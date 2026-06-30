Segundo essas informações, a demissão do atual técnico da seleção nacional, Julian Nagelsmann, estaria sendo discutida seriamente na Federação Alemã de Futebol (DFB). Afirma-se que, após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo contra o azarão Paraguai (4 a 5 nos pênaltis), o apoio a Nagelsmann estaria diminuindo na diretoria da DFB.
Traduzido por
Jürgen Klopp como técnico da seleção alemã? Supostamente, já há um sucessor para Julian Nagelsmann após o desastre na Copa do Mundo
O contrato do técnico de 38 anos vai até depois do Euro 2028. Nagelsmann descartou a possibilidade de se demitir após a surpreendente derrota para o Paraguai: “Estou à disposição, se for esse o desejo; e se não for, é preciso me dizer”, explicou o técnico da DFB à MagentaTV.
No dia seguinte à terceira eliminação precoce consecutiva da Alemanha na Copa do Mundo, a DFB cancelou sem mais delongas uma coletiva de imprensa que, na verdade, estava prevista antes da partida dos EUA. Em vez disso, houve uma declaração do presidente da DFB, Bernd Neuendorf, na qual ele confirmou que, na noite de ontem, ocorreu uma primeira reunião exploratória mais longa entre ele, Nagelsmann, o diretor esportivo da DFB, Rudi Voller, e o diretor executivo Andreas Rettig.
“Não podemos nem queremos, após um golpe tão duro, simplesmente voltar à rotina normal tendo em vista as tarefas que temos pela frente”, anunciou Neuendorf, sem entrar em detalhes sobre quais seriam as medidas a serem tomadas. Uma análise abrangente do torneio está prevista para os próximos dias. Depois disso, espera-se uma decisão sobre se a seleção continuará com Nagelsmann ou se o cargo de técnico da seleção alemã será preenchido por outra pessoa.
- Getty Images Sport
Quem será o sucessor de Nagelsmann como técnico da seleção alemã? Klopp mantém-se deliberadamente discreto
O próprio Klopp, que atuou como comentarista da MagentaTV durante a Copa do Mundo, mostrou-se deliberadamente reservado quando questionado sobre suas ambições em relação ao cargo de técnico da seleção alemã após a eliminação da Alemanha. “Entendo que, nesse contexto, meu nome seja mencionado de alguma forma. Mas não é o momento de realmente falar sobre isso”, disse o técnico de 59 anos, que ressaltou: “Tenho um trabalho que adoro fazer.”
Klopp havia questionado várias vezes, por volta de sua saída do Liverpool FC no verão de 2024, se estava de fato interessado em voltar a trabalhar como técnico. Desde o início de 2025, ele atua como diretor global de futebol da Red Bull e, nesse cargo, está envolvido, entre outras coisas, com o RB Leipzig. Seu contrato para o cargo ainda tem validade de cerca de três anos e meio, até o final de 2029.
No início da Copa do Mundo, Klopp ganhou as manchetes com uma troca de palavras bem-humorada com seu colega especialista e ícone da DFB e do Bayern, Thomas Müller. Durante discussões sobre a escalação alemã, Klopp comentou com Müller, à margem da partida de abertura entre México e África do Sul (2 a 0), na MagentaTV: “Para minha surpresa, Thomas não esconde sua opinião — e, felizmente, é Julian Nagelsmann quem escala o time. Pelo menos por enquanto”, brincou Klopp, fazendo uma alusão claramente irônica a uma possível nomeação de Thomas Müller como técnico da seleção alemã. Este respondeu rindo: “Kloppo, ainda é junho, e você já está em setembro.”
Como justamente Klopp, considerado por muitos especialistas o técnico ideal para a seleção alemã, estava envolvido na situação, os dois foram posteriormente acusados em vários lugares de desrespeito a Nagelsmann. Após a vitória da Alemanha por 7 a 1 na estreia da Copa do Mundo contra Curaçao, Klopp pediu desculpas ao técnico da DFB: “Já encontrei a palavra indesejável do meu ano: é ‘ainda’. Eu poderia ter me dado um soco na boca por causa disso, mas já era tarde demais e eu estava na TV. Foi uma gafe que escapou e não tem nenhuma relevância. Vou fazer 59 anos depois de amanhã – e ainda sou um idiota”, disse ele no final da entrevista pós-jogo com Nagelsmann.
- Getty Images Sport
Seleção alemã vive mais um fiasco na Copa do Mundo: Mats Hummels exige medidas
No passado, Klopp sempre foi associado ao cargo de técnico da seleção alemã; ainda no final de maio, seu ex-jogador no BVB, Marco Reus, declarou à Sports Illustrated Deutschland: “Temos, com Julian Nagelsmann, um excelente técnico nessa posição. No entanto, acredito que Kloppo, com seu jeito e suas habilidades, seria um excelente técnico da seleção alemã. E estou convencido de que, um dia, ele também o será.”
Mats Hummels, que conquistou grandes sucessos no BVB sob o comando de Klopp, pelo menos deu início a um debate sobre Nagelsmann após a eliminação contra o Paraguai: “Do lado da diretoria, isso de alguma forma clama por consequências. Não posso dizer de outra forma”, afirmou o campeão mundial de 2014, que também é comentarista da MagentaTV.
Nagelsmann assumiu a seleção alemã em setembro de 2023, logo após a demissão de Hansi Flick. Após um início difícil, com duas derrotas amargas em amistosos contra a Turquia e a Áustria em novembro de 2023, Nagelsmann conseguiu reacender a euforia em torno da seleção nacional por ocasião do Euro 2024, que será disputado em casa.
Sob seu comando, a Alemanha chegou às quartas de final do último Campeonato Europeu, onde foi eliminada de forma extremamente infeliz pela Espanha, que viria a ser a campeã europeia. No entanto, a evolução positiva continuou apenas de forma limitada após o torneio em casa; em 2025, houve reveses como a decepcionante participação na Final Four da Liga das Nações diante da torcida local ou a derrota esmagadora na Eslováquia na estreia das eliminatórias para a Copa do Mundo.
A seleção de Nagelsmann acabou, no fim das contas, garantindo a vaga direta para a fase final nos EUA, no México e no Canadá. No entanto, a Alemanha ficou bem longe da meta almejada, que era disputar o título da Copa do Mundo. Contra um Paraguai que se defendeu com garra, mas com limitações evidentes, a seleção alemã se mostrou, durante grande parte da primeira fase eliminatória, sem ideias e acabou sendo derrotada de forma vergonhosa na disputa de pênaltis. “Estou sem palavras. É minha segunda Copa do Mundo, e já fui eliminado duas vezes. Só posso pedir desculpas. É claro que estamos todos decepcionados, tínhamos grandes ambições”, constatou um desanimado Kai Havertz.
Com ou sem Nagelsmann no banco de reservas, os próximos desafios aguardam a seleção alemã no final de setembro. Na estreia da nova temporada da Liga das Nações, a Alemanha enfrentará primeiro a Holanda fora de casa e, poucos dias depois, a Grécia em Augsburg. Outro adversário no Grupo 2 da Liga A é a Sérvia.