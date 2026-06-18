Em todos os seus anos como técnico de sucesso, Jürgen Klopp nunca teve dificuldade em expressar sua opinião. Mesmo sobre assuntos não esportivos, o técnico de 59 anos costumava se pronunciar com frequência. É claro que o futebol sempre foi o que mais lhe importava e, por isso, não foi poucas vezes que Klopp criticou o fato de que os técnicos recebem muito pouco tempo para o desenvolvimento.
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Jürgen Klopp mentiu descaradamente! O diretor de futebol do Red Bull demonstrou falta de bom gosto na demissão de Ole Werner em Leipzig
“Hoje em dia, de alguma forma, não temos mais tempo”, disse ele há alguns meses, por exemplo, ao comentar a demissão de Xabi Alonso do Real Madrid. “Estava claro que precisávamos de tempo e que a situação não melhoraria da noite para o dia”, afirmou Klopp, referindo-se ao seu próprio início no Liverpool FC.
Para Ole Werner, a passagem pelo RB Leipzig chegou ao fim na noite de quarta-feira, após apenas uma temporada. O clube da Saxônia dispensou o ex-técnico do Werder Bremen, que, após uma temporada anterior decepcionante, em que o time ficou em sétimo lugar, registrou a terceira melhor média de pontos da história do Leipzig (média de 1,95) e levou o clube de volta à Liga dos Campeões, conforme esperado. O time terminou em terceiro lugar na tabela, atrás do inalcançável Bayern de Munique e de um BVB muito consistente.
É claro que também é possível fazer análises críticas ao desempenho de Werner em Leipzig. Assim, a temporada teve, por vezes, altos e baixos; o terceiro lugar e a classificação para a Liga dos Campeões não eram, de forma alguma, previsíveis com antecedência. Além disso, o número de pontos conquistados contra times da metade superior da tabela deixava a desejar.
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Nove mudanças de treinador desde que Jürgen Klopp assumiu o cargo
No entanto, com oito vitórias nos últimos onze jogos da temporada, o time alcançou uma regularidade que os concorrentes diretos não conseguiram acompanhar na reta final. De qualquer forma, não se pode esquecer que o Leipzig passou por uma grande reestruturação e perdeu três jogadores de alto nível: Benjamin Sesko, Lois Openda e Xavi Simons.
Werner cumpriu, portanto, sua missão do ponto de vista puramente esportivo, mas, ao que tudo indica, não em termos de conteúdo. Assim, parece que logo no início surgiram dois grupos dentro do clube: de um lado, os chefes do império do futebol, liderados pelo diretor executivo Oliver Mintzlaff, pelo diretor global de esportes Klopp e pelo diretor técnico Mario Gomez; do outro, o diretor esportivo do Leipzig, Marcel Schäfer, e Werner.
Quem está em posição de vantagem, em termos de hierarquia, não é nenhuma surpresa. No entanto, justamente Klopp, em sua função que abrange toda a rede mundial da Red Bull, não está deixando uma boa impressão. Não faz muito tempo que Klopp deixou claro que ele “não é a espada de Dâmocles que paira sobre nossos treinadores”. Essa afirmação já está ultrapassada, pois, desde o início de seu mandato, no começo de 2025, já ocorreram nove mudanças nos cargos de treinador. Só em Leipzig, dois treinadores tiveram que se despedir.
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Jürgen Klopp após a demissão de Werner: “Ole fez um excelente trabalho”
"Nós atuamos como consultores como equipe global. Isso significa que participamos do processo de tomada de decisão. Analisamos a temporada”, disse Klopp na quarta-feira na Magenta TV e concluiu: “Ole fez um excelente trabalho. Nos classificamos para a Liga dos Campeões. Mas, ao mesmo tempo, precisamos olhar para frente. Refletimos então sobre como seria lidar com a carga de trabalho que teríamos pela frente. Foi então que, em Leipzig, decidiram pela mudança.”
Isso é obviamente uma grande mentira. Klopp teve sorte de ter diante de si o entrevistador Johannes B. Kerner, com quem mantém uma amizade muito próxima há anos. Assim, Kerner omitiu a pergunta necessária sobre o que Klopp teria a dizer a respeito das acusações há muito divulgadas pela mídia: que ele e Werner teriam se desentendido por diferenças de opinião sobre táticas e que ele teria exigido a demissão do técnico duas vezes durante a temporada. Assim, Klopp se escondeu atrás do comunicado de imprensa divulgado pelo RB Leipzig e se mostrou submisso: “Tudo o que há a dizer sobre isso vem de Leipzig.”
Isso não é bom estilo. Muito menos quando, como Klopp, se está atualmente nos Estados Unidos, na função de especialista na Copa do Mundo, sendo “responsável pelo humor” por lá, como Rudi Völler criticou com razão, e já se colocou em uma situação embaraçosa com comentários infundados sobre o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann.
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O apelido de “matador de treinadores” deveria dar o que pensar a Klopp
O diretor esportivo Schäfer afirmou, a respeito da saída de Werner, que em Leipzig agora é preciso haver “um aprimoramento no conteúdo” e “uma mudança de abordagem”. Isso soa pouco credível vindo dele, já que tudo indica que foi justamente esse mesmo Schäfer quem salvou Werner duas vezes de um fim ainda mais precoce.
Assim, esse procedimento, que no fim das contas é simplesmente indigno, mostra claramente como estão distribuídas as relações de poder dentro do império da Red Bull e quem, no fim das contas, toma as decisões. A declaração de Klopp sobre a “espada de Dâmocles” foi desmentida. O fato de ele já ser chamado de “matador de treinadores” da Red Bull após tão pouco tempo em sua nova função deveria lhe dar o que pensar, tendo em vista toda a experiência que acumulou em mais de 23 anos como técnico.
Demissões de treinadores na Red Bull desde a posse de Jürgen Klopp
Clube Técnico Data RB Leipzig Marco Rose 30/3/2025 RB Omiya Ardija Tetsu Nagasawa 23 de setembro de 2025 Red Bull Bragantino Fernando Seabra 27/10/2025 New York Red Bulls Sandro Schwarz 31/12/2025 FC Red Bull Salzburgo Thomas Letsch 17 de fevereiro de 2026 Paris FC (participação minoritária) Stephane Gilli 22 de fevereiro de 2026 RB Omiya Ardija Yuki Miyazawa 31/5/2026 RB Leipzig Ole Werner 17 de junho de 2026 FC Red Bull Salzburg Daniel Beichler 30 de junho de 2026