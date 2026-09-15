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Aleksandar Kolarov InterGetty
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juiz Desportivo: Inter, dois jogos de suspensão para Kolarov por "crítica desrespeitosa e expressão desrespeitosa" ao árbitro

Inter de Milão
Campeonato Italiano

As decisões após a quarta rodada

A seguir, as decisões do Juiz Esportivo após a quarta rodada da Serie A.


JOGADORES

SUSPENSÃO POR UMA PARTIDA EFETIVA

VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa): dupla advertência por reclamação contra os oficiais de arbitragem e por conduta antidesportiva contra um adversário.


  • MULTAS A CLUBES

    Multa de € 8.000,00: ao Lecce por seus torcedores terem, durante a partida, lançado no campo de jogo três rojões, três sinalizadores e duas garrafinhas; sanção atenuada nos termos do art. 29, parágrafo 1, letra b) do CGS.


    Multa de € 3.000,00: ao Torino a título de responsabilidade objetiva, por ter provocado injustificadamente o atraso de cerca de dois minutos no início do primeiro tempo.




    • Publicidade

  • Treinadores

    SUSPENSÃO POR DUAS PARTIDAS EFETIVAS E MULTA DE € 5.000,00

    KOLAROV Aleksandar (Inter): por ter, aos 19 minutos do primeiro tempo, dirigido ao árbitro uma crítica desrespeitosa e, além disso, no momento da expulsão, dirigido expressão desrespeitosa ao mesmo árbitro.


    SUSPENSÃO POR UMA PARTIDA EFETIVA

    BIGLIA Lucas Rodrigo (Torino): por ter, aos 38 minutos do segundo tempo, contestado de forma ostensiva uma decisão da arbitragem.


    NENCI Massimo (Atalanta): por ter, aos 45 minutos do segundo tempo, contestado com veemência uma decisão da arbitragem; infração constatada pelo Quarto Árbitro.





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