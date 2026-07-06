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Trump InfantinoGetty Images
Jonas Rütten

Traduzido por

Jürgen Klopp acertou em cheio! A “rótula de ouro” de Gianni Infantino diante de Donald Trump na Copa do Mundo também é uma grande oportunidade

Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Opinion
J. Klopp
Estados Unidos da América x Bélgica
Estados Unidos da América
Bélgica
F. Balogun
C. Ronaldo

A ilustre sociedade que os presidentes Trump e Infantino criaram, como se fossem irmãos, revelou mais uma vez sua verdadeira face com o “caso Balogun”. As próprias regras da FIFA agora valem apenas para a ralé. Mas o escândalo também representa uma enorme oportunidade. Um comentário.

Se ainda fosse necessária alguma prova de que a equidade na competição da Copa do Mundo nos EUA já vem sendo pisoteada há meses, Donald Trump e Gianni Infantino a forneceram de forma impressionante. 

Bastou uma ligação certamente muito veemente e clara do presidente dos EUA — que se queixava e se sentia tratado injustamente — para Infantino para que o melhor atacante dos EUA, Folarin Balogun (3 gols, 1 assistência), fosse perdoado, sem qualquer justificativa, após o cartão vermelho que recebeu nas oitavas de final — de acordo com o regulamento —, e pudesse jogar nas oitavas de final contra a Bélgica. 

A suspensão, totalmente normal, de pelo menos um jogo após uma expulsão justificável, foi suspensa condicionalmente. E isso equivale a uma ruptura histórica. “Isso coloca tudo em questão!”, disse um indignado Jürgen Klopp na MagentaTV, acertando em cheio.

  • Pois resta agora a amarga constatação: perante a lei da FIFA, nem todos são mais iguais; as regras estabelecidas do jogo valem apenas para os “mortais comuns” e para os jogadores que não vestem a camisa do poderoso anfitrião, de cuja teta financeira Giovanni Vincenzo Infantino se alimenta. O caso Balogun não desmascara Trump, mas sim o governante absoluto da FIFA, no poder desde 2016, da pior maneira possível.

    Já havia vários sinais de que isso iria acontecer. Dava para ter previsto. E isso já há meses. 

    25 de novembro de 2025: Após sua clara agressão na partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Irlanda, a suspensão de três jogos de Cristiano Ronaldo é reduzida. Ele só precisará ficar de fora uma vez após sua cotovelada – na última partida das eliminatórias, que não tem importância. Ele já poderá voltar a jogar nas duas primeiras partidas da fase de grupos da Copa do Mundo, pois a punição foi suspensa condicionalmente. 

    O ícone de marketing CR7 era simplesmente grande demais. A lendária superestrela, que aumenta a receita do anfitrião praticamente a cada toque na bola, deveria perder as duas primeiras partidas de sua última Copa do Mundo nos EUA, líder mundial em comercialização? Não com Gianni Infantino. O clamor na época foi moderado. É assim mesmo que o Gianni é. Um escândalo ambulante sobre duas pernas, ao qual a gente simplesmente se acostumou e se pergunta o que mais ainda pode acontecer. Um oportunista ganancioso e obcecado pelo poder, que passa por cima de todas as comissões de ética ou disciplinares impotentes e ineficazes da própria federação e manda e faz o que bem entende.

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  • Omar ArtanGetty Images

    Infantino se desmascara na Copa do Mundo de 2026

    Infantino — e isso ficou bem claro nas últimas semanas — é uma pessoa que se dedica exclusivamente aos seus próprios interesses e aos de seus amigos ricos e poderosos. Pois, quando se tratou de demonstrar firmeza e integridade — valores que ele sempre gosta tanto de pregar —, ele se curvou diante de seu amigo do Prêmio da Paz e de sua política de imigração opressiva. Tudo o que Infantino contribuiu para o tão discutido caso de Omar Artan, da Somália — afinal, o árbitro africano do ano de 2025 —, que teve sua entrada recusada, foi seu silêncio inconfundível.

