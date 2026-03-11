AFP
Traduzido por
Julian Alvarez, alvo do Barcelona e do Arsenal, faz uma confissão surpreendente sobre transferência após o Atlético de Madrid golear o Tottenham na Liga dos Campeões
Pretendentes em alerta após dupla vitória na Liga dos Campeões
O vencedor da Copa do Mundo tem sido apontado como um dos principais alvos do Barcelona, que supostamente o vê como o herdeiro ideal de Robert Lewandowski, enquanto Arsenal e Chelsea também demonstraram interesse. As especulações sobre a transferência aumentaram após uma noite histórica para o Atlético, que aproveitou uma série de erros individuais da defesa do Tottenham. A equipe de Igor Tudor estava perdendo por 3 a 0 logo nos primeiros quinze minutos, após o goleiro Antonin Kinsky ter tido um início de jogo desastroso. Alvarez foi o principal arquiteto do caos, marcando dois gols que ajudaram a definir o resultado das oitavas de final, com a equipe da casa acabando por garantir uma vitória retumbante por 5 a 2 na primeira partida.
- AFP
Álvarez deixa a porta aberta para uma saída
Álvarez enfrentou perguntas sobre seu futuro após o apito final e não deu respostas muito tranquilizadoras do ponto de vista do Atlético. “Não tenho nada a dizer. São coisas que se comentam, há muita conversa nas redes sociais também, todos postam suas opiniões, tudo ganha proporções exageradas. Nunca disse nada, estou bem aqui, muito feliz, competindo em todas as competições”, começou ele, segundo o Diario AS. “Nunca disse nada, são apenas rumores. Isso ganha proporções exageradas. Estou feliz no Atlético, contente, lutando. Estamos indo bem na Liga dos Campeões e estamos na final da Copa del Rey.”
Questionado sobre se poderia se juntar a outro time para a temporada 2026-27, Alvarez acrescentou: “O que eu sei? Talvez sim, talvez não, nunca se sabe. Estou muito feliz aqui. É uma pergunta que sempre surge, mas estou feliz. Estou focado no dia a dia, trabalhando para melhorar e dar o meu melhor. Nunca disse nada de ruim sobre o clube. Sou muito grato. As pessoas me mostraram seu carinho e estou muito feliz.”
De volta aos gols
A aula magistral do argentino contra o Spurs foi um lembrete oportuno de sua natureza clínica, especialmente após um início difícil em 2026. Antes de seus dois gols na Liga dos Campeões, Alvarez havia marcado apenas três vezes desde o início do ano. Seu gol recente contra o Real Oviedo marcou seu primeiro gol na La Liga em quatro meses. O alívio era evidente quando ele falou sobre redescobrir seu faro de gol em um grande palco.
“Isso me ajuda pessoalmente, mas sempre estive bem”, acrescentou Alvarez. “É apenas uma questão de fase; houve um momento em que não consegui marcar, mas sempre dou 100% de mim. Meus companheiros sabem disso e apreciam isso. É o que posso fazer. Jogar melhor ou pior faz parte do futebol. Simplesmente não estava acontecendo para mim, mas como atacante, e considerando o que represento e o que sinto por este time, quero contribuir com gols e assistências.”
- Getty Images Sport
A postura firme do Atlético foi desafiada
Apesar da admissão do jogador, a diretoria do Atlético tem tentado projetar uma imagem de total estabilidade. O presidente do clube, Enrique Cerezo, declarou recentemente que o atacante “não está à venda” e continua sendo um pilar fundamental do projeto de Simeone. No entanto, as últimas declarações de Alvarez sugerem que sua postura pessoal pode não ser tão rígida quanto a linha oficial da diretoria sugere atualmente.
Publicidade