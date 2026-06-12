A avaliação contundente de Klopp foi amplamente divulgada pelas emissoras, com outros analistas concordando que a tão esperada partida de estreia careceu de competitividade de alto nível.

O ex-jogador da seleção alemã Christoph Kramer expressou sua decepção com a falta de intensidade em campo. Ele afirmou: “Você meio que tem a sensação de que é um jogo muito acirrado, e eu também esperava esse tipo de intensidade e que os espaços se abrissem. Mas achei que isso levaria a verdadeiras disputas em campo, e não foi bem o que aconteceu. É ótimo que eles estejam jogando lá, mas parecia mais um jogo beneficente.”

O experiente técnico alemão Christian Streich também não ficou impressionado, concentrando suas críticas diretamente na falta de disciplina tática e espírito da seleção africana: “Fiquei decepcionado com a África do Sul porque achei que eles teriam uma organização melhor e mostrariam mais garra.”