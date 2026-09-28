O início da era Klopp na Alemanha encontrou seu primeiro obstáculo significativo após uma dolorosa derrota para a Grécia. A decisão que chamou a atenção de convocar duas seleções distintas, totalizando 44 jogadores, gerou escrutínio imediato, mas o treinador segue sem arrependimentos. Falando após o apito final, Klopp deixou claro que não será influenciado por críticas externas em relação ao seu processo incomum de seleção.

"Amanhã de manhã, os rapazes que estão chegando agora vão treinar. Eles também não estão entrosados, eu sei disso. Mesmo assim, do meu ponto de vista, não havia alternativa a não ser fazer dessa forma (duas seleções). Eu mantenho isso 100 por cento. Mas aí fora já começa: 'Como isso é possível?'. Tudo bem, todo mundo pode ter uma opinião. Nós abordamos isso dessa forma e foi ótimo. Foi isso que eu também acabei de dizer aos rapazes. Tudo nesta semana foi de alto nível, exceto por grande parte deste jogo, para ser sincero", disse o treinador à ARD.