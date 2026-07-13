Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-WC-2026-PRESSER-FRAAFP
Moataz Bellah El Hadedy

Traduzido por

Jules Koundé minimiza a tensão com Lamine Yamal enquanto os astros do Barcelona se preparam para o confronto nas semifinais da Copa do Mundo entre França e Espanha

França
Espanha
Copa do Mundo
L. Yamal
J. Kounde
França x Espanha

Jules Koundé descartou qualquer ideia de que as declarações confiantes de Lamine Yamal antes da semifinal da Copa do Mundo entre Espanha e França tenham causado inquietação. Os campeões da Euro 2024 e os vice-campeões da Copa do Mundo de 2022 devem disputar uma vaga na final nesta terça-feira.

  • Não há atrito entre os companheiros de equipe do Barcelona

    Yamal parecia bastante arrogante antes do confronto com os campeões da Copa do Mundo de 2018, mas o zagueiro francês insistiu que as palavras de seu companheiro de equipe no Barcelona não representam desrespeito. “Em nenhum momento sentimos falta de respeito por parte de Lamine”, disse Koundé, referindo-se à crescente polêmica em torno dos comentários do jovem antes da partida.

    O versátil zagueiro insistiu que entende a mentalidade de seu colega de clube. “Conheço Lamine muito bem, e isso é um sinal de confiança e uma motivação extra para ele”, explicou Koundé.

    • Publicidade
  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    As palavras confiantes de Yamal deram início ao debate

    Os comentários foram feitos depois que Yamal afirmou que a França, e não a Espanha, deveria ser a equipe que temeria a semifinal desta terça-feira em Dallas. “Acho que, se a França tem que temer alguém, esse alguém devemos ser nós, na minha opinião”, disse Yamal aos repórteres após a vitória da Espanha por 2 a 1 sobre a Bélgica nas quartas de final. “Fomos nós que os eliminamos antes”, acrescentou ele, referindo-se às vitórias da Espanha sobre a França na semifinal da Euro 2024 e no confronto da Liga das Nações do ano passado.

    Yamal foi eleito o melhor jogador da partida contra a Bélgica e manteve o mesmo tom desafiador na preparação para o confronto com a França. “Não tememos ninguém”, disse ele. “Está claro que somos duas grandes seleções, equipes de alto nível, e, para mim, elas estão entre as melhores. Vamos ver o que acontece.”

  • Konate pede calma e humildade

    Os comentários de Yamal não ficaram sem resposta no time francês, com o recém-contratado pelo Real Madrid, Ibrahima Konaté, respondendo diretamente à provocação do atacante do Barcelona. “Ele pode dizer o que quiser. Sinceramente, a gente não dá bola para o que ele fala. Não devemos temer ninguém, mas sim permanecer humildes e não cair nessa armadilha nesta fase da competição”, disse Konaté em uma coletiva de imprensa, acrescentando que os preparativos da França estavam focados exclusivamente na partida em si, e não em qualquer guerra de palavras.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Batalha tática pela posse de bola

    Além das disputas verbais que ocorrem fora de campo, Koundé se concentrou no desafio tático apresentado pela equipe de Luis de la Fuente. A Espanha é conhecida por seu controle sufocante da bola, e Koundé admitiu que a França precisa adaptar sua abordagem habitual para ter alguma chance de avançar. O plano de jogo francês, que muitas vezes se baseia na solidez defensiva e em contra-ataques precisos, talvez precise de um ajuste para atrapalhar o ritmo espanhol.

    Koundé falou sobre a dificuldade de enfrentar os tricampeões europeus, dizendo: “A força da Espanha está no seu jogo coletivo, na posse de bola. Temos um estilo um pouco diferente, baseado nas transições, embora queiramos ter a posse de bola amanhã para fazê-los cometer erros. Contra a Espanha, não dá para deixar que eles fiquem com a bola por 90 minutos, porque no final eles encontram espaços e acabam te cansando.”

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Espanha crest
Espanha
ESP