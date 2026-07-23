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Transfer sagas GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Julian Álvarez, Bruno Guimarães e as 10 maiores sagas de transferências que ainda precisam ser resolvidas antes do fim da janela de transferências de verão

Análises
Premier League
J. Alvarez
B. Guimaraes
M. Olise
E. Fernandez
M. Salah
M. Rashford
Rodri
Y. Diomande
A. Bouaddi
A. Scott
Manchester United
Manchester City
Real Madrid
Arsenal
Chelsea
Bayern de Munique
PSG
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Atlético de Madrid
Newcastle
La Liga
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Campeonato Francês

Com a Copa do Mundo encerrada e os amistosos de pré-temporada começando para valer na próxima semana, parece que a nova temporada dos clubes está se aproximando a uma velocidade bastante alarmante. Com isso em mente, os dirigentes estão ficando cada vez mais ansiosos em relação às transferências, com os treinadores de toda a Europa ansiosos para saber quais jogadores poderão ou não contar nas próximas semanas e meses.

Algumas negociações, no entanto, são mais difíceis de concretizar do que outras, e todo verão há sagas que se arrastam sem fim, às vezes até o último dia da janela de transferências. Este ano não é diferente, embora a perturbação no mercado causada pela Copa do Mundo signifique que talvez haja mais grandes nomes enfrentando um futuro incerto nesta fase do período de entressafra do que o normal.

Então, quais são os nomes que esperamos que dominem as manchetes durante a segunda metade da janela de transferências, à medida que seus próximos passos forem finalmente definidos? O GOAL apresenta 10 jogadores que ainda buscam uma solução para suas situações...

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    Julian Alvarez

    A palavra “saga” foi inventada para histórias como as que cercam Julián Álvarez neste verão. Há muito se supunha que o atacante argentino estaria de saída do Atlético de Madrid após o clube não ter conquistado nenhum título na temporada 2025-26, mas ninguém poderia ter previsto o drama que tem envolvido Álvarez até agora.

    Precisando de um camisa 9 para substituir Robert Lewandowski, o Barcelona é considerado o destino mais provável de Álvarez, mas a relação entre o Atlético e o Blaugrana sofreu uma reviravolta quando o primeiro respondeu às notícias sobre o interesse do Barça alegando, nas redes sociais, que o clube catalão havia feito ofertas irrisórias por jogadores como Lamine Yamal e Pedri. Desde então, eclodiu uma guerra de palavras, com as ofertas do Barça ainda bem aquém do preço pedido pelo Atlético.

    Percebendo uma oportunidade de atiçar as chamas, o Real Madrid anunciou no início de junho que o Atlético havia rejeitado sua oferta de € 150 milhões (£ 129 milhões/$ 173 milhões) por Álvarez, com muitos na Espanha acreditando que a proposta dos “Los Blancos” não era totalmente séria e, na verdade, tinha como objetivo irritar seus rivais na Catalunha.

    Enquanto isso, o Arsenal continua sendo associado a Álvarez, com os Gunners ansiosos para reforçar o time em relação a Viktor Gyokeres, apesar do título da Premier League conquistado na última temporada. O próprio Álvarez falou sobre seu desejo de deixar o Metropolitano, enquanto Diego Simeone estaria se preparando para a vida sem seu compatriota, mesmo que o Atlético continue afirmando que Álvarez não será vendido. Essa história, portanto, pode se arrastar por um bom tempo.

    • Publicidade
  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ayyoub Bouaddi

    Apesar da Copa do Mundo ter sido dominada por superestrelas consagradas, ainda havia espaço para nomes menos conhecidos brilharem no torneio, e Ayyoub Bouaddi certamente chamou a atenção com suas atuações pela Marrocos. Seu futuro passou a ser ainda mais cobiçado, mesmo que os maiores clubes da Europa já estivessem fazendo fila para contratá-lo muito antes de sua estreia na América do Norte.

    Acreditava-se que o Paris Saint-Germain liderava a disputa, que também incluía Arsenal, Chelsea e Real Madrid, mas agora parece que o Manchester City ultrapassou seus rivais na corrida para contratar o meio-campista de 18 anos. Bouaddi teria chegado a um acordo com o City quanto às condições contratuais, mas o preço pedido pelo Lille, de € 100 milhões (£ 85,5 milhões/$ 114 milhões), está se mostrando um obstáculo para o time da Premier League.

  • RB Leipzig v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    Yan Diomande

    Outro adolescente que chamou a atenção na Copa do Mundo, Yan Diomande tem dominado as colunas de rumores de transferências por quase seis meses, e acredita-se que sua saída do RB Leipzig seja apenas uma formalidade após uma temporada de estreia extremamente impressionante na Alemanha.

