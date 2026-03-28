Jürgen Klopp “aproveitou cada segundo” do seu retorno ao Liverpool, ao aparecer no jogo das Lendas contra o Borussia Dortmund

Após o apito final, Klopp deixou claro o quanto aquela tarde significou para ele. “Foi bom. Na verdade, nada mudou. Aproveitei cada segundo”, disse Klopp. O ex-técnico ficou visivelmente emocionado com a recepção que recebeu dos torcedores que se reuniram para apoiar o trabalho da fundação. Ele destacou que o dia foi mais sobre a comunidade e a causa do que sobre instruções táticas.

“Meu papel hoje não era falar muito — eu estava aqui pela Fundação e para fazer parte de uma experiência realmente especial depois de tanto tempo, vendo todos os rapazes do Liverpool e do Dortmund, que a gente não vê com frequência. Hoje foi muito bom. O público se empolgou. Foi tão bom ver os garotos jogando. Só o Thiago já valeu o ingresso!”

Quando questionado diretamente se voltaria ao estádio no ano que vem, Klopp respondeu simplesmente: “Sim!”