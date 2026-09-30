O jornal britânico Daily Mail afirmou: "Todos os oito títulos da Premier League devem ser retirados do Manchester City e o clube deve ser rebaixado à divisão inferior por causa das fraudes que afetaram a história de seus rivais: Manchester United e Liverpool".

E prosseguiu: "O futebol inglês sofreu um dano irreparável e nunca mais voltará a ser o que era".

A emissora britânica BBC comentou: "A dimensão do problema não tem absolutamente nenhum precedente, não apenas na Premier League, e não apenas no futebol inglês, mas em todos os esportes. É esse o tamanho da importância e da gravidade da situação".

Já o jornal The Sun disse: "Esta não é apenas uma história de má conduta, mas sim um acerto de contas severo por um comportamento vergonhoso de dimensões históricas. Não é de admirar que os outros clubes desejem ver um banho de sangue (uma punição severa). A punição deve ser tão dura quanto a dureza do veredicto".