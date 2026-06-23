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Jude Bellingham tira o recorde da Inglaterra de Wayne Rooney - com o astro do Real Madrid alcançando um marco notável com os Três Leões na Copa do Mundo de 2026
Estabelecendo um novo padrão para a Inglaterra
Bellingham ultrapassou com folga Rooney e se tornou o jogador mais jovem a atingir a marca de 50 partidas pela seleção inglesa. O astro do Real Madrid alcançou esse feito notável aos 22 anos e 359 dias, superando o ex-atacante do Manchester United, que atingiu essa marca aos 23 anos e 159 dias.
Bellingham comemorou a ocasião durante a partida contra Gana, em Boston. Em sua partida anterior, ele marcou um gol na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, após uma arrancada dentro da área. Com esse gol, Bellingham chegou a sete gols pela seleção nacional. Tendo feito sua estreia na seleção principal em 2020, ele já é um veterano de quatro torneios internacionais, demonstrando um nível de consistência inigualável.
Se destacar nos momentos decisivos
Quebrar recordes é impressionante, mas Bellingham tem provado consistentemente que traz um valor concreto a esses marcos históricos, tanto no âmbito dos clubes quanto no internacional. Em 140 partidas pelo Real Madrid, ele marcou 46 gols, demonstrando uma produção ofensiva notável. Em declarações antes do torneio, Jordan Henderson descreveu seu companheiro de equipe como alguém que possui um “fator X” e que é “um jogador de grandes partidas” pela seleção. Essa reputação só cresceu após suas ações decisivas em campo, incluindo um belo gol individual contra a Croácia. Bellingham adora ser o protagonista, famoso por gritar “Quem mais?” após um chute de bicicleta crucial contra a Eslováquia no Campeonato Europeu de 2024. Ele continua a se destacar sob imensa pressão.
Em busca dos recordes históricos de partidas disputadas
À medida que Bellingham continua a comandar o meio-campo, as discussões estão naturalmente se voltando para até onde ele pode chegar nos livros de história. Bukayo Saka recentemente se juntou a ele como um dos únicos cinco jogadores a atingir 50 partidas antes de completar 25 anos, mas Bellingham continua em uma trajetória única. Atualmente, ele é o europeu mais jovem a disputar quatro grandes torneios masculinos, superando Jamal Musiala nessa marca. Se Bellingham mantiver uma média de nove partidas por ano na próxima década, ele estará estatisticamente a caminho de superar Peter Shilton, que detém o recorde absoluto com 125 partidas. Embora os marcos pessoais sejam comemorados, ele permanece totalmente focado em conquistar títulos, em vez de conquistas estatísticas individuais.
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O que vem a seguir para a Inglaterra?
A Inglaterra está atualmente prestes a chegar às oitavas de final. Os Três Leões buscam desesperadamente garantir o primeiro lugar em seu grupo. Para que a Inglaterra consiga finalmente pôr fim a 60 anos de sofrimento neste verão, sem dúvida precisará que seu craque esteja no auge absoluto de suas habilidades.