Após a renúncia de Julian Nagelsmann, que deixou o cargo em consequência do desastroso fracasso da seleção alemã nas oitavas de final da Copa do Mundo contra o Paraguai, a DFB anunciou que pretende iniciar negociações com Klopp para a nomeação de um novo técnico da seleção nacional.

O técnico de 59 anos já havia dado a entender, em várias ocasiões nos dias anteriores, que estaria disposto a assumir a sucessão de Nagelsmann. No entanto, seu contrato com a Red Bull como diretor global de futebol, válido até o final de 2029, representa um problema, o que poderia obrigar a DFB a pagar, pela primeira vez, uma indenização pela saída de um técnico da seleção nacional.

Lahm, por sua vez, adverte contra agir precipitadamente e atribuir a culpa pela eliminação precoce exclusivamente a Nagelsmann e sua equipe. A seleção da DFB é “a equipe mais importante do nosso país; por isso, o público também precisa de uma explicação sobre para onde e como devemos seguir. Então, a DFB precisa decidir quem é a pessoa certa. Essa análise não pode ser feita em três dias; é preciso olhar para além dos quatro jogos da Copa do Mundo de 2026”, afirmou o campeão mundial de 2014.