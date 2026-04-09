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Julian Álvarez admite ter seguido o exemplo de Lionel Messi ao marcar um incrível gol de falta pelo Atlético de Madrid contra o Barcelona
Inspiração do GOAT
O craque do Atlético de Madrid foi o herói da noite, quando a equipe de Diego Simeone garantiu uma vantagem vital de 2 a 0 na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões. O gol espetacular de Álvarez no final do primeiro tempo definiu o tom para os Rojiblancos, e o atacante admitiu que tinha em mente um gol específico de Messi quando se preparou para chutar.
“Assisti várias vezes ao gol de Messi contra o Liverpool aqui [em maio de 2019], mas não tinha certeza absoluta de que iria entrar exatamente naquele canto”, disse Álvarez àESPN. “Quando você chuta a bola, percebe isso, e mesmo antes de chutar, eu já estava bastante certo. Estávamos treinando ontem e eu não tinha convertido nenhum. Hoje era o que importava.”
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Os rumores sobre transferências se intensificam
A espetacularidade do gol só serviu para alimentar os rumores sobre o futuro de Álvarez. Apesar de ter contrato no Metropolitano até junho de 2030, o ex-jogador do Manchester City seria um dos principais alvos do Barcelona, que busca um sucessor de longo prazo para Robert Lewandowski, cujo contrato está chegando ao fim. Diz-se que o presidente Joan Laporta vê o argentino como a contratação de destaque ideal.
Não é apenas o interesse da La Liga que o Atlético precisa afastar. Relatos sugerem que o Arsenal também está avaliando uma contratação do atacante no meio do ano, já que Mikel Arteta busca reforçar suas opções no ataque. O valor de Álvarez continua em alta, com sua contagem de gols na temporada chegando agora a 18 em todas as competições.
Cerezo emite advertência para não interferirem
Apesar do crescente interesse por toda a Europa, o presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, deixou claro que o clube não está disposto a vender. Com seu tom característico de franqueza, Cerezo lembrou aos interessados que o poder está firmemente nas mãos da diretoria de Madrid, dada a duração do contrato atual do jogador.
“Se um jogador está sob contrato com um time e ainda tem muitos anos restantes nesse contrato, bem, me diga o que pode acontecer. Nesse caso, é melhor você pensar que eu sou Deus, e até que eu diga para ele sair, ele não vai sair”, afirmou Cerezo nesta semana.
- AFP
Foco na partida de volta
Enquanto as especulações na diretoria se intensificam, Álvarez continua focado em concluir a tarefa contra o Barça. O Atlético levará uma vantagem de dois gols de volta ao Metropolitano na próxima semana, graças à genialidade de Álvarez e ao segundo gol de Alexander Sorloth, mas o Jogador do Jogo se recusa a se deixar levar pelo entusiasmo por enquanto.
“Estou em boa forma no momento”, disse Alvarez. “Me sinto ótimo, e a parte mais importante da temporada está chegando. Precisamos continuar trabalhando duro porque temos grandes coisas pela frente. Ainda não acabou. Sabemos que tipo de time eles são. A verdade é que estamos em vantagem e precisamos aproveitar ao máximo a torcida da casa.”