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"Julgamento do século": jornais do mundo repercutem escândalo do Manchester City

Liverpool x Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
England

Os jornais do mundo receberam um choque estrondoso relacionado ao futebol inglês, depois que uma comissão independente condenou o Manchester City por violar todas as regras financeiras da Premier League.

As consequências podem ser graves para o clube, incluindo multas, perda de títulos e até mesmo o rebaixamento para divisões inferiores.

O jornal alemão Bild relatou como a imprensa ao redor do mundo reagiu ao que chamou de "escândalo do Manchester City":

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  • Dano irreparável!

    O jornal britânico Daily Mail afirmou: "Todos os oito títulos da Premier League devem ser retirados do Manchester City e o clube deve ser rebaixado à divisão inferior por causa das fraudes que afetaram a história de seus rivais: Manchester United e Liverpool".

    E prosseguiu: "O futebol inglês sofreu um dano irreparável e nunca mais voltará a ser o que era".

    A emissora britânica BBC comentou: "A dimensão do problema não tem absolutamente nenhum precedente, não apenas na Premier League, e não apenas no futebol inglês, mas em todos os esportes. É esse o tamanho da importância e da gravidade da situação".

    Já o jornal The Sun disse: "Esta não é apenas uma história de má conduta, mas sim um acerto de contas severo por um comportamento vergonhoso de dimensões históricas. Não é de admirar que os outros clubes desejem ver um banho de sangue (uma punição severa). A punição deve ser tão dura quanto a dureza do veredicto".

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  • O julgamento do século: um passo em uma história que ainda não terminou

    De sua parte, o jornal francês Le Parisien afirmou: "Depois deste anúncio, o Manchester City deve esperar pelo pior".

    Na Itália, o jornal La Gazzetta dello Sport comentou: "A sentença não passa de um passo em uma história que ainda não terminou. Ela continua sendo o julgamento do século para o futebol inglês. (...) Esta é uma grande vitória para o futebol inglês. Prova que a Premier League é capaz de aplicar suas regras, e que os clubes não podem simplesmente violá-las. Apesar das grandes críticas dirigidas a ela ao longo dos últimos quinze anos, a Premier League sai mais forte como instituição".

    Já o jornal italiano Corriere dello Sport também mencionou: "A aplicação das punições ainda não foi concluída, mas a sentença é importante. O clube pode enfrentar um problema financeiro delicado: pedidos de indenização de outros clubes que se sentem prejudicados".

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  • Tom firme: todas as possibilidades estão em aberto!

    Nos Estados Unidos, o New York Times publicou uma opinião que dizia: "Apesar dos danos sofridos pelo Manchester City em decorrência da decisão da comissão, o comunicado emitido pela Premier League foi ainda mais duro".

    E prosseguiu: "A questão não se limitou à condenação do clube em todas as acusações que lhe foram imputadas, com exceção de apenas uma entre mais de cem acusações, mas a linguagem utilizada pela comissão (...) prejudica gravemente a imagem do clube e, o mais importante, a imagem de seus proprietários em Abu Dhabi. Perda de pontos? Expulsão da Premier League? Agora todas as possibilidades estão em aberto".

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