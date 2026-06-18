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Jude é um cara de classe! A comovente mensagem de despedida de Bellingham foi revelada pela ex-estrela do Real Madrid, Caroline Weir
Um presente especial do garoto de ouro do Bernabeu
O impacto de Bellingham no Real Madrid foi muito além de seus gols em campo, com o meio-campista inglês demonstrando sua classe fora dele ao reconhecer a saída de Weir. Enquanto a jogadora de 30 anos se preparava para trocar o Real Madrid pelo Lyon, ela revelou que Bellingham a procurou com uma camisa autografada e um bilhete sincero. A mensagem do ex-jogador do Borussia Dortmund dizia: “Para Caroline. Foi um prazer conhecê-la. Desejo tudo de bom para sua próxima etapa, com muito carinho e admiração!”
Refletindo sobre o gesto, Weir elogiou muito o craque dos Três Leões. “Jude e eu conversamos várias vezes. Sempre nos demos bem e tivemos conversas agradáveis sobre o clube e Madri. O fato de ele ter escrito essa mensagem — eu já teria ficado feliz só com a camisa autografada — mostra o quanto ele é uma pessoa de classe. Ele é um cara incrível e foi um gesto muito legal”, disse ela, segundo o Guardian.instagram
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Deixando um legado na capital espanhola
Weir deixa Madri como uma lenda indiscutível do clube, tendo gravado seu nome nos livros de recordes. Durante suas 125 partidas pelo Las Blancas, ela marcou 63 gols e deu 40 assistências, tornando-se a maior artilheira de todos os tempos do clube. Apesar de seu brilhantismo individual, ela parte tendo ficado em segundo lugar no campeonato, atrás do Barcelona, em cada uma de suas quatro temporadas.
“Refleti sobre memórias muito felizes, dentro e fora de campo”, admitiu Weir. “Meu único arrependimento é não termos conquistado aquele primeiro título. Mas, fora isso, pelo impacto que causei na equipe, tenho muito orgulho dessas estatísticas. Madrid, eu e meu marido, fomos muito felizes lá. É um estilo de vida incrível, uma cidade incrível. Mas sinto que esse capítulo chegou a um fim natural e eu também estava pronta para seguir em frente.”
O fascínio pela glória da Liga dos Campeões
A transferência para o Lyon representa um avanço na carreira de Weir, que busca conquistar títulos importantes para seu currículo. O time francês é oito vezes campeão europeu, e Weir admitiu que a oportunidade de trabalhar sob o comando de Jonatan Giraldez era boa demais para recusar. A meio-campista assinou um contrato de três anos com o gigante francês.
“Nesta fase da minha carreira, quero seguir em frente”, explicou ela. “Quero disputar títulos, quero jogar com as melhores jogadoras. Adoraria estar lá na briga pela Liga dos Campeões. É muito difícil chegar às semifinais e finais e, obviamente, vencer é extremamente difícil — mas quero estar na disputa ou, pelo menos, em um clube [onde] esse seja o objetivo para o qual se preparam no final da temporada.”
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Os sonhos da Escócia e as metas para a Copa do Mundo
Enquanto se adapta à vida na França, Weir continua focada em levar a Escócia à Copa do Mundo de 2027 no Brasil. Ela vem apresentando um desempenho sensacional pela seleção, marcando sete gols nos últimos dois jogos. Inspirada pelas recentes conquistas da seleção masculina da Escócia, a capitã está ansiosa para repetir esse sucesso no cenário mundial.
“Ir ao Brasil para uma Copa do Mundo é exatamente o que os sonhos significam. É o número um na minha lista de sonhos”, disse Weir. “Obviamente, a Liga dos Campeões e o nível de clubes também são importantes, mas acho que levar a Escócia a uma Copa do Mundo está no mesmo nível. Nós meio que completamos o primeiro passo, chegando às eliminatórias, e agora vamos aguardar ansiosamente as eliminatórias no final do ano. Vamos dar um passo de cada vez.”