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“Jude tem 12 anos ou algo assim” - companheiro de seleção da Inglaterra brinca sobre a idade de Bellingham ao explicar por que o astro do Real Madrid se tornou um “líder” ao lado do capitão Harry Kane
Liderança da elite
A Inglaterra deu início à sua campanha na Copa do Mundo de 2026 de forma impressionante, com uma vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, impulsionada pelos gols de suas duas figuras mais influentes. Burn, em entrevista coletiva em Kansas City, destacou o quanto é crucial para a seleção contar com jogadores do calibre de Kane e Bellingham atuando no auge de suas habilidades no cenário mundial.
“Acho que os dois são líderes do grupo, jogam em grandes clubes e estão no auge de suas carreiras”, disse o imponente zagueiro do Newcastle aos repórteres. “Sei que o Jude tem 12 anos ou algo assim, mas ele ainda está aí! Então, ele ainda tem um longo caminho pela frente, mas parece que já é um jogador importante para nós. Isso é importante. Acho que, para qualquer time que tenha jogadores de nível mundial, para mantê-los em forma, em grande fase e marcando gols, é preciso um pouco de sorte para chegar às fases finais do torneio.”
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Dando o tom em campo
A atuação de Bellingham na estreia foi uma aula magistral sobre o jogo moderno no meio-campo, combinando elegância técnica com uma ética de trabalho feroz. Burn observou que o jogador de 22 anos possui uma habilidade única de inspirar seus companheiros simplesmente por meio de suas ações nos primeiros minutos da partida, exigindo efetivamente que todos os demais elevem seu nível de jogo para acompanhar sua intensidade.
“Mas acho que, para o Harry marcar os gols que marcou, e o Jude também, ele estava em toda parte do campo”, acrescentou Burn. “Eu realmente sinto que o Jude é um daqueles jogadores em que dá para perceber quando ele está no seu melhor. Ele meio que define o tom às vezes. Se ele entra com tudo em uma dividida logo aos três minutos, isso realmente te dá aquela energia. Do tipo: ‘Uau, o Jude está em grande hoje, preciso elevar um pouco o meu nível’. Ele tem esse jeito. Então, ao vê-lo começar bem o torneio, fiquei muito feliz por ele.”
Resposta aos críticos
Apesar de ser considerado um dos melhores do mundo, Bellingham não escapou das críticas durante a preparação para o torneio. O ex-jogador do Borussia Dortmund tem sido frequentemente alvo de intensos debates sobre seu papel na seleção, mas sua contribuição decisiva na vitória contra a Croácia serviu como um forte lembrete de seu imenso valor para o esquema de Thomas Tuchel.
O próprio meio-campista foi agradavelmente honesto em relação à pressão que enfrenta de fora do grupo. “Sei que isso faz parte da vida de um jogador de futebol; não guardo rancor de ninguém que fale mal de mim, porque às vezes eu realmente mereço”, disse ele. “Hoje, acho que foi bom tentar mostrar às pessoas e lembrá-las de quem eu sou.” Ele insistiu que seu foco continua inteiramente voltado para ajudar seu país a ter sucesso, em vez de se preocupar com o “barulho” que acompanha um jogador de destaque do Real Madrid.
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Uma atmosfera especial de Copa do Mundo
Além do aspecto tático do jogo, Burn falou sobre a conexão emocional que vem se formando entre o time e a torcida que viajou para acompanhar a equipe. Após o apito final da partida de estreia, os jogadores se juntaram aos torcedores para cantar “Wonderwall”, do Oasis — um momento que, segundo o zagueiro, ajudou a definir o clima para o restante da competição na América do Norte.
“A ‘Wonderwall’ foi um momento incrível, um momento especial”, relembrou Burn. “Se for assim em todos os jogos, vai ser incrível. Foi um momento muito especial para mim, com toda a minha família lá. Isso deu o tom e, com sorte, podemos seguir em frente.” A Inglaterra buscará manter o ritmo e garantir sua vaga nas oitavas de final quando enfrentar Gana em sua segunda partida da fase de grupos, no dia 23 de junho.