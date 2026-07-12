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Jürgen Klopp e a Alemanha chegam a um acordo; são revelados detalhes do contrato do ex-técnico do Liverpool
Avanço nas negociações em Nova York
A tentativa da DFB de contratar Klopp chegou a um ponto decisivo após discussões de alto nível nos Estados Unidos. De acordo com a Sky Sports Alemanha, chegou-se a um acordo de princípio entre a entidade reguladora e o técnico de 59 anos. O presidente da DFB, Bernd Neuendorf, e o vice-presidente, Hans-Joachim Watzke, viajaram para Nova York para se reunir com Klopp a fim de definir os principais termos do acordo.
O avanço ocorre após meses de especulações em torno do ex-técnico do Borussia Dortmund e do Liverpool, que está afastado dos gramados desde que deixou Anfield no final da temporada 2023-24. Espera-se que o contrato proposto se estenda até a Copa do Mundo de 2030, inclusive, proporcionando a estabilidade que a seleção alemã tanto almeja após as recentes decepções em torneios.
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Superando o obstáculo da Red Bull
Embora a DFB e Klopp estejam em total sintonia, ainda resta um último obstáculo antes que a nomeação seja oficializada. Klopp está atualmente sob contrato como diretor de futebol global do grupo Red Bull. De acordo com a reportagem, estão agendadas discussões para o início da próxima semana em Nova York com o presidente da Red Bull, Oliver Mintzlaff, a fim de finalizar os detalhes de sua saída da organização.
A DFB estaria buscando uma solução inovadora para evitar o pagamento de uma indenização elevada ao técnico. Relatos recentes sugerem que as duas partes estão considerando um acordo criativo, no qual Klopp poderia continuar como embaixador da marca Red Bull e, ao mesmo tempo, assumir o cargo de técnico da seleção alemã. Esse compromisso permitiria à Red Bull manter sua parceria com uma das maiores figuras do futebol, ao mesmo tempo em que o liberaria para comandar sua seleção.
Uma reformulação já conhecida da equipe técnica
Klopp já está planejando uma reformulação significativa da atual estrutura técnica para garantir que sua filosofia seja implementada imediatamente. A Federação Alemã de Futebol está disposta a apoiar Klopp na contratação de seus colaboradores de maior confiança para substituir os assistentes que estão deixando o cargo, vindos do regime anterior.
Entre os nomes que devem integrar a nova era estão Peter Krawietz e Pepijn Lijnders, a dupla que atuou como braço direito de Klopp durante sua era repleta de títulos no Liverpool. A chegada deles sinalizaria uma mudança completa na direção tática da seleção alemã, levando para a arena internacional o estilo de alta intensidade que transformou Klopp em uma lenda da Premier League.
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A recuperação dos gigantes europeus
A DFB pretende anunciar o acordo assim que a documentação final com a Red Bull for assinada. A medida representa uma importante declaração de intenções para um país que tem enfrentado dificuldades para repetir o sucesso conquistado na Copa do Mundo de 2014. Ao garantir um compromisso de longo prazo até 2030, a federação está depositando total confiança em Klopp para construir um projeto sustentável para o futuro.
Com Rudi Voller permanecendo no cargo de diretor esportivo, a DFB criou uma ponte entre a liderança da federação e a nova comissão técnica. Essa estrutura foi concebida para formar uma equipe de gestão capaz de disputar títulos importantes. A era Klopp na Alemanha está agora a apenas uma assinatura de se tornar realidade.
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