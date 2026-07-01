Jürgen Klopp demonstra “grande disposição”: o técnico da DFB, Julian Nagelsmann, parece estar prestes a ser demitido após o fiasco na Copa do Mundo

É o que relata o jornal *Bild*. Segundo a reportagem, a demissão do técnico de 38 anos deve ser decidida “rapidamente”. Os responsáveis por isso são o presidente da DFB, Bernd Neuendorf, o vice-presidente Hans-Joachim Watzke, o diretor esportivo Rudi Völler e o diretor executivo Andreas Rettig. No entanto, antes de tomar uma decisão, o quarteto pretende ter mais uma conversa com o técnico da seleção alemã, na qual Nagelsmann deverá apresentar as causas do fracasso do seu ponto de vista.

Na segunda-feira, a seleção alemã foi eliminada após uma derrota por 3 a 4 nos pênaltis para o Paraguai. Ao final dos 90 minutos, o placar estava em 1 a 1. Para a seleção alemã, esta foi a terceira Copa do Mundo consecutiva em que não conseguiu chegar às oitavas de final.