Em 2016, os Reds contrataram Loris Karius, de 23 anos, por cerca de seis milhões de euros do Mainz 05; além disso, o belga Simon Mignolet (29) ainda fazia parte do elenco do Liverpool. Klopp, porém, aparentemente queria mais um goleiro experiente e lembrou-se de Manninger, que o havia deixado furioso dois anos antes.

O austríaco contou: “Tudo começou com um telefonema. Jürgen sabia simplesmente tudo sobre mim. Eu tinha derrotado o time dele do Dortmund com o Augsburg dois anos antes. Ele disse: ‘Eu quero esse goleiro.’ Naquele dia você defendeu tudo contra a gente, agora você tem que fazer o mesmo por mim.”

O jogo em questão aconteceu no início de 2015, no Signal Iduna Park, durante a última e desastrosa temporada de Klopp em Dortmund. Na época, o BVB ocupava a última posição na tabela da Bundesliga, e o confronto com o FCA marcou o ponto mais baixo daquela temporada. Os anfitriões perderam por 0 a 1 devido a um gol de Raúl Bobadilla, apesar de terem jogado com um a mais por mais de 25 minutos após a expulsão de Christoph Janker. No entanto, eles fracassaram repetidamente diante de um Manninger em grande forma.

Um ano e meio depois, após um telefonema de Klopp, ele assinou um contrato de um ano na Inglaterra, onde já havia jogado pelo Arsenal. Só que não teve a chance de fazer nenhuma defesa em jogos oficiais sob o comando de Klopp. No final, Manninger ficou com zero partidas disputadas. “Nunca joguei. Eu tinha 40 anos e pude me despedir do futebol diante dos torcedores em The Kop (a lendária arquibancada do Liverpool na Anfield Road, nota do editor). Foi uma sensação incrível.”