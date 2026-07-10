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Jürgen Klopp deve trazer ex-assistentes do Liverpool para sua equipe, enquanto a Red Bull e a DFB discutem a contratação sem custos do novo técnico da Alemanha
Klopp se prepara para reformular a comissão técnica da Alemanha
A comissão técnica da Alemanha passará por grandes mudanças, já que Klopp se prepara para suceder Julian Nagelsmann, segundo a revista Kicker. Krawietz e Lijnders, que trabalharam ao lado de Klopp durante as campanhas do Liverpool que resultaram nas conquistas da Premier League e da Liga dos Campeões, devem se juntar a ele. Eles substituirão os assistentes que estão deixando o cargo: Benjamin Hubner, Benjamin Gluck, Alfred Schreuder e Bram Geers.
O treinador de goleiros, Andreas Kronenberg, deve permanecer no cargo, enquanto Hannes Wolf, atualmente diretor de desenvolvimento de jovens da DFB e ex-colega de Klopp no Borussia Dortmund, também pode assumir uma função mais importante na comissão técnica da seleção principal.
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Reunião em Nova York para fechar o acordo
A negociação para garantir a contratação de Klopp está entrando em sua fase final, com reuniões agendadas nos Estados Unidos. O presidente da DFB, Bernd Neuendorf, e o vice-presidente, Hans-Joachim Watzke, devem se reunir com o técnico indicado para a seleção nacional em Nova York neste fim de semana. Essas discussões vêm na sequência da decisão de manter Rudi Voller no cargo de diretor esportivo, servindo como ponte entre a federação e a nova comissão técnica.
Após a reunião inicial com Klopp, o diretor da Red Bull, Oliver Mintzlaff, também deve viajar para Nova York para discutir a transição. Klopp atualmente atua como diretor global de futebol do grupo Red Bull, com um contrato válido até 2029. Embora não haja uma cláusula de rescisão formal em seu contrato, um “acordo de saída” teria sido estabelecido quando ele ingressou na empresa, permitindo que ele explorasse a vaga na seleção nacional quando a oportunidade surgisse.
Um acordo exclusivo poderia beneficiar ambas as partes
A DFB e a Red Bull estariam discutindo um acordo que permitiria a Klopp assumir o comando da seleção alemã sem que a federação tivesse de pagar indenização. De acordo com a solução proposta, Klopp continuaria como embaixador da marca Red Bull enquanto exercesse o cargo de técnico da seleção alemã. As notícias afirmam que o acordo permitiria à Red Bull manter sua parceria com Klopp, ao mesmo tempo em que lhe daria liberdade para comandar a seleção nacional. O acordo também aliviaria a pressão financeira sobre a DFB após os custos relacionados à saída de Nagelsmann e à campanha decepcionante da Alemanha na Copa do Mundo.
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Os planos de longo prazo estão tomando forma
Se as negociações em Nova York forem concluídas com sucesso, espera-se que Klopp assine um contrato válido até a Copa do Mundo de 2030. A mesma reportagem afirma que esse acordo de longo prazo reflete a intenção da DFB de construir um projeto estável em torno de Klopp, à medida que a Alemanha busca recuperar seu prestígio no cenário internacional.
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