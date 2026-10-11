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Jules Kounde manda mensagem desafiadora ao Barcelona após encerrar exílio de três jogos contra o Getafe
De volta aos gols contra o Getafe
Kounde expressou sua determinação de recuperar seu status de titular absoluto após um período fora de ação. O jogador de 27 anos recebeu de Flick uma vaga entre os titulares para o duelo contra o Getafe, em sua primeira aparição após uma sequência de três partidas consecutivas de La Liga nas quais não somou um único minuto em campo. Kounde respondeu ao seu recente afastamento da melhor forma possível, marcando o terceiro gol na convincente vitória por 3 a 0 sobre a equipe de Jose Bordalas.
Após a partida, o francês não escondeu sua satisfação por estar de volta ao centro da ação e contribuir para mais três pontos do líder do campeonato. "Estou me sentindo bem fisicamente e minha cabeça também está no lugar certo. Estou trabalhando duro para recuperar minha posição e meu nível e para ajudar. Estou me sentindo bem em todos os sentidos", disse, como citado pelo Mundo Deportivo.
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Em busca de redenção em campo
O gol deu a Kounde uma sensação de redenção pessoal, principalmente depois de ele ter desperdiçado uma boa oportunidade de balançar as redes nos 45 minutos iniciais da partida. O defensor admitiu que sentiu que devia ao time uma finalização certeira após aquela falha anterior. Sua capacidade de contribuir nos dois lados do campo é uma característica muito valorizada por Flick, especialmente enquanto o técnico alemão segue rodando o elenco para lidar com um calendário congestionado.
Ele relembrou o erro com senso de propósito, explicando que sentia que não poderia deixar o gramado no apito final sem marcar. "No segundo tempo, eu não podia sair de campo sem fazer um gol", explicou o francês.
Deixando as convocações a cargo de Hansi Flick
Apesar de sua impressionante atuação individual e de seu desejo público de ser titular em todas as partidas, Kounde teve o cuidado de manter o respeito pela autoridade de Flick como treinador ao ser questionado sobre seu futuro papel na equipe. Ele evitou entrar em um debate sobre se agora merece uma vaga permanente no time titular e, em vez disso, voltou o foco para seu crescimento pessoal e sua preparação. Para Kounde, a prioridade continua sendo estar pronto sempre que for chamado.
"Essa é uma pergunta para o treinador. Estou trabalhando duro para melhorar e encontrar meu melhor nível. Eu me sinto bem, forte e preparado", afirmou Kounde. Ele acrescentou ainda que seu principal objetivo é garantir o sucesso da equipe: "Fico feliz em entrar em campo e ajudar quando chega a minha vez. Fizemos uma atuação séria, que era o que queríamos, e a vitória foi merecida."
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Mantendo o embalo das vitórias
A vitória contra o Getafe foi crucial para o Barcelona, que voltou da pausa internacional querendo manter seu início perfeito de temporada. O gigante catalão agora soma oito vitórias nas suas primeiras oito partidas da liga, uma sequência incrível em que marcou 34 gols enquanto manteve a solidez defensiva. Kounde destacou a importância de voltar dos compromissos internacionais sem sofrer gols e com um placar dominante para manter a confiança em alta dentro do elenco.
"Depois da pausa, você tem que vencer custe o que custar. Hoje controlamos o jogo, marcamos três gols e não sofremos. Estamos focados, não paramos. Sempre queremos mais, e esse é o ambiente no vestiário. Temos consciência de que estamos fazendo as coisas bem, mas temos que continuar, porque, assim que você cai de rendimento, pode acontecer de outro time te alcançar. Estamos indo bem", concluiu.
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