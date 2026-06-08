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World Cup selection debates GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Jude Bellingham x Morgan Rogers, o camisa 9 do Brasil e as maiores discussões sobre a convocação para a Copa do Mundo de 2026

Análises
Copa do Mundo
Inglaterra
J. Bellingham
M. Rogers
Brasil
Endrick
I. Thiago
M. Cunha
França
R. Cherki
Espanha
D. Raya
U. Simon
J. Garcia
Argentina
L. Martinez
J. Alvarez
Alemanha
K. Havertz
D. Undav
N. Woltemade
Especiais e Opinião

Faltam agora apenas alguns dias, e a febre da Copa do Mundo está tomando conta do mundo, com seleções de 48 países se reunindo nos Estados Unidos, no México e no Canadá para o maior torneio já organizado pela FIFA. Os treinadores estão definindo seus planos finais antes da rodada de estreia da fase de grupos, mas, para alguns, ainda há decisões importantes a serem tomadas.

É compreensível que algumas das favoritas do torneio tenham um elenco tão forte em determinadas posições que está sendo difícil decidir quais jogadores devem começar a partida e quais seriam mais úteis saindo do banco.

Enquanto isso, os torcedores também estão ansiosos para dar sua opinião, enquanto torcem para ver sua seleção chegar à final em Nova Jersey, no dia 19 de julho.

Então, quais são as principais dores de cabeça na hora de escalar o time à medida que nos aproximamos do grande pontapé inicial em 11 de junho? E quais são os debates que os torcedores e a mídia estão discutindo em algumas das nações mais ansiosas? O GOAL analisa seis dos casos mais chamativos...

  • Jude Bellingham England 2026Getty Images

    Inglaterra: Bellingham x Rogers

    Thomas Tuchel tem algumas decisões a tomar antes de anunciar a escalação da Inglaterra para enfrentar a Croácia na estreia do Grupo L, mas, de longe, a mais intrigante é a disputa entre Jude Bellingham e Morgan Rogers pela vaga de titular como o meio-campista mais avançado dos Três Leões, atrás de Harry Kane.

    Bellingham é, ao lado de Kane, o rosto mais conhecido desta seleção inglesa, mas após uma temporada decepcionante no Real Madrid e com dúvidas sobre sua relação com Tuchel, o jogador de 22 anos corre o risco de começar o torneio no banco.

    Em vez disso, Tuchel ainda pode optar por escalar Rogers ao lado de Declan Rice e Elliot Anderson. O craque do Aston Villa vem de uma campanha excelente, na qual marcou 14 gols — muitos deles espetaculares, de longa distância — e deu 11 assistências para os vencedores da Liga Europa.

    Rogers impressionou pela Inglaterra nas eliminatórias enquanto Bellingham se recuperava de uma cirurgia no ombro; já nos dois jogos desde o início da temporada em que ambos estavam disponíveis, cada jogador foi escalado uma vez.

    Dos dois, Bellingham teve o desempenho mais impressionante na vitória de sábado sobre a Nova Zelândia, já que Tuchel garantiu que todos os membros do elenco tivessem 45 minutos para melhorar sua preparação física. O confronto de quarta-feira contra a Costa Rica provavelmente dará mais pistas sobre o pensamento do técnico alemão.

    • Publicidade
  • David Raya Spain 2026Getty Images

    Espanha: Quem vai ser o goleiro titular?

    No que diz respeito à decisão que Luis de la Fuente tomará, a identidade do goleiro titular da Espanha para a Copa do Mundo parece já estar definida. Mesmo entre os torcedores da La Roja, não há muito debate sobre o assunto. Mas quando os torcedores da Premier League, em particular, perceberem que David Raya não é o goleiro titular da sua seleção, é provável que muitos se perguntem o motivo.

    Unai Simon tem sido o goleiro titular da Espanha desde a Euro 2020, e espera-se que o goleiro do Athletic Club volte a vestir as luvas na América do Norte, apesar da boa fase que Raya vem apresentando pelo Arsenal, tendo conquistado três Luvas de Ouro consecutivas na Premier League.

    Raya não sofreu gols em 28 das 51 partidas que disputou pelos Gunners na última temporada e foi amplamente considerado o melhor goleiro da Europa ao longo da campanha. Pela Espanha, no entanto, ele foi titular em apenas uma partida — um amistoso contra o Egito — desde novembro de 2024, e é quase certo que será o reserva de Simon quando a Espanha iniciar sua campanha contra Cabo Verde.

