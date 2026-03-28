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Jürgen Klopp “aproveitou cada segundo” do seu retorno ao Liverpool, ao aparecer no jogo das Lendas contra o Borussia Dortmund
Um regresso a casa emocionante para o alemão
Klopp confirmou que estará de volta a Anfield no próximo ano, após ter aproveitado a atmosfera durante o jogo das lendas realizado no sábado. O ex-técnico do Liverpool — que levou o clube a conquistar oito troféus, com destaque para um título da Premier League e uma conquista da Liga dos Campeões — integrou a comissão técnica de Dalglish para o evento, realizado em benefício da Fundação LFC.
O alemão passou quase uma década no comando dos Reds antes de deixar o cargo ao final da temporada 2023-24. Apesar de sua nova função como diretor global de futebol da Red Bull, ele parecia estar em casa durante o empate em 2 a 2 com o Dortmund — clube que ele levou a dois títulos da Bundesliga entre 2008 e 2015. O time do Liverpool contou com uma série de nomes de peso, incluindo Steven Gerrard, Thiago Alcântara, Pepe Reina e Peter Crouch.
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Klopp reflete sobre uma experiência especial
Após o apito final, Klopp deixou claro o quanto aquela tarde significou para ele. “Foi bom. Na verdade, nada mudou. Aproveitei cada segundo”, disse Klopp. O ex-técnico ficou visivelmente emocionado com a recepção que recebeu dos torcedores que se reuniram para apoiar o trabalho da fundação. Ele destacou que o dia foi mais sobre a comunidade e a causa do que sobre instruções táticas.
“Meu papel hoje não era falar muito — eu estava aqui pela Fundação e para fazer parte de uma experiência realmente especial depois de tanto tempo, vendo todos os rapazes do Liverpool e do Dortmund, que a gente não vê com frequência. Hoje foi muito bom. O público se empolgou. Foi tão bom ver os garotos jogando. Só o Thiago já valeu o ingresso!”
Quando questionado diretamente se voltaria ao estádio no ano que vem, Klopp respondeu simplesmente: “Sim!”
A vida após o banco de reservas de Anfield
Apesar de seu breve retorno às margens do campo, Klopp continua “totalmente tranquilo” em sua função executiva na Red Bull, descartando as especulações que o ligam ao Real Madrid ou à seleção alemã. Embora não tenha descartado a possibilidade de voltar a treinar num futuro distante, Klopp disse à AFP em janeiro que, no momento, não tem vontade de retornar, mesmo com o Liverpool enfrentando dificuldades na quinta posição.
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A lealdade aos Reds permanece
Klopp tem tranquilizado constantemente os torcedores do Liverpool quanto à sua lealdade, afirmando que seu vínculo com o clube e com a cidade o impede de treinar qualquer outro time inglês. Embora tenha afirmado anteriormente que um eventual retorno ao comando técnico na Inglaterra só seria possível no Liverpool, ele parece atualmente satisfeito com sua nova função; no entanto, sua confissão de que “aproveitou cada segundo” de seu breve retorno sugere que a profunda conexão com o clube continua tão forte como sempre.