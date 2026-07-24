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Jürgen Klopp é “exatamente o que a Alemanha precisa”, agora que o ex-técnico do Liverpool assume o comando da seleção nacional após rescindir seu contrato com a Red Bull
Klopp inicia sua trajetória na Alemanha
Klopp sucederá oficialmente Nagelsmann como técnico da seleção alemã, após a renúncia do ex-técnico na sequência da eliminação da seleção na Copa do Mundo para o Paraguai. O ex-técnico do Liverpool assume o cargo após encerrar seu contrato com a Red Bull e conduzirá a Alemanha a uma nova era ao lado dos assistentes Peter Krawietz, Pepijn Lijnders e Sven Bender. O técnico de 59 anos assinou contrato de quatro anos e deve comandar a seleção até a Copa do Mundo de 2030. A nomeação marca uma das maiores mudanças de comando no futebol internacional, com a DFB depositando sua confiança em um dos treinadores mais bem-sucedidos da era moderna do esporte.
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Klopp expõe sua visão
Klopp afirmou que o cargo na seleção alemã tem um significado único e revelou suas ambições para a equipe. Ele disse: “A seleção nacional consegue nos unir, a nós, alemães, como quase nada mais. É exatamente isso que torna essa tarefa tão especial para mim. Sou grato por tudo o que vivi e aprendi no Red Bull ao longo do último ano e meio, e pela abertura que tornou este acordo possível.
“Agora estou ansioso por esse desafio especial no futebol alemão, que enfrentaremos juntos com humildade e paciência: formar uma equipe que lute uns pelos outros, que goste de jogar futebol e pela qual o povo do nosso país possa se unir com total convicção.”
A Alemanha defende sua escolha
O presidente da Federação Alemã de Futebol, Bernd Neuendorf, revelou que Klopp havia sido a primeira opção da entidade após a renúncia de Nagelsmann. Neuendorf afirmou que Klopp era “nossa primeira opção indiscutível” devido à sua paixão, credibilidade e capacidade de inspirar as pessoas, ao mesmo tempo em que agradeceu a Oliver Mintzlaff e Hans-Joachim Watzke, da Red Bull, por ajudarem a viabilizar o acordo.
O vice-presidente da DFB, Hans-Joachim Watzke, também apoiou a nomeação, afirmando: “Para mim, Jürgen é um dos melhores técnicos do mundo. Ele torna seus jogadores melhores. Além disso, é um homem que inspira, lidera e une as pessoas. É exatamente disso que a seleção nacional precisa.”
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Um início agitado nos espera
Klopp não terá muito tempo para se adaptar ao cargo, já que a Alemanha tem quatro partidas internacionais programadas para uma janela de convocatórias entre o final de setembro e o início de outubro.
Sua primeira partida no comando será fora de casa, contra a Holanda, no dia 24 de setembro, antes de seu primeiro jogo em casa contra a Grécia, em Augsburg, três dias depois. A Alemanha enfrentará então a Sérvia em Munique no dia 1º de outubro, antes de viajar para a Grécia para a partida de volta em Tessalônica, no dia 4 de outubro, dando a Klopp uma chance imediata de começar a moldar sua nova equipe.
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