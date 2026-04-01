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FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Jules Koundé está em alta! Manchester City, Liverpool e Chelsea se preparam para uma disputa pela contratação do lateral do Barcelona

J. Kounde
Barcelona
La Liga
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Mercado da bola

O Manchester City, o Liverpool e o Chelsea estariam interessados em contratar Jules Koundé, do Barcelona, neste verão. O zagueiro francês tem contrato com o Spotify Camp Nou até 2030, mas os três gigantes da Premier League podem estar dispostos a testar a determinação do Barça quando a janela de transferências reabrir.

  • FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Gigantes da Premier League de olho em Koundé

    O City, o Liverpool e o Chelsea estão acompanhando de perto a situação de Koundé no Barça, apesar do seu compromisso de longo prazo com o clube, segundo o Mundo Deportivo. O City já fez consultas informais sobre a disponibilidade do jogador, enquanto o Chelsea é um admirador de longa data, tendo tentado anteriormente contratar o jogador da seleção francesa quando ele atuava no Sevilla.

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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Deco responde ao interesse do City

    O diretor esportivo do Barcelona, Deco, confirmou recentemente que o interesse europeu pelo versátil zagueiro é real, embora ainda não tenham sido apresentadas ofertas oficiais. O clube continua publicamente comprometido com Koundé, que se consolidou como a primeira opção de Flick na lateral-direita, mas as realidades financeiras podem ditar sua posição final. Em entrevista ao Mundo Deportivo, Deco explicou: “Não houve uma oferta propriamente dita, mas o City ligou para perguntar se ele estava disponível. Como respondemos que não, não houve oferta.”

  • Fechar as contas

    Embora Koundé continue sendo uma peça fundamental do elenco, tendo disputado 40 partidas nesta temporada, a necessidade do Barcelona de financiar as contratações de alvos como Julián Álvarez e Alessandro Bastoni pode complicar a situação. Uma avaliação de aproximadamente € 80 milhões tem sido cogitada na Inglaterra, um valor que seria difícil de ignorar para os catalães, que passam por dificuldades financeiras. Além disso, diz-se que o clube está trabalhando para prolongar o empréstimo de João Cancelo do Al-Hilal, a fim de garantir segurança tática.

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    Fase decisiva da temporada

    A equipe de Hansi Flick entra em um período decisivo, buscando defender uma vantagem de apenas quatro pontos sobre o Real Madrid na liderança da La Liga, faltando apenas nove rodadas para o fim do campeonato. Além das ambições nacionais, uma partida de quartas de final da Liga dos Campeões de alto risco contra o Atlético de Madrid oferece a Koundé o palco perfeito para mostrar novamente seu valor tanto ao seu clube atual quanto a possíveis interessados ingleses. A maneira como o francês lidar com essa reta final de alta pressão terá um impacto significativo na postura de negociação do Barcelona, caso uma guerra de lances formal se inicie no verão.