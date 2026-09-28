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Jürgen Klopp defende com veemência a convocação de uma enorme "lista dupla" de 44 jogadores apesar da surpreendente derrota da Alemanha para a Grécia
Klopp justifica convocação experimental com 44 jogadores
O início da era Klopp na Alemanha encontrou seu primeiro obstáculo significativo após uma dolorosa derrota para a Grécia. A decisão que chamou a atenção de convocar duas seleções distintas, totalizando 44 jogadores, gerou escrutínio imediato, mas o treinador segue sem arrependimentos. Falando após o apito final, Klopp deixou claro que não será influenciado por críticas externas em relação ao seu processo incomum de seleção.
"Amanhã de manhã, os rapazes que estão chegando agora vão treinar. Eles também não estão entrosados, eu sei disso. Mesmo assim, do meu ponto de vista, não havia alternativa a não ser fazer dessa forma (duas seleções). Eu mantenho isso 100 por cento. Mas aí fora já começa: 'Como isso é possível?'. Tudo bem, todo mundo pode ter uma opinião. Nós abordamos isso dessa forma e foi ótimo. Foi isso que eu também acabei de dizer aos rapazes. Tudo nesta semana foi de alto nível, exceto por grande parte deste jogo, para ser sincero", disse o treinador à ARD.
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Evolução acima dos resultados imediatos
A estratégia de Klopp está enraizada no desejo de reformular simultaneamente a cultura e o grupo de talentos da seleção nacional. Ao abrir a porta para dezenas de caras novas, ele acredita que está acelerando uma evolução necessária, mesmo que os resultados em campo ainda não reflitam esse progresso.
"O plano é reunir o máximo de informações possível nestas duas semanas e meia. Imagine se tivéssemos simplesmente trazido para cá o mesmo time que também jogou a Copa do Mundo: não sei se o jogo de hoje teria sido tão diferente. Isso teria sido uma notícia muito ruim", explicou Klopp.
"Agora estamos no processo de abrir a porta para muitas caras novas. Os novos rostos não fizeram muita coisa errada. Também não se trata de culpar ninguém. Mesmo para os jogadores mais experientes, não é fácil jogar com os jovens. Mas vi muitas coisas positivas que simplesmente não levaram a um estilo de jogo dominante."
Responsabilidade pelos fracassos táticos
Embora o técnico tenha defendido sua política de escalação, foi rápido em assumir total responsabilidade pelas deficiências táticas exibidas contra uma disciplinada seleção da Grécia. A falta de eficiência nas finalizações e a incapacidade de furar uma retranca foram temas recorrentes ao longo de toda a noite.
Klopp foi direto em sua avaliação sobre o próprio papel: "Muito. Isso faz parte do processo. Absolutamente. A escalação, a composição, as substituições: isso é 100 por cento minha responsabilidade. Que não iríamos simplesmente desmantelar por completo um adversário grego postado em bloco baixo sem talvez ter um pouco de sorte em momentos-chave ou sem haver um goleiro excepcional ali, isso estava claro. Eu poderia conviver com não vencer este jogo por uma grande margem ou até com não vencer hoje, mas você não pode perdê-lo."
- AFP
Pressão aumenta sobre Klopp
Esta derrota deixa a Alemanha em uma posição delicada no Grupo A2, na terceira colocação com apenas um ponto nas duas primeiras partidas. Em contrapartida, a Grécia surgiu como a grande surpresa do torneio até aqui, liderando a tabela com uma campanha perfeita de seis pontos. Klopp agora precisa encontrar uma maneira de reagir rapidamente com seu elenco, já que o calendário internacional oferece pouco tempo para reflexão. A próxima oportunidade da Alemanha para recolocar sua campanha nos trilhos será em 1º de outubro, quando receberá a Sérvia em um confronto de vitória obrigatória. Apenas três dias depois, a equipe viajará para a revanche contra a Grécia, onde estará desesperada para vingar esta derrota histórica e provar que a revolução de Klopp segue muito bem encaminhada, apesar deste revés inicial.
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