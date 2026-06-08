Jude Bellingham x Morgan Rogers, o camisa 9 do Brasil e as maiores discussões sobre a convocação para a Copa do Mundo de 2026

A Argentina, atual campeã, chega a esta Copa do Mundo praticamente com o mesmo time que triunfou no Catar, com vários veteranos — liderados por Lionel Messi — provavelmente disputando seu último torneio mundial. Uma área que terá uma configuração um pouco diferente, no entanto, é o ataque, após a aposentadoria de Ángel Di María.
Com Di María na esquerda e Messi na direita, Julián Álvarez emergiu como o atacante titular da Albiceleste. No entanto, o desempenho de Lautaro Martínez nos últimos dois anos pode agora tirar o jogador do Atlético de Madrid dessa função — embora isso não signifique que ele ficará totalmente fora da escalação.
Lautaro terminou como artilheiro da Copa América de 2024, apesar de ter sido titular em apenas duas partidas, e marcou 15 gols em suas últimas 20 partidas pela seleção, tudo isso enquanto mantinha um excelente histórico de gols pelo Inter.
Alvarez, por outro lado, marcou apenas sete gols em suas últimas 20 partidas pela Argentina e, embora tenha se destacado na Liga dos Campeões pelo Atlético de Madrid na última temporada, marcou apenas dois gols na La Liga desde o início de outubro.
Lionel Scaloni, sem surpresa, está ansioso para colocar os dois jogadores em sua equipe, e, portanto, a solução parece ser escalar Alvarez pelo lado esquerdo, com Lautaro no meio e Messi pela direita. É um sistema que a Argentina usou esporadicamente durante as eliminatórias, mas que não foi testado desde que venceu o Peru por 1 a 0 em novembro de 2024.
Também há dúvidas sobre se escalar três atacantes puros poderia deixar o resto da equipe vulnerável defensivamente e, consequentemente, se isso limitaria as oportunidades que Nico Paz poderia receber, apesar de ele ter sido o melhor meio-campista da Série A na última temporada.