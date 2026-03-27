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Jürgen Klopp alerta o Liverpool de que será impossível substituir Mohamed Salah após o anúncio bombástico de sua saída
Um legado único em Anfield
Em declarações antes de seu retorno a Anfield para um jogo beneficente de lendas, Klopp fez uma reflexão comovente sobre a vida após a saída de Salah. Após a notícia de que o jogador de 33 anos deixará Merseyside no final da temporada, seu ex-técnico refletiu sobre o impacto impressionante que o “Rei Egípcio” causou desde 2017.
“Tive que assimilar o que significa a saída do Mo”, admitiu Klopp. “Já estou vendo tudo de fora, então mandei uma mensagem para ele dizendo o que pensava. Estou muito feliz e orgulhoso por ter feito parte de toda essa jornada. Meu Deus, que jogador ele é.”
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A busca impossível por um sucessor
Embora o Liverpool tenha superado as saídas de Sadio Mané e Roberto Firmino, Klopp acredita que substituir Salah é uma tarefa de magnitude diferente. Com 377 participações em gols em 435 partidas, Klopp argumenta que as estatísticas do egípcio na ala são sem precedentes.
“Esse tipo específico de jogador é insubstituível”, continuou Klopp. “Haverá um vazio que alguém preencherá, mas esse jogador específico, Mo Salah? Não tenho certeza se existe outro igual por aí. Os números que ele produz como ponta são absurdos.”
Reflexões sobre intensidade e “limites”
A relação entre os dois era notoriamente intensa, marcada por uma obsessão comum pela vitória que, ocasionalmente, levava a desentendimentos públicos. Klopp afirma que esses momentos eram apenas uma consequência natural de lidar com talentos de elite.
“Ótimo companheiro de equipe, ótimo cara — mas não é boa companhia quando não está marcando gols”, acrescentou Klopp. “Jogadores especiais são um desafio, mas nunca perdemos o respeito um pelo outro. É isso que eu realmente gosto.”
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Aviso contra a busca por ilusões
Enquanto o Liverpool se prepara para um futuro sem seu artilheiro mais prolífico da era moderna, o conselho de Klopp é simples: não tentem encontrar um clone exato. Ele exortou o clube a evoluir, em vez de olhar para trás.
“Se é impossível, por que tentar? Não tentem perseguir sombras. Encontrem uma nova maneira de jogar”, concluiu. “Não ficaria surpreso se ele jogasse por mais seis ou sete anos. Ele é um dos maiores de todos os tempos.”