    Eleito o Novato do Ano da Bundesliga, o jogo emocionante de Diomande pela lateral fez dele alvo de praticamente todos os grandes clubes europeus, embora o Liverpool e o PSG tenham surgido como seus destinos mais prováveis assim que a janela de transferências se abriu. Os Reds tiveram uma oferta de € 80 milhões (£ 68 milhões/$ 91 milhões) rejeitada pelo Leipzig pelo jogador de 19 anos, o que parecia abrir caminho para o PSG adicionar Diomande ao seu já vasto elenco de opções ofensivas.

    No entanto, a tentativa do campeão europeu de contratar o jogador da seleção da Costa do Marfim estagnou, já que o clube enfrenta dificuldades para negociar o valor da transferência com o Leipzig, que exige pelo menos 100 milhões de euros (85,5 milhões de libras/114 milhões de dólares) por Diomande, apesar de ter pago ao Leganés um quinto desse valor para contratá-lo há apenas 12 meses.

    Diomande manifestou sua convicção de que acabará sendo vendido, mas há mais incertezas em torno de seu futuro agora do que havia há algumas semanas.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Enzo Fernández

    Jogadores que deixaram sua marca na Copa do Mundo estão se tornando um tema recorrente nesta lista e, apesar dos gols marcados no final das partidas contra o Egito e a Inglaterra nas fases eliminatórias, Enzo Fernández ficará para sempre associado ao torneio de 2026 graças ao cartão vermelho que recebeu na final, o que teve um papel fundamental na derrota da Argentina.

    Sua expulsão em Nova Jersey encerrou uma campanha tumultuada para Fernández, que brilhou intensamente pelo Chelsea em alguns momentos, mas também foi punido com uma suspensão de duas semanas pelo clube por ter demonstrado abertamente interesse pelo Real Madrid em vários momentos da temporada. A nomeação de Xabi Alonso como técnico pode ter mudado sua opinião desde então, mas certamente, durante grande parte dos últimos 12 meses, parecia que Fernández queria deixar Stamford Bridge.

    As negociações do Chelsea até agora neste verão sugerem que o clube está prestes a ceder a essas exigências também, com a chegada de Morgan Rogers e o interesse contínuo em outros meio-campistas, o que traça o quadro de um clube que está se preparando para a vida sem Fernández. O único problema para o jogador de 25 anos, no entanto, é que o Real Madrid não parece disposto a dar continuidade ao interesse inicial, enquanto José Mourinho deixa sua marca no elenco dos Blancos.

    O futuro de Fernández, portanto, continua incerto — assim como o de Pau Cubarsi quando foi derrubado pelo ex-jogador do Benfica durante a final de domingo.

  • Newcastle United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bruno Guimarães

    O Newcastle já passou por mais uma janela de transferências desanimadora, já que a decepção que acompanhou as saídas de Anthony Gordon e Sandro Tonali foi agravada pelo fato de o clube ter sido superado pelo Aston Villa na contratação de Johan Manzambi e pelo Liverpool na de Victor Muñoz. O fato de ainda poder perder outro jogador-chave, portanto, é motivo de grande preocupação em Tyneside, à medida que os rumores sobre o futuro de Bruno Guimarães se intensificam.

    O inspirador capitão dos Magpies deixou claro que quer deixar o St. James’ Park e se juntar ao Arsenal, cuja oferta inicial de 55 milhões de libras (73,6 milhões de dólares) por Guimaraes foi rejeitada no final de junho. Os Gunners continuam em negociações para fechar o acordo, embora se acredite que o Newcastle avalie o jogador da seleção brasileira em cerca de 100 milhões de libras (134 milhões de dólares), já que não está mais sob pressão para vender devido ao dinheiro que já arrecadou neste verão.

    O que Eddie Howe não vai querer, no entanto, é uma repetição da saga de Alexander Isak, quando o atacante, que queria sair do clube, se recusou a treinar enquanto as negociações sobre uma transferência para o Liverpool se arrastavam até o último dia do prazo de transferências. Espera-se, portanto, que essa questão seja resolvida de uma forma ou de outra antes do início da temporada.

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Michael Olise

    Se a negociação for concretizada, esta poderá ser a maior transferência do verão, se não da década...

    A temporada excepcional de Michael Olise pelo Bayern de Munique chamou, compreensivelmente, a atenção de Florentino Pérez e do Real Madrid, e há relatos generalizados de que o clube, 15 vezes campeão da Europa, está disposto a tornar Olise o jogador mais caro de todos os tempos, pagando 223 milhões de euros (190 milhões de libras/255 milhões de dólares) para levá-lo ao Bernabéu.

    Tal negócio superaria o valor que o PSG pagou para contratar Neymar no verão de 2017 e levaria Olise — que há pouco mais de dois anos jogava pelo Crystal Palace — a um patamar totalmente novo em termos de reconhecimento global. Apesar da quantia oferecida, convencer o Bayern a vendê-lo ainda será uma tarefa difícil, já que Olise, de 24 anos, é considerado na Baviera como o potencial líder de uma nova era na Allianz Arena.

