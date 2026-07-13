AFP
Traduzido por
Jules Koundé minimiza a tensão com Lamine Yamal enquanto os astros do Barcelona se preparam para o confronto nas semifinais da Copa do Mundo entre França e Espanha
Não há atrito entre os companheiros de equipe do Barcelona
Yamal parecia bastante arrogante antes do confronto com os campeões da Copa do Mundo de 2018, mas o zagueiro francês insistiu que as palavras de seu companheiro de equipe no Barcelona não representam desrespeito. “Em nenhum momento sentimos falta de respeito por parte de Lamine”, disse Koundé, referindo-se à crescente polêmica em torno dos comentários do jovem antes da partida.
O versátil zagueiro insistiu que entende a mentalidade de seu colega de clube. “Conheço Lamine muito bem, e isso é um sinal de confiança e uma motivação extra para ele”, explicou Koundé.
- Getty Images Sport
As palavras confiantes de Yamal deram início ao debate
Os comentários foram feitos depois que Yamal afirmou que a França, e não a Espanha, deveria ser a equipe que temeria a semifinal desta terça-feira em Dallas. “Acho que, se a França tem que temer alguém, esse alguém devemos ser nós, na minha opinião”, disse Yamal aos repórteres após a vitória da Espanha por 2 a 1 sobre a Bélgica nas quartas de final. “Fomos nós que os eliminamos antes”, acrescentou ele, referindo-se às vitórias da Espanha sobre a França na semifinal da Euro 2024 e no confronto da Liga das Nações do ano passado.
Yamal foi eleito o melhor jogador da partida contra a Bélgica e manteve o mesmo tom desafiador na preparação para o confronto com a França. “Não tememos ninguém”, disse ele. “Está claro que somos duas grandes seleções, equipes de alto nível, e, para mim, elas estão entre as melhores. Vamos ver o que acontece.”
Konate pede calma e humildade
Os comentários de Yamal não ficaram sem resposta no time francês, com o recém-contratado pelo Real Madrid, Ibrahima Konaté, respondendo diretamente à provocação do atacante do Barcelona. “Ele pode dizer o que quiser. Sinceramente, a gente não dá bola para o que ele fala. Não devemos temer ninguém, mas sim permanecer humildes e não cair nessa armadilha nesta fase da competição”, disse Konaté em uma coletiva de imprensa, acrescentando que os preparativos da França estavam focados exclusivamente na partida em si, e não em qualquer guerra de palavras.
- Getty Images Sport
Batalha tática pela posse de bola
Além das disputas verbais que ocorrem fora de campo, Koundé se concentrou no desafio tático apresentado pela equipe de Luis de la Fuente. A Espanha é conhecida por seu controle sufocante da bola, e Koundé admitiu que a França precisa adaptar sua abordagem habitual para ter alguma chance de avançar. O plano de jogo francês, que muitas vezes se baseia na solidez defensiva e em contra-ataques precisos, talvez precise de um ajuste para atrapalhar o ritmo espanhol.
Koundé falou sobre a dificuldade de enfrentar os tricampeões europeus, dizendo: “A força da Espanha está no seu jogo coletivo, na posse de bola. Temos um estilo um pouco diferente, baseado nas transições, embora queiramos ter a posse de bola amanhã para fazê-los cometer erros. Contra a Espanha, não dá para deixar que eles fiquem com a bola por 90 minutos, porque no final eles encontram espaços e acabam te cansando.”
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.