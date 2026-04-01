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Jules Koundé está em alta! Manchester City, Liverpool e Chelsea se preparam para uma disputa pela contratação do lateral do Barcelona
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Gigantes da Premier League de olho em Koundé
O City, o Liverpool e o Chelsea estão acompanhando de perto a situação de Koundé no Barça, apesar do seu compromisso de longo prazo com o clube, segundo o Mundo Deportivo. O City já fez consultas informais sobre a disponibilidade do jogador, enquanto o Chelsea é um admirador de longa data, tendo tentado anteriormente contratar o jogador da seleção francesa quando ele atuava no Sevilla.
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Deco responde ao interesse do City
O diretor esportivo do Barcelona, Deco, confirmou recentemente que o interesse europeu pelo versátil zagueiro é real, embora ainda não tenham sido apresentadas ofertas oficiais. O clube continua publicamente comprometido com Koundé, que se consolidou como a primeira opção de Flick na lateral-direita, mas as realidades financeiras podem ditar sua posição final. Em entrevista ao Mundo Deportivo, Deco explicou: “Não houve uma oferta propriamente dita, mas o City ligou para perguntar se ele estava disponível. Como respondemos que não, não houve oferta.”
Fechar as contas
Embora Koundé continue sendo uma peça fundamental do elenco, tendo disputado 40 partidas nesta temporada, a necessidade do Barcelona de financiar as contratações de alvos como Julián Álvarez e Alessandro Bastoni pode complicar a situação. Uma avaliação de aproximadamente € 80 milhões tem sido cogitada na Inglaterra, um valor que seria difícil de ignorar para os catalães, que passam por dificuldades financeiras. Além disso, diz-se que o clube está trabalhando para prolongar o empréstimo de João Cancelo do Al-Hilal, a fim de garantir segurança tática.
- AFP
Fase decisiva da temporada
A equipe de Hansi Flick entra em um período decisivo, buscando defender uma vantagem de apenas quatro pontos sobre o Real Madrid na liderança da La Liga, faltando apenas nove rodadas para o fim do campeonato. Além das ambições nacionais, uma partida de quartas de final da Liga dos Campeões de alto risco contra o Atlético de Madrid oferece a Koundé o palco perfeito para mostrar novamente seu valor tanto ao seu clube atual quanto a possíveis interessados ingleses. A maneira como o francês lidar com essa reta final de alta pressão terá um impacto significativo na postura de negociação do Barcelona, caso uma guerra de lances formal se inicie no verão.