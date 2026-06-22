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julian alvarezgetty
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Julian Alvarez causa sensação: “Conversei com o Atlético de Madrid; a transferência é melhor para todos; quero realizar meu sonho”

Atlético de Madrid
Real Madrid
Barcelona
J. Alvarez
Mercado da bola

Julian Álvarez causou um grande rebuliço no mercado de transferências durante a Copa do Mundo ao solicitar sua transferência do Atlético de Madrid para o Barcelona

Seu nome tem estado na boca de todos há muito tempo e, com certeza, depois das declarações de hoje, no Atlético de Madrid ainda se falará muito sobre o futuro de Julián Álvarez. O atacante argentino já havia sido protagonista antes da provocação nas redes sociais feita pelos Colchoneros contra o Barcelona e, depois, daquela contra o Real Madrid, que havia divulgado um comunicado à imprensa confirmando a oferta de 150 milhões apresentada por Florentino Pérez e rejeitada.


Hoje, porém, foi justamente opróprio Arana, em entrevista à ESPN após a vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Áustria, quem rompeu a paz que o Atlético havia conseguido, com tanto esforço, restabelecer em torno dele, ao pedir sua saída.


  • ALVAREZ SOLICITOU A TRANSFERÊNCIA

    "Futuro? A verdade é que não sei. Acho que não é o momento certo para falar sobre isso, mas também não posso me esconder. Acho que sou uma pessoa honesta. Conversei com os dirigentes do clube, com aqueles com quem precisava ter certeza de conversar. Acho que o melhor para todos é uma transferência. E eu gostaria de realizar meu sonho"

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  • ELE QUER O BARCELONA

    Qual é o sonho de Alvarez? A resposta, segundo o *Sport* e o *Mundo Deportivo*, é uma transferência para o Barcelona, que já há vários meses (segundo as acusações do Atlético de Madrid, há cerca de três meses, nota do editor) está de olho no ex-jogador do Manchester City e está tentando de todas as formas contratá-lo. Os *Colchoneros* também acusaram a imprensa de exercer pressão nesse sentido. A recusa à oferta de 150 milhões de euros do Real Madrid, por outro lado, eleva o preço muito além do limite que o clube catalão pode atingir atualmente e, consequentemente, o impasse em torno do argentino corre o risco de se transformar em um bumerangue estrondoso.