Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Nagelsmann KloppGetty Images
Daniel Buse

Traduzido por

Jürgen Klopp demonstra “grande disposição”: o técnico da DFB, Julian Nagelsmann, parece estar prestes a ser demitido após o fiasco na Copa do Mundo

Copa do Mundo
Alemanha
J. Nagelsmann
J. Klopp

Após a vergonhosa eliminação da Copa do Mundo nas oitavas de final, parece agora que o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, deve ser demitido rapidamente e substituído por Jürgen Klopp.

É o que relata o jornal *Bild*. Segundo a reportagem, a demissão do técnico de 38 anos deve ser decidida “rapidamente”. Os responsáveis por isso são o presidente da DFB, Bernd Neuendorf, o vice-presidente Hans-Joachim Watzke, o diretor esportivo Rudi Völler e o diretor executivo Andreas Rettig. No entanto, antes de tomar uma decisão, o quarteto pretende ter mais uma conversa com o técnico da seleção alemã, na qual Nagelsmann deverá apresentar as causas do fracasso do seu ponto de vista. 

Na segunda-feira, a seleção alemã foi eliminada após uma derrota por 3 a 4 nos pênaltis para o Paraguai. Ao final dos 90 minutos, o placar estava em 1 a 1. Para a seleção alemã, esta foi a terceira Copa do Mundo consecutiva em que não conseguiu chegar às oitavas de final. 

  • Logo após a eliminação da Alemanha da Copa do Mundo, muitos especialistas já haviam exigido a demissão de Nagelsmann. Jürgen Klopp foi unanimemente indicado como sucessor; ele estava trabalhando para a Magenta TV durante o torneio na América do Norte e já havia chamado a atenção, antes mesmo do primeiro jogo da Alemanha, com comentários contundentes dirigidos a Nagelsmann. 

    Segundo a reportagem, o técnico de 59 anos deve agora, de fato, assumir o cargo de novo técnico da seleção alemã. “Tudo aponta para Jürgen Klopp”, escreve o jornal, relatando uma “grande disposição” demonstrada por Klopp em assumir o cargo agora, “caso o futebol alemão precise dele com urgência”. Atualmente, o ex-técnico do Borussia Dortmund e do Liverpool FC trabalha, desde o início de 2025, como “Head of Global Soccer” na Red Bull. 

    • Publicidade
  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Julian Nagelsmann é duramente criticado por sua comunicação

    Julian Nagelsmann já havia sido alvo de críticas por sua forma de se comunicar antes mesmo do início do torneio. Ele havia reservado para Deniz Undav apenas o papel de reserva e já havia comunicado isso meses antes do torneio. Na posição de goleiro, ele confiou inicialmente em Oliver Baumann, do Hoffenheim, mas, às escondidas do goleiro, tentou promover o retorno de Manuel Neuer, do Bayern de Munique — fato que Baumann só soube após a última rodada da Bundesliga. Na Copa do Mundo, Neuer ficou entre os postes, mas não conseguiu se destacar.

    Após uma vitória convincente por 7 a 1 na estreia contra Curaçao, a seleção alemã enfrentou dificuldades contra a Costa do Marfim, antes que dois gols de Undav no final da partida virassem o placar para uma vitória por 2 a 1. Na terceira partida da fase de grupos, já sem importância, a Alemanha perdeu por 1 a 2 para o Equador, após uma atuação fraca. E nas oitavas de final, apesar da grande posse de bola, a Alemanha não conseguiu criar boas chances, o que resultou na eliminação na disputa de pênaltis. 