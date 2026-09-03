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Jürgen Klopp técnico da Alemanha: visita Mainz, Frankfurt e Bayern de Munique antes da estreia contra a Holanda
Klopp inicia turnê proativa pela Bundesliga
Apenas duas semanas após assumir o cargo de técnico da Alemanha, Jurgen Klopp está mudando radicalmente a estrutura da seleção ao introduzir um envolvimento direto e prático com clubes da Bundesliga. Em vez de observar apenas das arquibancadas, o treinador de 59 anos está visitando centros de treinamento, se reunindo com dirigentes dos clubes e assistindo a sessões fechadas.
Sua agenda recente inclui visitas a Bayern de Munique, VfB Stuttgart, FC Augsburg, Eintracht Frankfurt e seu ex-clube Mainz 05. A abordagem prática permite que Klopp avalie pessoalmente possíveis convocados para a seleção, incluindo o zagueiro do Stuttgart Finn Jeltsch e o atacante do Frankfurt Younes Ebnoutalib.
As visitas marcam uma mudança clara de estratégia, enquanto Klopp se prepara para sua estreia oficial no comando da Alemanha.
- Kirchner-Media
Construindo confiança com os técnicos do clube
Um elemento central da estratégia de Klopp é estabelecer linhas abertas de comunicação com técnicos do futebol nacional, uma dinâmica que ele valorizava durante seu período no comando de clubes. Durante sua visita a Mainz, Klopp manteve longas conversas com o técnico Urs Fischer e o diretor esportivo Christian Heidel.
Klopp explicou sua visão de uma relação de trabalho colaborativa entre a comissão da seleção nacional e os treinadores dos clubes do país.
"Quero trabalhar com os treinadores no futuro, assim como trabalho com os jogadores", disse Klopp. "Trata-se de construir uma relação de confiança com os treinadores. Deve ser uma colaboração que eu gostaria de ter tido quando ainda era técnico de clube. É isso que estou oferecendo."
Observação de jogadores com dupla nacionalidade e retornos emocionantes
As visitas de Klopp servem tanto a propósitos táticos quanto de recrutamento, com destaque para uma longa conversa com o atacante de 22 anos do Eintracht Frankfurt Younes Ebnoutalib. Nascido em Frankfurt, de mãe alemã e pai marroquino, o atacante marcou um hat-trick na rodada de abertura, o que levou Klopp a apresentar pessoalmente a ele a possibilidade de um futuro na seleção alemã.
A turnê também contou com um retorno emocionante ao Mainz 05, onde Klopp passou 18 anos como jogador e treinador. Ele observou um treino fechado no Wolfgang Frank Campus, em Bruchweg, e destacou as melhorias modernas na infraestrutura do clube.
"Não foi apenas por razões nostálgicas, embora felizmente eu também tenha reencontrado alguns rostos antigos", acrescentou Klopp sobre seu retorno ao Mainz.
- ANP
Contagem regressiva para a estreia em Amsterdã
Klopp anunciará sua primeira convocação oficial da Alemanha em 17 de setembro, antes de sua estreia na Liga das Nações da Uefa. Seu primeiro jogo como técnico acontecerá nove dias depois, em 26 de setembro, em Amsterdã, contra a Holanda.
O confronto de alto nível também marcará uma estreia no banco adversário, com Xavi Hernandez assumindo o comando da seleção holandesa pela primeira vez.
Depois de observar a preparação do Bayern de Munique antes de seu duelo da DFB-Pokal contra o VfL Osnabrueck e avaliar talentos por toda a Alemanha, Klopp finalizará suas decisões sobre a convocação nos próximos dias.
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