SUSPENSÃO POR DUAS PARTIDAS EFETIVAS E MULTA DE € 5.000,00

KOLAROV Aleksandar (Inter): por ter, aos 19 minutos do primeiro tempo, dirigido ao árbitro uma crítica desrespeitosa e, além disso, no momento da expulsão, dirigido expressão desrespeitosa ao mesmo árbitro.





SUSPENSÃO POR UMA PARTIDA EFETIVA

BIGLIA Lucas Rodrigo (Torino): por ter, aos 38 minutos do segundo tempo, contestado de forma ostensiva uma decisão da arbitragem.





NENCI Massimo (Atalanta): por ter, aos 45 minutos do segundo tempo, contestado com veemência uma decisão da arbitragem; infração constatada pelo Quarto Árbitro.















