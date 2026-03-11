Julian Alvarez, alvo do Barcelona e do Arsenal, faz uma confissão surpreendente sobre transferência após o Atlético de Madrid golear o Tottenham na Liga dos Campeões

Álvarez enfrentou perguntas sobre seu futuro após o apito final e não deu respostas muito tranquilizadoras do ponto de vista do Atlético. “Não tenho nada a dizer. São coisas que se comentam, há muita conversa nas redes sociais também, todos postam suas opiniões, tudo ganha proporções exageradas. Nunca disse nada, estou bem aqui, muito feliz, competindo em todas as competições”, começou ele, segundo o Diario AS. “Nunca disse nada, são apenas rumores. Isso ganha proporções exageradas. Estou feliz no Atlético, contente, lutando. Estamos indo bem na Liga dos Campeões e estamos na final da Copa del Rey.”

Questionado sobre se poderia se juntar a outro time para a temporada 2026-27, Alvarez acrescentou: “O que eu sei? Talvez sim, talvez não, nunca se sabe. Estou muito feliz aqui. É uma pergunta que sempre surge, mas estou feliz. Estou focado no dia a dia, trabalhando para melhorar e dar o meu melhor. Nunca disse nada de ruim sobre o clube. Sou muito grato. As pessoas me mostraram seu carinho e estou muito feliz.”