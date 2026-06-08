Jude Bellingham x Morgan Rogers, o camisa 9 do Brasil e as maiores discussões sobre a convocação para a Copa do Mundo de 2026

Talvez não haja nenhuma posição no mundo que implique mais pressão do que a de atacante titular do Brasil na Copa do Mundo e, apesar de faltar menos de uma semana para a estreia da Seleção contra o Marrocos, ainda há um debate sobre quem Carlo Ancelotti escalará em Nova Jersey — especialmente depois que ele decidiu deixar de fora da lista final o suposto titular, João Pedro, do Chelsea.

Matheus Cunha recebeu a camisa nº 9 para o torneio e, depois de ter sido titular no ataque na vitória em amistoso contra o Panamá, é considerado o favorito. No entanto, o atacante do Manchester United tem apenas um gol pela seleção em 13 partidas, enquanto sua versatilidade em poder jogar pelas pontas ou até mesmo como camisa 10 faz com que ele não seja visto por alguns como a escolha natural.

Um jogador que se encaixaria nesse perfil é Igor Thiago, que surgiu do nada para conquistar uma vaga na seleção de Ancelotti após uma temporada notável pelo Brentford. Apenas Erling Haaland marcou mais gols na Premier League do que os 22 que Thiago conseguiu na última campanha, e ele já balançou as redes duas vezes em suas quatro primeiras partidas pela seleção brasileira. Há dúvidas sobre seu jogo em geral, mas não há dúvida de que Thiago sabe onde fica o gol.

O terceiro candidato é o jogador que muitos esperavam que já tivesse se estabelecido como o camisa 9 titular há muito tempo, quando surgiu pela primeira vez há dois anos: Endrick. No entanto, após lutar por oportunidades no Real Madrid, “o novo Pelé” caiu em desgraça na seleção, e sem sua passagem revigorante por empréstimo ao Lyon durante a segunda metade da temporada 2025-26, bem como lesões de outros atacantes, Endrick talvez não tivesse voltado aos planos de Ancelotti.

Ele está no elenco, no entanto, e tem impressionado desde seu retorno. Em apenas 13 minutos em campo contra a Croácia em abril, Endrick sofreu um pênalti e deu uma assistência para ajudar a garantir a vitória; antes disso, no sábado, ele marcou seu primeiro gol pela seleção em quase dois anos, garantindo a vitória sobre o Egito. Mas será que o jogador de 19 anos fez o suficiente para conquistar uma vaga na equipe titular? Saberemos no sábado...