“Jude tem 12 anos ou algo assim” - companheiro de seleção da Inglaterra brinca sobre a idade de Bellingham ao explicar por que o astro do Real Madrid se tornou um “líder” ao lado do capitão Harry Kane

A Inglaterra deu início à sua campanha na Copa do Mundo de 2026 de forma impressionante, com uma vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, impulsionada pelos gols de suas duas figuras mais influentes. Burn, em entrevista coletiva em Kansas City, destacou o quanto é crucial para a seleção contar com jogadores do calibre de Kane e Bellingham atuando no auge de suas habilidades no cenário mundial.

“Acho que os dois são líderes do grupo, jogam em grandes clubes e estão no auge de suas carreiras”, disse o imponente zagueiro do Newcastle aos repórteres. “Sei que o Jude tem 12 anos ou algo assim, mas ele ainda está aí! Então, ele ainda tem um longo caminho pela frente, mas parece que já é um jogador importante para nós. Isso é importante. Acho que, para qualquer time que tenha jogadores de nível mundial, para mantê-los em forma, em grande fase e marcando gols, é preciso um pouco de sorte para chegar às fases finais do torneio.”