Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Alvarez-MessiGetty/GOAL
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Julian Álvarez admite ter seguido o exemplo de Lionel Messi ao marcar um incrível gol de falta pelo Atlético de Madrid contra o Barcelona

J. Alvarez
L. Messi
Barcelona x Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
Inter Miami CF
Major League Soccer

Julian Álvarez revelou que se inspirou em Lionel Messi para criar um momento mágico durante a vitória do Atlético de Madrid sobre o Barcelona na Liga dos Campeões. O atacante argentino cobrou uma falta com efeito que entrou no ângulo superior do Spotify Camp Nou, evocando lembranças de seu lendário companheiro de seleção.

  • Inspiração do GOAT

    O craque do Atlético de Madrid foi o herói da noite, quando a equipe de Diego Simeone garantiu uma vantagem vital de 2 a 0 na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões. O gol espetacular de Álvarez no final do primeiro tempo definiu o tom para os Rojiblancos, e o atacante admitiu que tinha em mente um gol específico de Messi quando se preparou para chutar.

    “Assisti várias vezes ao gol de Messi contra o Liverpool aqui [em maio de 2019], mas não tinha certeza absoluta de que iria entrar exatamente naquele canto”, disse Álvarez àESPN. “Quando você chuta a bola, percebe isso, e mesmo antes de chutar, eu já estava bastante certo. Estávamos treinando ontem e eu não tinha convertido nenhum. Hoje era o que importava.”

    • Publicidade
  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Os rumores sobre transferências se intensificam

    A espetacularidade do gol só serviu para alimentar os rumores sobre o futuro de Álvarez. Apesar de ter contrato no Metropolitano até junho de 2030, o ex-jogador do Manchester City seria um dos principais alvos do Barcelona, que busca um sucessor de longo prazo para Robert Lewandowski, cujo contrato está chegando ao fim. Diz-se que o presidente Joan Laporta vê o argentino como a contratação de destaque ideal.

    Não é apenas o interesse da La Liga que o Atlético precisa afastar. Relatos sugerem que o Arsenal também está avaliando uma contratação do atacante no meio do ano, já que Mikel Arteta busca reforçar suas opções no ataque. O valor de Álvarez continua em alta, com sua contagem de gols na temporada chegando agora a 18 em todas as competições.

  • Cerezo emite advertência para não interferirem

    Apesar do crescente interesse por toda a Europa, o presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, deixou claro que o clube não está disposto a vender. Com seu tom característico de franqueza, Cerezo lembrou aos interessados que o poder está firmemente nas mãos da diretoria de Madrid, dada a duração do contrato atual do jogador.

    “Se um jogador está sob contrato com um time e ainda tem muitos anos restantes nesse contrato, bem, me diga o que pode acontecer. Nesse caso, é melhor você pensar que eu sou Deus, e até que eu diga para ele sair, ele não vai sair”, afirmou Cerezo nesta semana.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Foco na partida de volta

    Enquanto as especulações na diretoria se intensificam, Álvarez continua focado em concluir a tarefa contra o Barça. O Atlético levará uma vantagem de dois gols de volta ao Metropolitano na próxima semana, graças à genialidade de Álvarez e ao segundo gol de Alexander Sorloth, mas o Jogador do Jogo se recusa a se deixar levar pelo entusiasmo por enquanto.

    “Estou em boa forma no momento”, disse Alvarez. “Me sinto ótimo, e a parte mais importante da temporada está chegando. Precisamos continuar trabalhando duro porque temos grandes coisas pela frente. Ainda não acabou. Sabemos que tipo de time eles são. A verdade é que estamos em vantagem e precisamos aproveitar ao máximo a torcida da casa.”