Jobe vem fazendo o possível para sair da sombra projetada pelo irmão mais velho, Jude. Ele disse, depois de tomar a decisão de deixar o Sunderland e ir para o Dortmund: “Não acho que meu caminho tenha sido igual ao de Jude em nenhum momento.

“Mas, se o caminho certo significava assinar com o Borussia Dortmund, como tantos grandes jovens jogadores fizeram, não só eu e meu irmão, então por que eu não faria isso? Seria um grande erro assinar com outro clube só porque Jude jogou aqui e isso não deu certo.”

Os dois Bellingham são produtos das categorias de base do Birmingham. Grandes coisas eram esperadas deles desde muito jovens, e ambos agora têm o tipo de experiência que lhes permite prosperar.

Jobe disse aos repórteres antes da campanha de 2026-27: “Joguei muitas partidas na minha carreira e não sou mais uma criança. Há muitos jogadores mais jovens do que eu, e sinto que tenho experiência.

“Acho que experiência tem a ver com absorver aquilo que você aprende, não apenas jogar as partidas. Já tive tantas experiências das quais aprender na minha carreira até agora, e sinto que posso dar um passo à frente, evoluir e fazer ainda mais com a experiência que tenho.”