Jude Bellingham tira o recorde da Inglaterra de Wayne Rooney - com o astro do Real Madrid alcançando um marco notável com os Três Leões na Copa do Mundo de 2026

Bellingham ultrapassou com folga Rooney e se tornou o jogador mais jovem a atingir a marca de 50 partidas pela seleção inglesa. O astro do Real Madrid alcançou esse feito notável aos 22 anos e 359 dias, superando o ex-atacante do Manchester United, que atingiu essa marca aos 23 anos e 159 dias.

Bellingham comemorou a ocasião durante a partida contra Gana, em Boston. Em sua partida anterior, ele marcou um gol na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, após uma arrancada dentro da área. Com esse gol, Bellingham chegou a sete gols pela seleção nacional. Tendo feito sua estreia na seleção principal em 2020, ele já é um veterano de quatro torneios internacionais, demonstrando um nível de consistência inigualável.