    “Seria injusto se não valorizássemos a qualidade, a classe, a carreira e a experiência profissional de Unai Simon”, disse De la Fuente quando questionado sobre sua seleção de goleiros em março. “Seria absurdo eu ter que vir aqui e reafirmar isso, só porque ele é Unai Simon. Quando um goleiro está nesse nível, você tem que respeitar sua posição e sua carreira.”

    Os torcedores do Barcelona, por sua vez, esperavam que Joan Garcia recebesse uma oportunidade após sua excelente temporada de estreia no Camp Nou. No entanto, uma atuação instável no empate da semana passada contra o Iraque acabou com qualquer esperança que Garcia tinha de fazer De la Fuente mudar de ideia.

  • Endrick Igor Thiago Brazil 2026Getty Images

    Brasil: Disputa pela vaga de titular

    Talvez não haja nenhuma posição no mundo que implique mais pressão do que a de atacante titular do Brasil na Copa do Mundo e, apesar de faltar menos de uma semana para a estreia da Seleção contra o Marrocos, ainda há um debate sobre quem Carlo Ancelotti escalará em Nova Jersey — especialmente depois que ele decidiu deixar de fora da lista final o suposto titular, João Pedro, do Chelsea.

    Matheus Cunha recebeu a camisa nº 9 para o torneio e, depois de ter sido titular no ataque na vitória em amistoso contra o Panamá, é considerado o favorito. No entanto, o atacante do Manchester United tem apenas um gol pela seleção em 13 partidas, enquanto sua versatilidade em poder jogar pelas pontas ou até mesmo como camisa 10 faz com que ele não seja visto por alguns como a escolha natural.

    Um jogador que se encaixaria nesse perfil é Igor Thiago, que surgiu do nada para conquistar uma vaga na seleção de Ancelotti após uma temporada notável pelo Brentford. Apenas Erling Haaland marcou mais gols na Premier League do que os 22 que Thiago conseguiu na última campanha, e ele já balançou as redes duas vezes em suas quatro primeiras partidas pela seleção brasileira. Há dúvidas sobre seu jogo em geral, mas não há dúvida de que Thiago sabe onde fica o gol.

    O terceiro candidato é o jogador que muitos esperavam que já tivesse se estabelecido como o camisa 9 titular há muito tempo, quando surgiu pela primeira vez há dois anos: Endrick. No entanto, após lutar por oportunidades no Real Madrid, “o novo Pelé” caiu em desgraça na seleção, e sem sua passagem revigorante por empréstimo ao Lyon durante a segunda metade da temporada 2025-26, bem como lesões de outros atacantes, Endrick talvez não tivesse voltado aos planos de Ancelotti.

    Ele está no elenco, no entanto, e tem impressionado desde seu retorno. Em apenas 13 minutos em campo contra a Croácia em abril, Endrick sofreu um pênalti e deu uma assistência para ajudar a garantir a vitória; antes disso, no sábado, ele marcou seu primeiro gol pela seleção em quase dois anos, garantindo a vitória sobre o Egito. Mas será que o jogador de 19 anos fez o suficiente para conquistar uma vaga na equipe titular? Saberemos no sábado...

  • Lautaro Martinez Argentina 2026Getty Images

    Argentina: Álvarez ou Lautaro... ou os dois?

    A Argentina, atual campeã, chega a esta Copa do Mundo praticamente com o mesmo time que triunfou no Catar, com vários veteranos — liderados por Lionel Messi — provavelmente disputando seu último torneio mundial. Uma área que terá uma configuração um pouco diferente, no entanto, é o ataque, após a aposentadoria de Ángel Di María.

    Com Di María na esquerda e Messi na direita, Julián Álvarez emergiu como o atacante titular da Albiceleste. No entanto, o desempenho de Lautaro Martínez nos últimos dois anos pode agora tirar o jogador do Atlético de Madrid dessa função — embora isso não signifique que ele ficará totalmente fora da escalação.

    Lautaro terminou como artilheiro da Copa América de 2024, apesar de ter sido titular em apenas duas partidas, e marcou 15 gols em suas últimas 20 partidas pela seleção, tudo isso enquanto mantinha um excelente histórico de gols pelo Inter.

