Jules Koundé fica “impressionado” com Lamine Yamal; lateral do Barcelona afirma que os torcedores “não percebem o quão impressionante” é o jovem prodígio espanhol

Os jogadores de Flick ocupam atualmente o topo da tabela com 73 pontos após 29 partidas. Essa posição crucial mantém a equipe apenas quatro pontos à frente do segundo colocado, o Real Madrid. Olhando para o futuro, um calendário exigente aguarda os líderes do campeonato. Eles enfrentam o Atlético de Madrid fora de casa no dia 4 de abril pela La Liga, antes de recebê-los quatro dias depois na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Segue-se um confronto pelo campeonato contra o Espanyol no dia 11 de abril, antes da decisiva partida de volta europeia contra o Atlético no dia 14 de abril.