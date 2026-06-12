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Jürgen Klopp não se impressionou com a estreia “taticamente fraca” na Copa do Mundo, enquanto o ex-técnico do Liverpool destaca a fragilidade defensiva do México
Partida de abertura gera críticas
O México, um dos anfitriões, estreou-se como anfitrião do seu terceiro torneio histórico com uma vitória sobre a África do Sul, graças aos gols de Julián Quiñones e do experiente atacante Raúl Jiménez. No entanto, a partida foi fortemente ofuscada por uma crise disciplinar sem precedentes sob o comando do árbitro Wilton Sampaio, que mostrou três cartões vermelhos. Os sul-africanos Yaya Sithole e Themba Zwane foram expulsos antes que o capitão do México, César Montes, recebesse um cartão vermelho no final da partida por uma falta strategic
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Klopp critica o desempenho tático
Na qualidade de comentarista de televisão, Klopp expressou profunda insatisfação com o nível técnico geral da partida, questionando a disciplina tática de ambas as equipes em campo após o último cartão vermelho. Ele disse: “Essa situação resume bem toda a partida. Taticamente, foi simplesmente péssimo! Simplesmente não foi bom para ambas as equipes. 11 contra 9 e aí você sofre um contra-ataque. Por quê? Porque a defesa estava muito recuada. Esse foi um problema geral durante toda a partida. A África do Sul não aproveitou isso de forma alguma.”
Os especialistas concordam em sua decepção
A avaliação contundente de Klopp foi amplamente divulgada pelas emissoras, com outros analistas concordando que a tão esperada partida de estreia careceu de competitividade de alto nível.
O ex-jogador da seleção alemã Christoph Kramer expressou sua decepção com a falta de intensidade em campo. Ele afirmou: “Você meio que tem a sensação de que é um jogo muito acirrado, e eu também esperava esse tipo de intensidade e que os espaços se abrissem. Mas achei que isso levaria a verdadeiras disputas em campo, e não foi bem o que aconteceu. É ótimo que eles estejam jogando lá, mas parecia mais um jogo beneficente.”
O experiente técnico alemão Christian Streich também não ficou impressionado, concentrando suas críticas diretamente na falta de disciplina tática e espírito da seleção africana: “Fiquei decepcionado com a África do Sul porque achei que eles teriam uma organização melhor e mostrariam mais garra.”
- AFP
São necessários ajustes defensivos
Apesar de ter garantido os três pontos, o El Tri precisa resolver imediatamente a vulnerabilidade tática apontada pelos especialistas antes de enfrentar adversários com ataques mais potentes no restante da fase de grupos. A suspensão do capitão Montes representa um problema imediato para a comissão técnica na hora de escalar o time, forçando uma reorganização da defesa.
Enquanto isso, a seleção da África do Sul, enfraquecida, precisa reconstruir rapidamente sua disciplina e organização abaladas se quiser manter alguma esperança realista de se classificar para as oitavas de final.