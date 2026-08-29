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Julián Álvarez descarta retorno sensacional ao Manchester City e rejeita o Arsenal
Alvarez rejeita retorno surpreendente ao City
Alvarez rejeitou categoricamente a oportunidade de protagonizar um retorno dramático ao Etihad Stadium, segundo a Cadena SER. O Manchester City entrou em contato com o Atletico para manifestar interesse em contratar novamente seu ex-atacante, mas Alvarez informou aos campeões da Premier League que não tem desejo de voltar a Manchester antes mesmo que uma proposta oficial pudesse ser feita.
A recusa firme do jogador de 26 anos acontece enquanto ele segue envolvido em um impasse tenso com o Atletico, no que se tornou a maior novela de transferências da janela de verão. Apesar de ser o principal alvo do Arsenal e a contratação dos sonhos no norte de Londres, o atacante também recusou o Arsenal em diversas ocasiões.
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Sonho do Barcelona esfria apesar da admissão de Laporta
Em vez de se mudar para Londres ou Manchester, Alvarez está desesperado para se juntar ao Barcelona, que anteriormente fracassou com uma oferta de €100 milhões (£86 mi) no início deste verão europeu. O presidente do Barcelona, Joan Laporta, confirmou o interesse contínuo do clube em uma declaração pública nesta semana, admitindo que é "de conhecimento geral" que o atacante argentino quer se juntar ao time.
No entanto, o Atletico está se recusando a fazer negócio com seus rivais da La Liga em qualquer circunstância. O clube de Madri reiterou sua posição firme nesta semana, insistindo que há "zero por cento de chance" de vender o atacante estrela para o Barça.
Complicações com visto moldam rejeição na Premier League
A forte relutância de Alvarez em voltar para a Inglaterra é, segundo relatos, motivada por circunstâncias pessoais, e não por razões futebolísticas. O argentino está ciente de regulamentações específicas de visto no Reino Unido que criariam dificuldade significativa para sua família visitá-lo, enquanto ele não enfrenta esse tipo de complicação morando na Espanha.
A situação marca uma mudança clara em relação à sua primeira passagem bem-sucedida pela Inglaterra, depois de ter chegado originalmente ao City vindo do River Plate por £ 14 milhões em janeiro de 2022. Alvarez marcou 36 gols em 103 partidas e ajudou o time de Guardiola a conquistar uma histórica Tríplice Coroa antes de se transferir para o Atletico há dois verões, em um acordo de £ 82 milhões.
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Impasse deixa futuro do atacante em aberto
Embora a Cadena SER indique que Alvarez vem sendo cada vez mais informado de que o Arsenal representa sua única rota de saída realista do Atletico, ele segue irredutível quanto a permanecer na Espanha. Como resultado, o atacante se vê preso entre um clube que não está disposto a vendê-lo ao Barcelona e a própria recusa em voltar para a Inglaterra.
Com o City oficialmente rejeitado e o Atletico se recusando a negociar com o Barcelona, a saga da transferência de grande repercussão segue em total impasse. Alvarez agora precisa decidir se vai reconstruir a relação em Madri ou manter a esperança de um avanço antes do fechamento da janela de transferências.
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