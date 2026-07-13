Jules Koundé minimiza a tensão com Lamine Yamal enquanto os astros do Barcelona se preparam para o confronto nas semifinais da Copa do Mundo entre França e Espanha

Os comentários foram feitos depois que Yamal afirmou que a França, e não a Espanha, deveria ser a equipe que temeria a semifinal desta terça-feira em Dallas. “Acho que, se a França tem que temer alguém, esse alguém devemos ser nós, na minha opinião”, disse Yamal aos repórteres após a vitória da Espanha por 2 a 1 sobre a Bélgica nas quartas de final. “Fomos nós que os eliminamos antes”, acrescentou ele, referindo-se às vitórias da Espanha sobre a França na semifinal da Euro 2024 e no confronto da Liga das Nações do ano passado.

Yamal foi eleito o melhor jogador da partida contra a Bélgica e manteve o mesmo tom desafiador na preparação para o confronto com a França. “Não tememos ninguém”, disse ele. “Está claro que somos duas grandes seleções, equipes de alto nível, e, para mim, elas estão entre as melhores. Vamos ver o que acontece.”