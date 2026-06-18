Jude é um cara de classe! A comovente mensagem de despedida de Bellingham foi revelada pela ex-estrela do Real Madrid, Caroline Weir

O impacto de Bellingham no Real Madrid foi muito além de seus gols em campo, com o meio-campista inglês demonstrando sua classe fora dele ao reconhecer a saída de Weir. Enquanto a jogadora de 30 anos se preparava para trocar o Real Madrid pelo Lyon, ela revelou que Bellingham a procurou com uma camisa autografada e um bilhete sincero. A mensagem do ex-jogador do Borussia Dortmund dizia: “Para Caroline. Foi um prazer conhecê-la. Desejo tudo de bom para sua próxima etapa, com muito carinho e admiração!”

Refletindo sobre o gesto, Weir elogiou muito o craque dos Três Leões. “Jude e eu conversamos várias vezes. Sempre nos demos bem e tivemos conversas agradáveis sobre o clube e Madri. O fato de ele ter escrito essa mensagem — eu já teria ficado feliz só com a camisa autografada — mostra o quanto ele é uma pessoa de classe. Ele é um cara incrível e foi um gesto muito legal”, disse ela, segundo o Guardian.

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