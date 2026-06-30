Jürgen Klopp como técnico da seleção alemã? Supostamente, já há um sucessor para Julian Nagelsmann após o desastre na Copa do Mundo

O próprio Klopp, que atuou como comentarista da MagentaTV durante a Copa do Mundo, mostrou-se deliberadamente reservado quando questionado sobre suas ambições em relação ao cargo de técnico da seleção alemã após a eliminação da Alemanha. “Entendo que, nesse contexto, meu nome seja mencionado de alguma forma. Mas não é o momento de realmente falar sobre isso”, disse o técnico de 59 anos, que ressaltou: “Tenho um trabalho que adoro fazer.”

Klopp havia questionado várias vezes, por volta de sua saída do Liverpool FC no verão de 2024, se estava de fato interessado em voltar a trabalhar como técnico. Desde o início de 2025, ele atua como diretor global de futebol da Red Bull e, nesse cargo, está envolvido, entre outras coisas, com o RB Leipzig. Seu contrato para o cargo ainda tem validade de cerca de três anos e meio, até o final de 2029.

No início da Copa do Mundo, Klopp ganhou as manchetes com uma troca de palavras bem-humorada com seu colega especialista e ícone da DFB e do Bayern, Thomas Müller. Durante discussões sobre a escalação alemã, Klopp comentou com Müller, à margem da partida de abertura entre México e África do Sul (2 a 0), na MagentaTV: “Para minha surpresa, Thomas não esconde sua opinião — e, felizmente, é Julian Nagelsmann quem escala o time. Pelo menos por enquanto”, brincou Klopp, fazendo uma alusão claramente irônica a uma possível nomeação de Thomas Müller como técnico da seleção alemã. Este respondeu rindo: “Kloppo, ainda é junho, e você já está em setembro.”

Como justamente Klopp, considerado por muitos especialistas o técnico ideal para a seleção alemã, estava envolvido na situação, os dois foram posteriormente acusados em vários lugares de desrespeito a Nagelsmann. Após a vitória da Alemanha por 7 a 1 na estreia da Copa do Mundo contra Curaçao, Klopp pediu desculpas ao técnico da DFB: “Já encontrei a palavra indesejável do meu ano: é ‘ainda’. Eu poderia ter me dado um soco na boca por causa disso, mas já era tarde demais e eu estava na TV. Foi uma gafe que escapou e não tem nenhuma relevância. Vou fazer 59 anos depois de amanhã – e ainda sou um idiota”, disse ele no final da entrevista pós-jogo com Nagelsmann.