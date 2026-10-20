O juiz esportivo, dr. Gerardo Mastrandrea, auxiliado por Stefania Ginesio e pelo representante da A.I.A., Carlo Moretti, publicou as medidas adotadas durante a reunião de 20 de outubro de 2026.
Juiz desportivo da Serie A: cartão amarelo e multa para Thuram por simulação; multa e advertência para Paratici. Punições também para Milan, Napoli e outros seis clubes
CLUBE
Multa de € 8.000,00: ao clube COMO por responsabilidade objetiva, por ter provocado, sem justificativa, um atraso de cerca de quatro minutos no início do segundo tempo; reincidência.
Multa de € 7.000,00: ao clube NAPOLI porque seus torcedores, aos 18 minutos do primeiro tempo, lançaram dois sinalizadores de fumaça no campo de jogo, obrigando o árbitro a interromper a partida por cerca de um minuto e meio para permitir sua retirada, e, durante a partida, lançaram outros dois sinalizadores de fumaça na área ao redor do campo de jogo; punição atenuada conforme o art. 29, § 1º, alínea b, do CGS.
Multa de € 5.000,00: ao clube FIORENTINA por responsabilidade objetiva, por ter provocado, sem justificativa, um atraso de cerca de quatro minutos no início do segundo tempo.
Multa de € 5.000,00: ao clube VENEZIA porque seus torcedores, aos 18 minutos do primeiro tempo, lançaram um sinalizador de fumaça no campo de jogo, obrigando o árbitro a interromper a partida por cerca de um minuto e meio para permitir sua retirada, e, aos 40 minutos do primeiro tempo, lançaram um sinalizador de fumaça na área ao redor do campo de jogo; punição atenuada conforme o art. 29, § 1º, alínea b, do CGS.
Multa de € 3.000,00: ao clube BOLOGNA por responsabilidade objetiva, por ter provocado, sem justificativa, um atraso de cerca de dois minutos no início do primeiro tempo.
Multa de € 3.000,00: ao clube SASSUOLO por responsabilidade objetiva, por ter provocado, sem justificativa, um atraso de cerca de dois minutos no início do primeiro tempo.
Multa de € 3.000,00: ao clube UDINESE por responsabilidade objetiva, por ter provocado, sem justificativa, um atraso de cerca de dois minutos no início do primeiro tempo.
Multa de € 2.000,00: ao clube MILAN por responsabilidade objetiva, por ter provocado, sem justificativa, um atraso de cerca de um minuto no início do primeiro tempo
JOGADORES DE FUTEBOL
CARTÃO AMARELO E MULTA DE € 1.500,00 (SEGUNDA PUNIÇÃO)
VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa): punição agravada por ser capitão da equipe
CARTÃO AMARELO E MULTA DE € 2.000,00 (PRIMEIRA PUNIÇÃO)
BRITSCHGI Sascha (Parma): por ter simulado ter sofrido uma falta na área adversária
THURAM ULIEN Marcus Lilian (Inter): por ter simulado ter sofrido uma falta na área adversária
DIRIGENTES
MULTA DE € 10.000,00 E ADVERTÊNCIA FORMAL
PARATICI Fabio (Fiorentina): por ter, no intervalo, nos vestiários, contestado de forma exaltada e desrespeitosa uma decisão do árbitro; reincidente.
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