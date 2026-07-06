Jürgen Klopp acertou em cheio! A “rótula de ouro” de Gianni Infantino diante de Donald Trump na Copa do Mundo também é uma grande oportunidade

É o que está acontecendo agora no caso de Balogun, que é ainda mais escandaloso do que o perdão concedido a Ronaldo em novembro do ano passado. É duvidoso que o chefe de Estado português tenha ligado pessoalmente para Infantino. Além disso, afinal, CR7 cumpriu pelo menos uma partida da suspensão. Tudo isso já é devastador o suficiente, mas não é nada comparado ao caso envolvendo o atacante do AS Monaco.

Trata-se aqui de influência política sobre um evento esportivo, no qual Trump não deve ter nada — absolutamente nada — a ver com decisões que devem ser tomadas por uma comissão disciplinar da federação. O que vem a seguir? Os gols dos EUA valem o dobro, porque, caso contrário, Trump tiraria Infantino das próximas recepções com champanhe? Harry Kane terá que jogar pelos EUA a partir das quartas de final, a pedido de Trump? Os gols de fora da grande área valem o triplo, porque Trump acha os chutes de longa distância tão “incríveis”?

Qualquer um pode achar essas sugestões ridículas ou absurdas, mas, a esta altura, já não é de se estranhar nada vindo de Infantino. Sejamos sinceros: quem poderia imaginar que, com ele, seria possível simplesmente pedir por telefone a anistia para um jogador?

E também por isso essa decisão escandalosa talvez represente a maior chance em anos de finalmente nos livrarmos do presidente desmedido da FIFA. Para isso, porém, as grandes federações precisariam finalmente se posicionar; afinal, Infantino já tem todas as pequenas na palma da mão.

A DFB, com seu presidente tão sem graça, Bernd Neuendorf, no Conselho da FIFA; as federações inglesa, francesa e espanhola. E a UEFA. Todas elas precisariam agora se unir e se rebelar. Pelo menos a UEFA já deu o tom, classificando a anistia concedida a Balogun como “sem precedentes, incompreensível e injustificável”. Uma “linha vermelha” teria sido ultrapassada.

Já é hora de ultrapassá-la também com Infantino. Pois a declaração de Klopp também se aplica a Infantino: “Isso coloca tudo em questão” — até mesmo o presidente da FIFA.