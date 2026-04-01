Jules Koundé está em alta! Manchester City, Liverpool e Chelsea se preparam para uma disputa pela contratação do lateral do Barcelona

A equipe de Hansi Flick entra em um período decisivo, buscando defender uma vantagem de apenas quatro pontos sobre o Real Madrid na liderança da La Liga, faltando apenas nove rodadas para o fim do campeonato. Além das ambições nacionais, uma partida de quartas de final da Liga dos Campeões de alto risco contra o Atlético de Madrid oferece a Koundé o palco perfeito para mostrar novamente seu valor tanto ao seu clube atual quanto a possíveis interessados ingleses. A maneira como o francês lidar com essa reta final de alta pressão terá um impacto significativo na postura de negociação do Barcelona, caso uma guerra de lances formal se inicie no verão.