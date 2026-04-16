Getty/GOAL
Traduzido por
Jürgen Klopp e o técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, estão no topo da lista de desejos do Real Madrid caso Álvaro Arbeloa seja demitido
A pressão sobre Arbeloa aumenta
Após uma dolorosa eliminação da Liga dos Campeões às mãos do Bayern de Munique na quarta-feira, o ex-zagueiro do Real Madrid vê seu cargo sob intenso escrutínio. Com o clube também a nove pontos do arquirrival Barcelona na La Liga, a perspectiva de uma temporada sem títulos fez soar o alarme na diretoria.
Arbeloa foi promovido de seu cargo na equipe Castilla B em janeiro para substituir Xabi Alonso, mas tem enfrentado dificuldades para manter os altos padrões esperados na capital espanhola. Florentino Pérez estaria avaliando uma mudança no comando técnico para redefinir a trajetória do clube.
- Getty/GOAL
Será que Klopp se deixaria convencer?
Há muito tempo que Klopp é apontado como a contratação dos sonhos para a diretoria do Real Madrid. O técnico alemão, que atualmente ocupa um cargo de supervisão sênior no grupo Red Bull, possui o carisma e o pedigree tático que Pérez admira, segundo o Daily Mail. A capacidade de Klopp de lidar com vestiários repletos de estrelas e seu histórico de sucesso no Liverpool fazem dele um candidato natural para liderar uma nova era em Madrid.
No entanto, garantir os serviços de Klopp não será tarefa fácil. Desde que deixou Anfield no final da temporada 2023-24, ele tem demonstrado pouco desejo público de retornar à pressão implacável da gestão. Apesar de seus compromissos atuais, a atração do Bernabéu continua sendo um dos poucos cargos no futebol mundial que poderia potencialmente levar o técnico de 58 anos de volta à linha lateral.
Pochettino e a ligação com Mbappé
Pochettino é outro nome que figura no topo da lista de candidatos. O atual técnico da seleção americana, que se prepara para comandar os Estados Unidos na Copa do Mundo deste verão, sempre foi um dos favoritos de Pérez. O Real Madrid já havia demonstrado interesse pelo argentino durante suas passagens pelo Tottenham Hotspur e pelo Paris Saint-Germain, e sua reputação continua sólida entre a diretoria do clube.
Fundamentalmente, o Mail acrescenta que Pochettino possui uma forte relação profissional com Kylian Mbappé, desde o tempo em que trabalharam juntos em Paris. A contratação de um técnico em quem ele confia poderia ser vista como uma jogada estratégica para extrair o melhor desempenho do jogador. O histórico comprovado de Pochettino no desenvolvimento de talentos de elite e sua familiaridade com os maiores palcos o tornam uma alternativa altamente atraente.
- Getty Images Sport
A influência inglesa no Bernabéu
A contratação de Klopp ou Pochettino também teria implicações significativas para o contingente inglês no elenco do Real Madrid. Ambos os treinadores desempenharam papéis fundamentais no desenvolvimento das principais estrelas da Inglaterra. Pochettino é responsável pela ascensão meteórica de Harry Kane e Dele Alli no Tottenham, enquanto Klopp deu a Trent Alexander-Arnold a oportunidade de estrear e o transformou em uma estrela mundial no Liverpool.
Com Alexander-Arnold e Jude Bellingham agora como figuras-chave na capital espanhola, a familiaridade tática oferecida por Klopp ou Pochettino poderia ser vital. Por enquanto, Arbeloa permanece no cargo, mas com dois dos nomes mais ilustres do treinamento moderno à espera, a pressão para produzir resultados imediatos nunca foi tão alta para o atual técnico.