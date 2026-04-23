Julian Álvarez e Alessandro Bastoni para o Barcelona?! Como o Blaugrana poderia financiar uma onda de contratações no verão para tentar disputar a Liga dos Campeões novamente

No entanto, vencer a Liga dos Campeões é ainda mais difícil, e conquistar a Europa continua sendo o sonho/obsessão do Barça, razão pela qual a eliminação nas quartas de final deste ano foi tão dolorosa. Os blaugranas acreditavam firmemente que eram capazes de ir além da semifinal do ano passado, mas ficaram aquém das expectativas mais uma vez — e só puderam culpar a si mesmos, depois de terem um jogador expulso em ambas as partidas da derrota por 3 a 2 no placar agregado para o Atlético de Madrid.

Flick está convicto, porém, de que o Barça não está longe de acabar com uma seca de 11 anos na Liga dos Campeões. “A equipe é jovem e temos muito potencial para melhorar cada vez mais”, disse o alemão. “Temos uma boa estrutura, mas, como sempre digo, precisamos tomar as decisões certas na janela de transferências. Não podemos tomar nenhuma decisão estúpida. Temos que ser perfeitos.”

E ele está certo. O Barcelona terá dinheiro para gastar neste verão, mas é imperativo que o gaste com sabedoria. Flick diz que ele e o diretor esportivo Deco têm “ideias muito claras” sobre o que precisam fazer para levar a equipe ao próximo nível e, de acordo com relatos generalizados na Espanha, isso gira em torno da contratação de Julián Álvarez e Alessandro Bastoni.

Então, faz sentido investir a maior parte do orçamento de transferências em dois jogadores? E o Barça está agora em uma situação financeira sólida o suficiente para realmente contratar os dois?