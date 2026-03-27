Jürgen Klopp alerta o Liverpool de que será impossível substituir Mohamed Salah após o anúncio bombástico de sua saída

Em declarações antes de seu retorno a Anfield para um jogo beneficente de lendas, Klopp fez uma reflexão comovente sobre a vida após a saída de Salah. Após a notícia de que o jogador de 33 anos deixará Merseyside no final da temporada, seu ex-técnico refletiu sobre o impacto impressionante que o “Rei Egípcio” causou desde 2017.

“Tive que assimilar o que significa a saída do Mo”, admitiu Klopp. “Já estou vendo tudo de fora, então mandei uma mensagem para ele dizendo o que pensava. Estou muito feliz e orgulhoso por ter feito parte de toda essa jornada. Meu Deus, que jogador ele é.”