capitão do Barça, mas é mais um peso do que um líder, e embora a dupla versátil formada por Eric Garcia e Gerard Martín seja boa, não é boa o suficiente para um time com aspirações de conquistar a Liga dos Campeões.

    Quanto a Andreas Christensen, espera-se que ele saia quando seu contrato expirar no final da temporada — e a contribuição mais útil de sua carreira no Blaugrana até agora foi sofrer uma lesão de longa duração que permitiu aos catalães, em dificuldades financeiras, contratar Dani Olmo na temporada passada.

    Contratar um zagueiro central canhoto de classe mundial é, portanto, imperativo para o Barça, e pode-se facilmente argumentar que Bastoni é o melhor no ramo...

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  • FC Internazionale v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    É hora de seguir em frente

    É claro que teria sido um argumento ainda mais fácil de defender antes do início da atual temporada, que tem sido uma espécie de pesadelo pessoal para o zagueiro do Inter.

    Bastoni se tornou o inimigo público número 1 na Itália por comemorar vergonhosamente a simulação com a qual conseguiu a expulsão de Pierre Kalulu na vitória do Inter sobre a Juventus pela Série A, em San Siro, em fevereiro. Ele escapou de punição pela simulação, mas o karma o alcançou menos de um mês depois, quando Bastoni recebeu um cartão vermelho direto na repescagem da Copa do Mundo contra a Bósnia e Herzegovina, o que efetivamente custou ao seu país uma vaga no torneio deste verão na América do Norte.

    O consenso geral é, portanto, que Bastoni precisa mudar de ares o mais rápido possível e, em um grande impulso para o Barça, a Inter, que tem seus próprios problemas financeiros, está disposta a vender o jogador de 27 anos.

    Apesar das preocupações quanto à capacidade de Bastoni de atuar em uma zaga de quatro – há a suspeita de que seu conjunto específico de habilidades seja adequado apenas à liberdade e segurança proporcionadas por uma defesa de três –, ele não terá falta de pretendentes, com o Liverpool entre os interessados.


  • Elche CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Negociação envolvendo jogador e dinheiro?

    No entanto, a impressão é de que Bastoni está decidido a se transferir para o Camp Nou e, segundo o Mundo Deportivo, está prestes a fechar um contrato de cinco anos com o Barça, tendo já concordado em ajustar seu salário para se adequar às restrições orçamentárias do clube.

    Além disso, embora o Inter esteja supostamente buscando uma quantia na casa dos € 70 milhões (£ 61 milhões/$ 82 milhões) por Bastoni, o líder da Série A também estaria aberto a aceitar uma troca envolvendo jogadores e dinheiro — o que obviamente seria ideal para o Barça, que aparentemente está mais do que disposto a enviar Hector Fort na direção contrária assim que o jovem lateral-direito retornar de seu empréstimo de uma temporada ao Elche.

    Também tem sido alegado que o ala sueco Roony Bardghji e o goleiro húngaro Aron Yaakobishvili poderiam ser usados como contrapartida em uma transferência que, na verdade, parece mais improvável do que possível no momento. No entanto, a proposta de transferência de Alvarez é uma história completamente diferente.

  • Julian Alvarez(C)Getty images

    Aberto à possibilidade

    Assim como no caso de Bastoni, a imprensa catalã está convencida de que Álvarez prefere o Barcelona a todos os outros destinos possíveis neste verão — e isso pode muito bem ser verdade. O atacante do Atlético certamente não fez nada para acalmar os rumores de uma transferência para um dos principais rivais do seu clube.

    “Vejo o que as pessoas dizem nas redes sociais e, na Espanha, fala-se muito sobre mim e o Barcelona”, disse Álvarez aoL’Equipe em novembro. “Por enquanto, estou focado no Atlético e vamos analisar a situação no final da temporada.”

    É claro que, desde então, os Rojiblancos eliminaram o Barça da Liga dos Campeões e estão agora a apenas três jogos de levantar a Taça da Europa pela primeira vez, o que significa que não é de forma alguma certo que Alvarez queira deixar o Metropolitano. Mesmo que ele queira, porém, será que o Atlético realmente o deixaria ir? E para o Barcelona? Por um valor que os catalães possam pagar?

