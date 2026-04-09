Julian Álvarez admite ter seguido o exemplo de Lionel Messi ao marcar um incrível gol de falta pelo Atlético de Madrid contra o Barcelona

O craque do Atlético de Madrid foi o herói da noite, quando a equipe de Diego Simeone garantiu uma vantagem vital de 2 a 0 na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões. O gol espetacular de Álvarez no final do primeiro tempo definiu o tom para os Rojiblancos, e o atacante admitiu que tinha em mente um gol específico de Messi quando se preparou para chutar.

“Assisti várias vezes ao gol de Messi contra o Liverpool aqui [em maio de 2019], mas não tinha certeza absoluta de que iria entrar exatamente naquele canto”, disse Álvarez àESPN. “Quando você chuta a bola, percebe isso, e mesmo antes de chutar, eu já estava bastante certo. Estávamos treinando ontem e eu não tinha convertido nenhum. Hoje era o que importava.”