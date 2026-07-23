A palavra “saga” foi inventada para histórias como as que cercam Julián Álvarez neste verão. Há muito se supunha que o atacante argentino estaria de saída do Atlético de Madrid após o clube não ter conquistado nenhum título na temporada 2025-26, mas ninguém poderia ter previsto o drama que tem envolvido Álvarez até agora.

Precisando de um camisa 9 para substituir Robert Lewandowski, o Barcelona é considerado o destino mais provável de Álvarez, mas a relação entre o Atlético e o Blaugrana sofreu uma reviravolta quando o primeiro respondeu às notícias sobre o interesse do Barça alegando, nas redes sociais, que o clube catalão havia feito ofertas irrisórias por jogadores como Lamine Yamal e Pedri. Desde então, eclodiu uma guerra de palavras, com as ofertas do Barça ainda bem aquém do preço pedido pelo Atlético.

Percebendo uma oportunidade de atiçar as chamas, o Real Madrid anunciou no início de junho que o Atlético havia rejeitado sua oferta de € 150 milhões (£ 129 milhões/$ 173 milhões) por Álvarez, com muitos na Espanha acreditando que a proposta dos “Los Blancos” não era totalmente séria e, na verdade, tinha como objetivo irritar seus rivais na Catalunha.

Enquanto isso, o Arsenal continua sendo associado a Álvarez, com os Gunners ansiosos para reforçar o time em relação a Viktor Gyokeres, apesar do título da Premier League conquistado na última temporada. O próprio Álvarez falou sobre seu desejo de deixar o Metropolitano, enquanto Diego Simeone estaria se preparando para a vida sem seu compatriota, mesmo que o Atlético continue afirmando que Álvarez não será vendido. Essa história, portanto, pode se arrastar por um bom tempo.