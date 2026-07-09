“Se essa é a solução ideal, ainda veremos. Para mim, seria muito mais importante, antes de tudo, fazer uma análise das seguintes questões: em que estamos falhando há tantos torneios? O que está dando errado?”, escreveu Lahm em sua coluna para a revista kicker.
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Jürgen Klopp, a “solução ideal” para o cargo de novo técnico da seleção alemã? Ex-jogador da seleção expressa suas dúvidas
Após a renúncia de Julian Nagelsmann, que deixou o cargo em consequência do desastroso fracasso da seleção alemã nas oitavas de final da Copa do Mundo contra o Paraguai, a DFB anunciou que pretende iniciar negociações com Klopp para a nomeação de um novo técnico da seleção nacional.
O técnico de 59 anos já havia dado a entender, em várias ocasiões nos dias anteriores, que estaria disposto a assumir a sucessão de Nagelsmann. No entanto, seu contrato com a Red Bull como diretor global de futebol, válido até o final de 2029, representa um problema, o que poderia obrigar a DFB a pagar, pela primeira vez, uma indenização pela saída de um técnico da seleção nacional.
Lahm, por sua vez, adverte contra agir precipitadamente e atribuir a culpa pela eliminação precoce exclusivamente a Nagelsmann e sua equipe. A seleção da DFB é “a equipe mais importante do nosso país; por isso, o público também precisa de uma explicação sobre para onde e como devemos seguir. Então, a DFB precisa decidir quem é a pessoa certa. Essa análise não pode ser feita em três dias; é preciso olhar para além dos quatro jogos da Copa do Mundo de 2026”, afirmou o campeão mundial de 2014.
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Klopp como novo técnico da seleção alemã? Lahm: Ele pode “gerar um clima de renovação”
No entanto, Klopp poderia “criar um clima de renovação”, algo de que a seleção alemã precisa urgentemente após as recentes decepções. “Ele conseguiu isso em todos os lugares. Suas equipes eram unidas, e as pessoas assistiam com entusiasmo. Mas não é só no cargo de técnico que precisa mudar algo, e sim em toda a nossa visão do futebol. Isso é o mais importante de tudo”, explicou Lahm.
Nesse sentido, a confirmação da permanência de Rudi Völler também é um bom sinal. Lahm considera que a continuidade da colaboração com o diretor esportivo da DFB “em princípio, não é errada. Afinal, não é preciso mudar tudo em todas as posições. Ele tem muita experiência. A questão é: como é a relação entre eles? Até mesmo um técnico precisa de alguém com quem possa discutir, de quem possa, às vezes, obter um ponto de vista diferente”.
Völler havia confirmado na segunda-feira que pretendia cumprir seu contrato, válido até depois do Euro 2028. “Não teria sido nenhum problema para mim encerrar isso. Mas tudo isso aqui é muito importante para mim. Faço isso com prazer e continuarei ajudando, do meu jeito”, disse Völler em uma entrevista conjunta concedida à kicker, ao Funke Mediengruppe, ao Frankfurter Rundschau, ao Süddeutscher Zeitung, à ARD e ao Bild.
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