Julian Alvarez causa sensação: “Conversei com o Atlético de Madrid; a transferência é melhor para todos; quero realizar meu sonho”

Seu nome tem estado na boca de todos há muito tempo e, com certeza, depois das declarações de hoje, no Atlético de Madrid ainda se falará muito sobre o futuro de Julián Álvarez. O atacante argentino já havia sido protagonista antes da provocação nas redes sociais feita pelos Colchoneros contra o Barcelona e, depois, daquela contra o Real Madrid, que havia divulgado um comunicado à imprensa confirmando a oferta de 150 milhões apresentada por Florentino Pérez e rejeitada.
Hoje, porém, foi justamente opróprio Arana, em entrevista à ESPN após a vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Áustria, quem rompeu a paz que o Atlético havia conseguido, com tanto esforço, restabelecer em torno dele, ao pedir sua saída.