    Já a partir desse momento ficou claro que não se aplicavam as regras da FIFA pregadas por Infantino — de igualdade, justiça e neutralidade política —, mas sim as de Trump, que transbordam exclusão e xenofobia. “O futebol une o mundo”? Uma grande mentira! Infantino também não agiu quando a delegação iraniana teve de enfrentar perseguições abertas e foi obrigada a deixar o país logo após o apito final de seus jogos da fase de grupos. Sem possibilidades de recuperação, sem descanso para os jogadores, sem justiça e imparcialidade esportivas.

    Infantino só intervém quando isso lhe traz benefício pessoal ou quando precisa bajular ainda mais pessoas poderosas com sua “rótula de ouro”. Nesses casos, até mesmo as próprias regras são distorcidas e violadas sem piedade. 

  • Harry Kane jogaria pelos EUA a pedido de Trump? O caso Balogun é a chance de se livrar de Infantino

    É o que está acontecendo agora no caso de Balogun, que é ainda mais escandaloso do que o perdão concedido a Ronaldo em novembro do ano passado. É duvidoso que o chefe de Estado português tenha ligado pessoalmente para Infantino. Além disso, afinal, CR7 cumpriu pelo menos uma partida da suspensão. Tudo isso já é devastador o suficiente, mas não é nada comparado ao caso envolvendo o atacante do AS Monaco.

    Trata-se aqui de influência política sobre um evento esportivo, no qual Trump não deve ter nada — absolutamente nada — a ver com decisões que devem ser tomadas por uma comissão disciplinar da federação. O que vem a seguir? Os gols dos EUA valem o dobro, porque, caso contrário, Trump tiraria Infantino das próximas recepções com champanhe? Harry Kane terá que jogar pelos EUA a partir das quartas de final, a pedido de Trump? Os gols de fora da grande área valem o triplo, porque Trump acha os chutes de longa distância tão “incríveis”?

    Qualquer um pode achar essas sugestões ridículas ou absurdas, mas, a esta altura, já não é de se estranhar nada vindo de Infantino. Sejamos sinceros: quem poderia imaginar que, com ele, seria possível simplesmente pedir por telefone a anistia para um jogador?

    E também por isso essa decisão escandalosa talvez represente a maior chance em anos de finalmente nos livrarmos do presidente desmedido da FIFA. Para isso, porém, as grandes federações precisariam finalmente se posicionar; afinal, Infantino já tem todas as pequenas na palma da mão.

    A DFB, com seu presidente tão sem graça, Bernd Neuendorf, no Conselho da FIFA; as federações inglesa, francesa e espanhola. E a UEFA. Todas elas precisariam agora se unir e se rebelar. Pelo menos a UEFA já deu o tom, classificando a anistia concedida a Balogun como “sem precedentes, incompreensível e injustificável”. Uma “linha vermelha” teria sido ultrapassada.

    Já é hora de ultrapassá-la também com Infantino. Pois a declaração de Klopp também se aplica a Infantino: “Isso coloca tudo em questão” — até mesmo o presidente da FIFA.

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  • "Caso Balogun": as principais notícias sobre o escândalo da Copa do Mundo

    - Ex-juiz chocado: “Um sinal fatal para a justiça esportiva em todo o mundo”

    - “Absurdo”: Jürgen Klopp fica perplexo com a atitude de Trump e Infantino

    - A UEFA ataca a FIFA com palavras contundentes: “A linha vermelha foi ultrapassada”

    - O presidente da DFB, Neuendorf, dá o alarme e exige esclarecimentos imediatos

    - “Ele jogou a carta do Trump!” Reações da imprensa ao escândalo da Copa do Mundo envolvendo Balogun

    - “Violação escandalosa das regras”: Trump e Infantino causam indignação

    - Indultado como Cristiano Ronaldo: a FIFA retira o cartão vermelho dado ao astro americano

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