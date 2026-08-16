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Jürgen Klopp inicia oficialmente sua passagem pela Alemanha enquanto o ex-técnico do Liverpool traça visão para o futuro da seleção nacional
Uma nova era começa em Frankfurt
Tendo assumido o comando no lugar de Julian Nagelsmann no fim de julho, Klopp agora está totalmente imerso na logística de liderar seu país. O ex-treinador de Borussia Dortmund e Liverpool compartilhou nas redes sociais vislumbres de seu novo ambiente, publicando fotos do horizonte de Frankfurt e dos campos de treino da federação.
O humor característico de Klopp segue intacto apesar do peso de sua nova responsabilidade. Ao falar sobre a adaptação ao seu prestigiado cargo em sua primeira entrevista oficial à DFB, o técnico brincou: "Eu já terminei mensagens no WhatsApp para amigos com: ‘Bundestrainer Klopp’. Ninguém se chamaria assim, soa muito estranho. Mas, com meus amigos, pareceu apropriado."
Não é preciso começar do zero
Embora a eliminação precoce da Alemanha na Copa do Mundo da FIFA de 2026 tenha causado uma decepção nacional significativa, Klopp não está interessado em derrubar as bases existentes para começar do zero. O técnico de 59 anos deixou claro que vê qualidade na estrutura atual e pretende construir em cima dela, em vez de iniciar uma reformulação total do elenco. Klopp esclareceu sua posição ao explicar: "Você pode pensar que, quando uma Copa do Mundo não vai bem, é preciso começar com uma folha em branco. Mas isso é completamente desnecessário", afirmou.
O foco inicial de Klopp tem sido construir relações dentro da pirâmide do futebol alemão, em vez de um contato imediato com os jogadores, muitos dos quais ainda estão retornando de compromissos de verão. Ele explicou sua abordagem metódica para os primeiros dias no cargo: "Agora é passo a passo. Realmente começou muito bem. Todos os funcionários que encontramos até agora nos receberam de forma incrivelmente calorosa. Obrigado por isso! Não parece algo desconhecido, e isso é realmente adorável."
Conectando-se com os jogadores
Compreender o lado humano de seu elenco está no topo da lista de prioridades de Klopp. Ele identificou uma estratégia de duas frentes para sua liderança, afirmando ter “duas grandes áreas de responsabilidade”, sobre as quais detalhou: "A primeira é a seleção principal. A segunda é todo o resto." Parte dessa responsabilidade envolve visitar clubes da Bundesliga e se reunir com treinadores do país para garantir um caminho coeso para os principais talentos da nação. Klopp está ansioso para olhar além das estatísticas e dos relatórios de observação para entender, em nível pessoal, o que move seus possíveis internacionais antes de liderá-los na batalha.
Klopp detalhou seu plano para as próximas semanas, dizendo: "Estou tentando visitar alguns clubes e jogadores antes de as coisas começarem. Mas isso não será possível com todos. E você precisa se dar tempo. Eu conheço os jogadores, mas nem sempre as pessoas por trás dos jogadores. É importante para mim aprender o que motiva cada um, de onde vem e aonde quer chegar."
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Visão de longo prazo e datas de estreia
Klopp não tem nenhuma ilusão de que a transição será imediata, mas expressou total compromisso com a longevidade do projeto. Ele vê seu papel como uma jornada de vários anos, e não como uma solução rápida para as recentes dificuldades da DFB em torneios. Ao falar sobre a duração de seu período no cargo, Klopp manteve o compromisso de pensar no longo prazo, afirmando: "Felizmente, isto não é um experimento de curto prazo; foi feito para durar alguns anos. E agora podemos começar."
Espera-se que Klopp convoque seu primeiro elenco entre as rodadas 3 e 4 da nova temporada da Bundesliga, seguido por um período de treinos em Herzogenaurach a partir de 20 de setembro. Seu primeiro grande teste será fora de casa, em 24 de setembro, quando a Alemanha viajará para enfrentar a Holanda em Amsterdã. Depois, haverá uma partida de estreia em casa em 27 de setembro, quando Klopp comandará a equipe na WWK Arena, em Augsburg, contra a Grécia.
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