    Alvarez, por outro lado, marcou apenas sete gols em suas últimas 20 partidas pela Argentina e, embora tenha se destacado na Liga dos Campeões pelo Atlético de Madrid na última temporada, marcou apenas dois gols na La Liga desde o início de outubro.

    Lionel Scaloni, sem surpresa, está ansioso para colocar os dois jogadores em sua equipe, e, portanto, a solução parece ser escalar Alvarez pelo lado esquerdo, com Lautaro no meio e Messi pela direita. É um sistema que a Argentina usou esporadicamente durante as eliminatórias, mas que não foi testado desde que venceu o Peru por 1 a 0 em novembro de 2024.

    Também há dúvidas sobre se escalar três atacantes puros poderia deixar o resto da equipe vulnerável defensivamente e, consequentemente, se isso limitaria as oportunidades que Nico Paz poderia receber, apesar de ele ter sido o melhor meio-campista da Série A na última temporada.

  • Rayan Cherki France 2026Getty Images

    França: Qual é o papel de Cherki?

    Rayan Cherki não tem falta de confiança. Em declarações após a surpreendente derrota da França para a Costa do Marfim no primeiro amistoso de preparação para o torneio, o meia do Manchester City partiu para o ataque: “Não vamos ao Mundial como favoritos, mas para arrasar com todos.”

    Cherki pode ter se sentido otimista depois de marcar um gol e receber uma ovação de pé ao ser substituído em Nantes, mas suas declarações ainda causaram bastante agitação na mídia francesa e forçaram o técnico Didier Deschamps a esclarecer que sua equipe não está com atitude arrogante ao partir para a América do Norte.

    Esta não é a primeira dor de cabeça que Cherki provavelmente causou a Deschamps, com o técnico dos Bleus sob pressão para encontrar um papel para um dos grandes rebeldes do futebol em seu ataque repleto de estrelas. No entanto, apesar da exibição de Cherki na última quinta-feira, parece que ele terá que se contentar com um lugar no banco assim que a Copa do Mundo começar.

    Deschamps provavelmente adotará uma postura agressiva em seu último torneio, com relatos sugerindo que Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé formarão a dupla de ataque, com Michael Olise e Désiré Doue dando apoio pelas pontas. Assim, não há espaço para Cherki nem mesmo no meio-campo, já que Deschamps precisa de solidez atrás de seu quarteto de atacantes. Considerando o que ele é capaz de produzir, isso pode não cair muito bem em casa.

  • Kai Havertz Germany 2026Getty Images

    Alemanha: As opções de Nagelsmann para a posição de camisa 9

    A falta de um atacante de confiança na linha de frente tem prejudicado a Alemanha há mais de cinco anos, e Julian Nagelsmann está sob pressão para acertar na escolha do atacante, já que a Die Mannschaft busca evitar uma terceira eliminação consecutiva na fase de grupos da Copa do Mundo.

    Nagelsmann tem, pelo menos, opções decentes para escolher, com Kai Havertz atualmente na liderança. O jogador do Arsenal marcou e deu assistência contra os Estados Unidos no sábado, além de ter marcado contra Gana em março — embora isso tenha ocorrido enquanto jogava pela direita, quando a Alemanha experimentava suas opções no ataque.

    Nick Woltemade foi escalado no ataque naquela partida e, na virada do ano, era o grande favorito para ser titular no ataque neste verão, após marcar quatro gols nas seis partidas de qualificação da Alemanha. No entanto, o decepcionante segundo semestre de Woltemade no Newcastle, no qual ele atuou a maior parte do tempo no meio-campo, provavelmente pesará contra ele e o limitará a um papel de reserva.

    Woltemade não é o principal concorrente de Havertz, no entanto. Essa honra pertence a Deniz Undav, que muitos torcedores na Alemanha acreditam que deveria ser o titular após uma temporada em que o ex-jogador do Brighton marcou 25 gols e deu 14 assistências em todas as competições pelo Stuttgart.

    Undav tem um excelente histórico de gols pela seleção, com os dois gols marcados contra a Finlândia no final de maio elevando sua contagem para seis gols em nove partidas, e ele é, sem dúvida, o jogador em melhor forma do trio quando se trata de balançar as redes. Resta saber, no entanto, se ele será capaz de tirar a vaga de Havertz e sua experiência em jogos importantes.