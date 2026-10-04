Getty Images Sport
Traduzido por
Jürgen Klopp revela por que Serge Gnabry deixou a seleção da Alemanha mais cedo antes do duelo com a Grécia
Klopp esclarece a condição física de Gnabry
Klopp explicou que a decisão de mandar Serge Gnabry de volta para a Baviera teve como base o controle da carga de trabalho do jogador após um período significativo afastado por lesão. A estrela do Bayern atuou nas três partidas da Alemanha durante a janela, mas foi substituída no intervalo na vitória recente sobre a Sérvia. Klopp observou que o jogador de 31 anos começou a sentir os efeitos físicos de seus esforços recentes, o que levou a um acordo mútuo de que ele deveria focar na recuperação.
O treinador deu uma atualização detalhada sobre a situação do ponta, afirmando: "Serge jogou em todos os nossos jogos e atuou como havíamos planejado. Depois de jogar 45 minutos em nosso terceiro jogo, ele começou a sentir o desgaste. Então o tiramos no intervalo porque não queríamos apressar as coisas."
- Getty Images Sport
Priorizando a condição física a longo prazo em vez da presença no elenco
Klopp reforçou ainda que a saída de Gnabry não foi uma necessidade por causa de uma lesão grave, mas sim um passo lógico para sua condição física a longo prazo. Em vez de mantê-lo com a equipe, a direção entendeu que uma curta pausa seria muito mais benéfica. Klopp explicou que, embora Gnabry pudesse ter permanecido com o elenco, dar a ele dois ou três dias de descanso antes de retomar os treinos normalmente com o Bayern era a escolha mais prática para sua recuperação.
"Ele poderia ter ficado com o elenco, mas achamos que faria sentido dar a ele dois ou três dias antes de voltar a treinar com o Bayern", acrescentou Klopp.
O caminho de Gnabry para recuperar a melhor forma física
Apesar da eliminação precoce, a pausa internacional tem sido produtiva para Gnabry, que busca reencontrar sua melhor forma. O ponta recebeu a braçadeira de capitão pela primeira vez durante a vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, ocasião que ele depois descreveu como uma "experiência maravilhosa". No entanto, o próprio jogador foi realista sobre sua condição física atual e reconheceu que ainda está recuperando o ritmo de jogo após o período em que ficou afastado.
"Ainda não estou 100 por cento. Este foi agora o meu quarto jogo. Joguei menos minutos nas partidas anteriores. Mas preciso chegar lá jogando. Cada minuto é importante agora", afirmou.
- Getty Images Sport
De olho no retorno da Bundesliga
Para o Bayern, a notícia de que a saída de Gnabry foi apenas por precaução será um grande alívio. O time de Vincent Kompany tem um calendário cheio pela frente, e contar com Gnabry em boas condições para o duelo contra o Augsburg é vital para suas ambições domésticas. A capacidade do ponta de administrar sua carga de trabalho durante esta pausa sugere uma abordagem mais madura em relação à sua condição física, que muitas vezes foi prejudicada por problemas musculares nas últimas temporadas.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.