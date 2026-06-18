Jürgen Klopp mentiu descaradamente! O diretor de futebol do Red Bull demonstrou falta de bom gosto na demissão de Ole Werner em Leipzig

“Hoje em dia, de alguma forma, não temos mais tempo”, disse ele há alguns meses, por exemplo, ao comentar a demissão de Xabi Alonso do Real Madrid. “Estava claro que precisávamos de tempo e que a situação não melhoraria da noite para o dia”, afirmou Klopp, referindo-se ao seu próprio início no Liverpool FC.

Para Ole Werner, a passagem pelo RB Leipzig chegou ao fim na noite de quarta-feira, após apenas uma temporada. O clube da Saxônia dispensou o ex-técnico do Werder Bremen, que, após uma temporada anterior decepcionante, em que o time ficou em sétimo lugar, registrou a terceira melhor média de pontos da história do Leipzig (média de 1,95) e levou o clube de volta à Liga dos Campeões, conforme esperado. O time terminou em terceiro lugar na tabela, atrás do inalcançável Bayern de Munique e de um BVB muito consistente.

É claro que também é possível fazer análises críticas ao desempenho de Werner em Leipzig. Assim, a temporada teve, por vezes, altos e baixos; o terceiro lugar e a classificação para a Liga dos Campeões não eram, de forma alguma, previsíveis com antecedência. Além disso, o número de pontos conquistados contra times da metade superior da tabela deixava a desejar.