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Jules Koundé fica “impressionado” com Lamine Yamal; lateral do Barcelona afirma que os torcedores “não percebem o quão impressionante” é o jovem prodígio espanhol
A estrela em ascensão brilha intensamente
O lateral-direito de 27 anos tem dificuldade em compreender a trajetória de seu colega mais jovem. Yamal já se consolidou firmemente entre a elite mundial, demonstrando maturidade técnica e uma consistência notável que continuam a superar as expectativas aos 18 anos. O zagueiro francês, que tem sido uma presença confiável na defesa blaugrana, sente que a percepção do público ainda não acompanhou a realidade de um talento destinado a marcar uma era.
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Elogios de um veterano
Falando com franqueza durante uma transmissão ao vivo no canal da ESN Media no Twitch, Kounde expressou sua profunda admiração pelo atacante. Enfatizando o caráter inédito dessas conquistas, ele afirmou: “É impressionante, é algo muito, muito forte. Não sei se as pessoas percebem o quão forte ele é. Mas só de ver o que ele já conquistou nessa idade, ganhando um Campeonato Europeu aos 16 anos e sendo um dos melhores jogadores...”
Números impressionantes confirmam o entusiasmo
As estatísticas, sem dúvida, confirmam o espanto de seu companheiro de equipe. Só nesta temporada, o jogador da seleção espanhola acumulou 40 partidas em todas as competições, contribuindo com 21 gols e 16 assistências. Na La Liga, seu histórico é de impressionantes 14 gols e 10 assistências em 25 jogos. No total, pelo Barcelona, ele ostenta 46 gols em 146 partidas. No cenário internacional, ele disputou 23 partidas pela seleção e marcou seis gols desde sua estreia em 2023. Sua coleção de troféus já está repleta, com um Campeonato Europeu, dois títulos da liga nacional, uma Copa del Rey, duas Supercopas da Espanha e um prêmio de Melhor Jogador da Temporada.
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O que vem a seguir para os catalães?
Os jogadores de Flick ocupam atualmente o topo da tabela com 73 pontos após 29 partidas. Essa posição crucial mantém a equipe apenas quatro pontos à frente do segundo colocado, o Real Madrid. Olhando para o futuro, um calendário exigente aguarda os líderes do campeonato. Eles enfrentam o Atlético de Madrid fora de casa no dia 4 de abril pela La Liga, antes de recebê-los quatro dias depois na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Segue-se um confronto pelo campeonato contra o Espanyol no dia 11 de abril, antes da decisiva partida de volta europeia contra o Atlético no dia 14 de abril.