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    O substituto ideal para Lewandowski

    O Atlético investiu 95 milhões de euros (82 milhões de libras/111 milhões de dólares) na contratação de Álvarez, vindo do Manchester City, em 2024, e ele ainda tem seis anos de contrato pela frente; portanto, é inconcebível que o clube aceite qualquer valor inferior a uma quantia de nove dígitos por seus serviços. Afinal, em um mundo do futebol onde os atacantes de elite são agora um bem escasso, o valor de Alvarez só tem subido nos últimos dois anos — e é por isso que Paris Saint-Germain, Arsenal e Chelsea também têm demonstrado interesse no campeão da Copa do Mundo.

    Ele é um centroavante rápido, forte, ágil, versátil e trabalhador, com um chute fulminante que o torna uma ameaça em jogadas de bola parada, além de ter um histórico comprovado de atuações decisivas nos maiores palcos do futebol. Consequentemente, o Barça acredita que não há melhor substituto para Robert Lewandowski no futebol atual.

    A questão, então, não é se Álvarez seria uma boa aquisição para os blaugranas, mas até onde eles estariam dispostos a ir caso eclodisse uma guerra de lances pelo jogador de 26 anos?

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    "No caminho certo"

    A boa notícia para o Barça é que o clube está cada vez mais perto de finalmente colocar a casa em ordem. O presidente da La Liga, Javier Tebas, admitiu que os catalães “estão no caminho certo” para cumprir a famosa regra financeira 1:1 da primeira divisão espanhola, que basicamente significa que os clubes que operam dentro do limite salarial têm permissão para gastar 100% da receita gerada por vendas ou economias salariais na contratação de novos jogadores.

    De fato, o tesoureiro do Barcelona, Ferran Olive, afirmou recentemente que o clube está a apenas €10 milhões-12 milhões de sua meta e está, portanto, “em posição de contratar um atacante de ponta neste verão. Na verdade, posso dizer que o clube está procurando ativamente por isso.”

    Álvarez é o alvo número 1, mas não é o único. O nome de Alexander Sorloth também está sendo cogitado, e isso porque o companheiro de equipe de Álvarez no Atlético estaria disponível por um preço muito menor.

    O que se diz é que o Barça terá apenas cerca de € 130 milhões (£ 113 milhões/$ 153 milhões) para gastar neste verão, razão pela qual os catalães perderam o interesse na ideia de exercer a opção de contratar Marcus Rashford em caráter definitivo do Manchester United por € 30 milhões (£ 26 milhões/$ 35 milhões) — o que parecia certo há apenas alguns meses. Em vez disso, o Barça está explorando alternativas mais jovens e baratas, como Victor Muñoz, Ez Abde, Jan Virgili e Andreas Schjelderup.

    A saída da dupla Lewandowski e Christensen, cujos contratos estão expirando, e, com sorte, também do ex-capitão Marc-André ter Stegen, também liberaria alguma margem de manobra na folha salarial, mas está claro que uma quantia significativa de dinheiro também terá que ser arrecadada com vendas para que o Barça consiga contratar Bastoni e Álvarez. Felizmente, os blaugranas têm ativos valiosos que também são dispensáveis, como Ferran Torres, Marc Casado e talvez até Alejandro Balde, em meio a rumores de uma transferência a preço reduzido de Alejandro Grimaldo, do Bayer Leverkusen.

    Torres nunca convenceu totalmente como camisa 9 e atraiu o interesse tanto da Inglaterra quanto da Itália; o meio-campista Casado é excedente no setor mais forte do Barça, enquanto a forma de Balde tem oscilado nesta temporada e sua possível saída — assim como a de Casado — traria parte desse precioso lucro líquido.

    Assim como na La Liga, portanto, ainda há trabalho a ser feito e, quando se trata de comprar e, mais importante, registrar novos jogadores, nada pode ser dado como certo no Barça. Normalmente, a única certeza é a incerteza.

    Flick está, portanto, certo em ser cauteloso, já que não há muito espaço de manobra — nem margem real para erros. No momento, porém, embora a contratação de Bastoni e Alvarez seja difícil, certamente não é impossível — e representaria realmente uma janela de transferências praticamente perfeita para o Barça nessas circunstâncias.

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