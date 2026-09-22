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Jude x Jobe Bellingham! Inglaterra teria “muita sorte” de ganhar uma rivalidade entre irmãos, enquanto a estrela do Borussia Dortmund busca se juntar ao irmão mais velho “galáctico” no elenco da Inglaterra
Os Charltons e os Nevilles entre os irmãos da Inglaterra
Jude, como um ‘Galáctico’ no Real Madrid, foi convocado para o mais recente período de treinos da Inglaterra na Liga das Nações da Uefa. Sua cotação voltou a disparar ao longo do verão, depois de marcar sete gols na Copa do Mundo de 2026, em uma campanha que terminou com a ida às semifinais da competição e o terceiro lugar.
Havia conversas sobre o versátil jogador de 23 anos ser acompanhado na seleção inglesa pelo irmão mais novo, Jobe. Depois de passar por uma primeira temporada difícil no Borussia Dortmund, seguindo os passos de Jude no clube, o meio-campista de 20 anos conseguiu se recuperar.
Tuchel e companhia estão monitorando seu progresso, mas estão satisfeitos em deixá-lo na categoria sub-21 por enquanto. Isso significa que um vínculo familiar, semelhante ao que antes foi desfrutado por Bobby e Jack Charlton e pelos irmãos Neville, Gary e Phil, terá que esperar.
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Jobe poderia se juntar a Jude na seleção principal da Inglaterra?
Sobre o potencial de dois Bellinghams unirem forças, o ex-atacante da Inglaterra Zamora, que falava em associação com as apostas na Premier League da BetWright, disse à GOAL: "Puta merda, mais um par de chuteiras que você tem de calçar aí, para desafiar o seu irmão!
"Para ser sincero, somos bastante abençoados com muitos bons meio-campistas. Então, se ele puder entrar e desafiar o irmão, somos um país com muita sorte. Mas Jude é extremamente especial. Ele é único em uma geração. Então, se Jobe conseguir chegar perto dele, teremos muita, muita sorte. Mas acho que Jude é só um pouquinho bom demais."
Bellingham Jr quer brilhar pelo Borussia Dortmund
Jobe vem fazendo o possível para sair da sombra projetada pelo irmão mais velho, Jude. Ele disse, depois de tomar a decisão de deixar o Sunderland e ir para o Dortmund: “Não acho que meu caminho tenha sido igual ao de Jude em nenhum momento.
“Mas, se o caminho certo significava assinar com o Borussia Dortmund, como tantos grandes jovens jogadores fizeram, não só eu e meu irmão, então por que eu não faria isso? Seria um grande erro assinar com outro clube só porque Jude jogou aqui e isso não deu certo.”
Os dois Bellingham são produtos das categorias de base do Birmingham. Grandes coisas eram esperadas deles desde muito jovens, e ambos agora têm o tipo de experiência que lhes permite prosperar.
Jobe disse aos repórteres antes da campanha de 2026-27: “Joguei muitas partidas na minha carreira e não sou mais uma criança. Há muitos jogadores mais jovens do que eu, e sinto que tenho experiência.
“Acho que experiência tem a ver com absorver aquilo que você aprende, não apenas jogar as partidas. Já tive tantas experiências das quais aprender na minha carreira até agora, e sinto que posso dar um passo à frente, evoluir e fazer ainda mais com a experiência que tenho.”
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Jobe focado na disputa da Euro Sub-21 com a Inglaterra Sub-21
Essas qualidades devem fazer parte da tentativa da Inglaterra de garantir um terceiro título consecutivo do Campeonato Europeu Sub-21, com o torneio retornando ao calendário no verão de 2027.
Jobe espera brilhar lá, enquanto continua a bater à porta da seleção principal. Há vários jogadores já consolidados na Premier League que ele precisará superar para se juntar a Jude nos planos de Tuchel.
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