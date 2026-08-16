Embora a eliminação precoce da Alemanha na Copa do Mundo da FIFA de 2026 tenha causado uma decepção nacional significativa, Klopp não está interessado em derrubar as bases existentes para começar do zero. O técnico de 59 anos deixou claro que vê qualidade na estrutura atual e pretende construir em cima dela, em vez de iniciar uma reformulação total do elenco. Klopp esclareceu sua posição ao explicar: "Você pode pensar que, quando uma Copa do Mundo não vai bem, é preciso começar com uma folha em branco. Mas isso é completamente desnecessário", afirmou.

O foco inicial de Klopp tem sido construir relações dentro da pirâmide do futebol alemão, em vez de um contato imediato com os jogadores, muitos dos quais ainda estão retornando de compromissos de verão. Ele explicou sua abordagem metódica para os primeiros dias no cargo: "Agora é passo a passo. Realmente começou muito bem. Todos os funcionários que encontramos até agora nos receberam de forma incrivelmente calorosa. Obrigado por isso! Não parece algo desconhecido, e isso é realmente adorável."







