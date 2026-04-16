Jürgen Klopp e o técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, estão no topo da lista de desejos do Real Madrid caso Álvaro Arbeloa seja demitido

Há muito tempo que Klopp é apontado como a contratação dos sonhos para a diretoria do Real Madrid. O técnico alemão, que atualmente ocupa um cargo de supervisão sênior no grupo Red Bull, possui o carisma e o pedigree tático que Pérez admira, segundo o Daily Mail. A capacidade de Klopp de lidar com vestiários repletos de estrelas e seu histórico de sucesso no Liverpool fazem dele um candidato natural para liderar uma nova era em Madrid.

No entanto, garantir os serviços de Klopp não será tarefa fácil. Desde que deixou Anfield no final da temporada 2023-24, ele tem demonstrado pouco desejo público de retornar à pressão implacável da gestão. Apesar de seus compromissos atuais, a atração do Bernabéu continua sendo um dos poucos cargos no futebol mundial que poderia potencialmente levar o técnico de 58 anos de volta à linha lateral.