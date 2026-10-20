Multa de € 8.000,00: ao clube COMO por responsabilidade objetiva, por ter provocado, sem justificativa, um atraso de cerca de quatro minutos no início do segundo tempo; reincidência.





Multa de € 7.000,00: ao clube NAPOLI porque seus torcedores, aos 18 minutos do primeiro tempo, lançaram dois sinalizadores de fumaça no campo de jogo, obrigando o árbitro a interromper a partida por cerca de um minuto e meio para permitir sua retirada, e, durante a partida, lançaram outros dois sinalizadores de fumaça na área ao redor do campo de jogo; punição atenuada conforme o art. 29, § 1º, alínea b, do CGS.





Multa de € 5.000,00: ao clube FIORENTINA por responsabilidade objetiva, por ter provocado, sem justificativa, um atraso de cerca de quatro minutos no início do segundo tempo.





Multa de € 5.000,00: ao clube VENEZIA porque seus torcedores, aos 18 minutos do primeiro tempo, lançaram um sinalizador de fumaça no campo de jogo, obrigando o árbitro a interromper a partida por cerca de um minuto e meio para permitir sua retirada, e, aos 40 minutos do primeiro tempo, lançaram um sinalizador de fumaça na área ao redor do campo de jogo; punição atenuada conforme o art. 29, § 1º, alínea b, do CGS.





Multa de € 3.000,00: ao clube BOLOGNA por responsabilidade objetiva, por ter provocado, sem justificativa, um atraso de cerca de dois minutos no início do primeiro tempo.





Multa de € 3.000,00: ao clube SASSUOLO por responsabilidade objetiva, por ter provocado, sem justificativa, um atraso de cerca de dois minutos no início do primeiro tempo.





Multa de € 3.000,00: ao clube UDINESE por responsabilidade objetiva, por ter provocado, sem justificativa, um atraso de cerca de dois minutos no início do primeiro tempo.





Multa de € 2.000,00: ao clube MILAN por responsabilidade objetiva, por ter provocado, sem justificativa, um atraso de cerca de um minuto no início do primeiro tempo