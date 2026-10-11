Kounde expressou sua determinação de recuperar seu status de titular absoluto após um período fora de ação. O jogador de 27 anos recebeu de Flick uma vaga entre os titulares para o duelo contra o Getafe, em sua primeira aparição após uma sequência de três partidas consecutivas de La Liga nas quais não somou um único minuto em campo. Kounde respondeu ao seu recente afastamento da melhor forma possível, marcando o terceiro gol na convincente vitória por 3 a 0 sobre a equipe de Jose Bordalas.

Após a partida, o francês não escondeu sua satisfação por estar de volta ao centro da ação e contribuir para mais três pontos do líder do campeonato. "Estou me sentindo bem fisicamente e minha cabeça também está no lugar certo. Estou trabalhando duro para recuperar minha posição e meu nível e para ajudar. Estou me sentindo bem em todos os sentidos", disse, como citado pelo Mundo Deportivo.