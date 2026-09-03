Jürgen Klopp técnico da Alemanha: visita Mainz, Frankfurt e Bayern de Munique antes da estreia contra a Holanda

Apenas duas semanas após assumir o cargo de técnico da Alemanha, Jurgen Klopp está mudando radicalmente a estrutura da seleção ao introduzir um envolvimento direto e prático com clubes da Bundesliga. Em vez de observar apenas das arquibancadas, o treinador de 59 anos está visitando centros de treinamento, se reunindo com dirigentes dos clubes e assistindo a sessões fechadas.

Sua agenda recente inclui visitas a Bayern de Munique, VfB Stuttgart, FC Augsburg, Eintracht Frankfurt e seu ex-clube Mainz 05. A abordagem prática permite que Klopp avalie pessoalmente possíveis convocados para a seleção, incluindo o zagueiro do Stuttgart Finn Jeltsch e o atacante do Frankfurt Younes Ebnoutalib.

As visitas marcam uma mudança clara de estratégia, enquanto Klopp se prepara para sua estreia oficial no comando da Alemanha.







