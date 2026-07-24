Jürgen Klopp é “exatamente o que a Alemanha precisa”, agora que o ex-técnico do Liverpool assume o comando da seleção nacional após rescindir seu contrato com a Red Bull

Klopp afirmou que o cargo na seleção alemã tem um significado único e revelou suas ambições para a equipe. Ele disse: “A seleção nacional consegue nos unir, a nós, alemães, como quase nada mais. É exatamente isso que torna essa tarefa tão especial para mim. Sou grato por tudo o que vivi e aprendi no Red Bull ao longo do último ano e meio, e pela abertura que tornou este acordo possível.

“Agora estou ansioso por esse desafio especial no futebol alemão, que enfrentaremos juntos com humildade e paciência: formar uma equipe que lute uns pelos outros, que goste de jogar futebol e pela qual o povo do nosso país possa se unir com total convicção.”