    Kylian Mbappé fez o possível para convencer Olise a se juntar a ele na capital espanhola enquanto estavam juntos com a seleção francesa durante a Copa do Mundo, e há uma sensação crescente de que o jogador estaria aberto a se transferir para o Real Madrid. Um momento decisivo na história do mercado de transferências pode estar prestes a acontecer...

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Marcus Rashford

    Ainda em maio, parecia que o futuro de Marcus Rashford não deixava margem para dúvidas. Tendo reencontrado algo próximo de sua melhor forma durante o empréstimo de uma temporada ao Barcelona, a opinião geral era de que os catalães ativariam a cláusula de compra de € 30 milhões (£ 25,6 milhões/$ 34,3 milhões) prevista no acordo negociado com o Manchester United.

    No entanto, menos de duas semanas após o fim da temporada, o Barça investiu pesado no companheiro de Rashford na seleção inglesa, Anthony Gordon, e logo ficou claro que o clube não iria manter o jogador de 28 anos em caráter definitivo. Desde então, Rashford está disputando a Copa do Mundo, mas o United precisará tomar uma decisão sobre seu futuro em breve.

    Vender Rashford seria do interesse dos Red Devils do ponto de vista financeiro, mas ainda não está claro qual é a opinião de Michael Carrick sobre o assunto e se ele deseja reintegrar o ex-ídolo da base ao elenco. Rashford também ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto.

    Caso ele venha a se transferir para outro clube, o Tottenham tem sido o time mais fortemente associado à contratação de Rashford, embora não fosse uma surpresa se outros clubes começassem a demonstrar interesse caso ficasse claro que ele continua sem futuro em Old Trafford.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rodri

    Vencedor da Bola de Ouro da Copa do Mundo, Rodri voltou à sua melhor forma — a mesma que lhe rendeu o Ballon d’Or — ao liderar a Espanha à glória mundial neste verão, silenciando de vez as especulações de que a lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) sofrida em 2024 o teria colocado em declínio permanente. Esse retorno à boa forma, ao contrário, provavelmente gerará ainda mais rumores de transferência focados no futuro do meio-campista do Manchester City.

    O Real Madrid tem sido constantemente associado a Rodri nos últimos 12 meses, já que busca finalmente resolver os problemas no meio-campo que vêm prejudicando o time desde a aposentadoria de Toni Kroos e a subsequente saída de Luka Modric. Diz-se que Pérez é um grande admirador de Rodri, que, por sua vez, tem apenas mais um ano de contrato com o City.

    Dada a propensão do Real Madrid em contratar jogadores de alto nível que estão sem contrato, havia a expectativa de que o clube fizesse uma oferta por Rodri em 2027. No entanto, após duas temporadas sem títulos e com Mourinho agora no comando, há uma chance real de que o clube acelere a busca pelo ex-jogador do Atlético de Madrid, mesmo que isso signifique esvaziar os cofres do Bernabéu.

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mohamed Salah

    De forma bastante surpreendente para esta fase da janela de transferências, ainda há vários jogadores de destaque sem clube no mercado, incluindo John Stones, Leon Goretzka e Dusan Vlahovic. No entanto, o nome que mais chama a atenção entre esses jogadores sem clube é, sem dúvida, Mohamed Salah, que planeja seu próximo passo após sua emocionante saída do Liverpool.

    Salah teve uma Copa do Mundo memorável, com o Egito chegando às oitavas de final antes de ser eliminado de forma agonizante pela Argentina, mas, com o torneio já no retrovisor, ele está livre para começar a considerar suas opções. Há muito tempo se espera que Salah se junte a um clube da Liga Profissional da Arábia Saudita, mas, aos 34 anos, ele ainda pode sentir que pode contribuir para um time europeu de ponta, caso haja interesse.

  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Alex Scott

    A capacidade do Bournemouth de se adaptar às adversidades quando se trata de vender seus melhores jogadores é extremamente impressionante, mas, após se classificar para as competições europeias pela primeira vez em sua história, fica claro que os Cherries querem uma janela de transferências em que não sejam forçados a abrir mão de uma de suas joias da coroa. No entanto, sua determinação está sendo posta à prova neste verão, dado o número de clubes interessados em contratar Alex Scott.

    O jogador da seleção sub-21 da Inglaterra se destacou como um dos melhores meio-campistas responsáveis pelo ritmo de jogo da Premier League na última temporada e, por isso, foi convocado para a seleção principal dos Three Lions. Agora, times como Chelsea, Manchester United e Arsenal estão de olho no jogador de 22 anos, com o objetivo de reforçar seus meios-campos.

    O Bournemouth está fazendo tudo o que pode para renovar o contrato de Scott, mas o enorme interesse pode ser difícil demais de resistir, especialmente porque outros meio-campistas continuam sendo transferidos por valores astronômicos, o que deixa os clubes sem eles ainda mais desesperados.