Jürgen Klopp revela por que Serge Gnabry deixou a seleção da Alemanha mais cedo antes do duelo com a Grécia

Klopp explicou que a decisão de mandar Serge Gnabry de volta para a Baviera teve como base o controle da carga de trabalho do jogador após um período significativo afastado por lesão. A estrela do Bayern atuou nas três partidas da Alemanha durante a janela, mas foi substituída no intervalo na vitória recente sobre a Sérvia. Klopp observou que o jogador de 31 anos começou a sentir os efeitos físicos de seus esforços recentes, o que levou a um acordo mútuo de que ele deveria focar na recuperação.

O treinador deu uma atualização detalhada sobre a situação do ponta, afirmando: "Serge jogou em todos os nossos jogos e atuou como havíamos planejado. Depois de jogar 45 minutos em nosso terceiro jogo, ele começou a sentir o desgaste. Então o tiramos no intervalo porque não queríamos apressar as coisas."