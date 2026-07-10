A comissão técnica da Alemanha passará por grandes mudanças, já que Klopp se prepara para suceder Julian Nagelsmann, segundo a revista Kicker. Krawietz e Lijnders, que trabalharam ao lado de Klopp durante as campanhas do Liverpool que resultaram nas conquistas da Premier League e da Liga dos Campeões, devem se juntar a ele. Eles substituirão os assistentes que estão deixando o cargo: Benjamin Hubner, Benjamin Gluck, Alfred Schreuder e Bram Geers.

O treinador de goleiros, Andreas Kronenberg, deve permanecer no cargo, enquanto Hannes Wolf, atualmente diretor de desenvolvimento de jovens da DFB e ex-colega de Klopp no Borussia Dortmund, também pode assumir uma função mais importante na comissão técnica da seleção principal.