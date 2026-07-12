Jürgen Klopp e a Alemanha chegam a um acordo; são revelados detalhes do contrato do ex-técnico do Liverpool

A tentativa da DFB de contratar Klopp chegou a um ponto decisivo após discussões de alto nível nos Estados Unidos. De acordo com a Sky Sports Alemanha, chegou-se a um acordo de princípio entre a entidade reguladora e o técnico de 59 anos. O presidente da DFB, Bernd Neuendorf, e o vice-presidente, Hans-Joachim Watzke, viajaram para Nova York para se reunir com Klopp a fim de definir os principais termos do acordo.

O avanço ocorre após meses de especulações em torno do ex-técnico do Borussia Dortmund e do Liverpool, que está afastado dos gramados desde que deixou Anfield no final da temporada 2023-24. Espera-se que o contrato proposto se estenda até a Copa do Mundo de 2030, inclusive, proporcionando a estabilidade que a seleção alemã tanto almeja após as recentes decepções em torneios.



