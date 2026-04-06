O ex-goleiro da seleção austríaca, Alex Manninger, falou sobre as circunstâncias de sua surpreendente transferência para o Liverpool FC há quase dez anos. O então técnico dos Reds, Jürgen Klopp, continuava impressionado com um confronto na Bundesliga.
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"Jürgen sabia tudo sobre mim": Klopp contratou um ex-jogador da Bundesliga para o Liverpool FC — e nunca o escalou
Em uma longa entrevista à Gazzetta dello Sport, Manninger falou não apenas sobre sua passagem pela Série A e o trabalho ao lado de lendas como Antonio Conte e Gianluigi Buffon, mas também sobre o último capítulo de sua carreira no FC Liverpool, clube de ponta da Inglaterra.
O então jogador de 39 anos assinou com os Reds em 2016, sem custo de transferência. Seu contrato com o FC Augsburg havia expirado após quatro anos e, naquela época, Jürgen Klopp era o técnico do Liverpool.
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Alex Manninger sobre o fim de sua carreira no Liverpool FC: "Uma sensação incrível"
Em 2016, os Reds contrataram Loris Karius, de 23 anos, por cerca de seis milhões de euros do Mainz 05; além disso, o belga Simon Mignolet (29) ainda fazia parte do elenco do Liverpool. Klopp, porém, aparentemente queria mais um goleiro experiente e lembrou-se de Manninger, que o havia deixado furioso dois anos antes.
O austríaco contou: “Tudo começou com um telefonema. Jürgen sabia simplesmente tudo sobre mim. Eu tinha derrotado o time dele do Dortmund com o Augsburg dois anos antes. Ele disse: ‘Eu quero esse goleiro.’ Naquele dia você defendeu tudo contra a gente, agora você tem que fazer o mesmo por mim.”
O jogo em questão aconteceu no início de 2015, no Signal Iduna Park, durante a última e desastrosa temporada de Klopp em Dortmund. Na época, o BVB ocupava a última posição na tabela da Bundesliga, e o confronto com o FCA marcou o ponto mais baixo daquela temporada. Os anfitriões perderam por 0 a 1 devido a um gol de Raúl Bobadilla, apesar de terem jogado com um a mais por mais de 25 minutos após a expulsão de Christoph Janker. No entanto, eles fracassaram repetidamente diante de um Manninger em grande forma.
Um ano e meio depois, após um telefonema de Klopp, ele assinou um contrato de um ano na Inglaterra, onde já havia jogado pelo Arsenal. Só que não teve a chance de fazer nenhuma defesa em jogos oficiais sob o comando de Klopp. No final, Manninger ficou com zero partidas disputadas. “Nunca joguei. Eu tinha 40 anos e pude me despedir do futebol diante dos torcedores em The Kop (a lendária arquibancada do Liverpool na Anfield Road, nota do editor). Foi uma sensação incrível.”
Estatísticas de Alex Manninger pelo FC Augsburg
Intervenções 38 Gols sofridos 59 Jogos sem sofrer gols 6