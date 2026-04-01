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England Japan W+Ls GFXGetty/GOAL
Sean Walsh

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Jude Bellingham TEM que ser titular pela Inglaterra — mas as esperanças na Copa do Mundo dependem quase exclusivamente de Harry Kane: vencedores e perdedores após a ausência sentida dos craques de Thomas Tuchel na derrota em amistoso para o Japão, azarão do torneio

Vencedores & perdedores
Inglaterra
J. Bellingham
H. Kane
T. Tuchel
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Inglaterra x Japão
Japão
O. Watkins
T. Alexander-Arnold
K. Mainoo
C. Palmer
P. Foden
N. O'Reilly

Nunca é fácil com a seleção masculina da Inglaterra. No papel, eles deveriam ter qualidade, experiência e poder de fogo suficientes para fazer a maioria das seleções do planeta virar pó. Mas aí você se senta, assiste ao jogo e se pergunta se eles não são, na verdade, um grupo de completos estranhos reunidos apenas por maldade, com o objetivo de irritar um pouco os torcedores que tanto esperavam deles. A julgar pelos amistosos de março, seria uma suposição bastante razoável.

O empate de 1 a 1 com o Uruguai na sexta-feira foi seguido por uma derrota ainda mais preocupante por 1 a 0 para o Japão na terça-feira. Thomas Tuchel decidiu dividir o elenco em dois grupos, poupando a maioria dos seus principais jogadores no primeiro jogo, na esperança de que eles estivessem revigorados para o segundo. O plano saiu pela culatra, com aqueles que esperavam entrar em seu esquema habitual não conseguindo causar boa impressão, enquanto alguns de seus titulares também pareciam estranhamente deslocados ao se juntarem ao time.

Ainda há algumas ressalvas a serem feitas. Vários jogadores importantes, entre os quais se destacam a dupla do Arsenal, Declan Rice e Bukayo Saka, tiveram que se retirar completamente do elenco devido a lesões, enquanto Harry Kane e Jude Bellingham foram considerados não aptos para participar de qualquer uma das partidas. Mas o fato é que a Inglaterra ficou com zero de duas em jogos em casa que deveria ter vencido se tivesse ambições sérias de levantar a Copa do Mundo neste verão. Um dos elencos mais ricos do futebol internacional não pode se esconder atrás de desculpas a três meses de um grande torneio.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores do Estádio de Wembley e da semana passada em St George's Park...

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    VENCEDOR: Jude Bellingham

    Durante os estágios de outono, a posição de Jude Bellingham na seleção inglesa foi questionada, tanto pelo público em geral quanto pelo próprio Tuchel. O técnico dos Três Leões fez a famosa declaração: “Não estamos reunindo os jogadores mais talentosos, estamos tentando construir uma equipe. São as equipes que ganham troféus, e mais ninguém.”

    Tuchel decidiu então apostar em Morgan Rogers, do Aston Villa, como sua escolha preferida para a função de camisa 10, alegando que ele aceitava melhor um papel coadjuvante do que se destacar como principal craque. No entanto, essas duas partidas de março provaram que a Inglaterra precisa do carisma de Bellingham e de tudo o que vem com ele.

    Quando Bellingham representa os Três Leões, ele sempre se esforça para estar envolvido de uma forma ou de outra, para o bem ou para o mal. Se ele tem uma partida ruim, ainda tem a decência de se esforçar ao máximo e se envolver, em vez de simplesmente se esconder no segundo plano. Quase ninguém no terço final do campo quis se destacar e assumir alguma responsabilidade nas partidas contra Uruguai e Japão. Foi apropriado que a primeira música tocada pelo sistema de som de Wembley ao final da partida na terça-feira tenha sido “Hey Jude”.

    A ansiedade para ver Bellingham só vai aumentar agora que o mundo viu como fica a Inglaterra sem ele, e com razão.

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    PERDEDOR: Harry Kane

    No outro extremo do espectro, Harry Kane é a primeira escolha na escalação da Inglaterra sempre que está em condições físicas. Infelizmente, esses dois resultados apenas reforçaram o quanto os Três Leões precisam do seu capitão.

    Contra o Japão, Tuchel escalou Phil Foden como falso nove, recuando para criar um pouco mais de espaço para os atacantes, embora isso fosse desconcertante, considerando que Rogers e Anthony Gordon estavam jogando como alas ortodoxos, enquanto o camisa 10, Cole Palmer, também precisava recuar para o meio-campo para receber a bola. Dominic Solanke entrou no segundo tempo para dar mais presença física naquele espaço, mas tocou na bola apenas sete vezes.

    Após a derrota, perguntaram a Tuchel se a Inglaterra realmente depende demais de Kane para se movimentar. “Bem, por que a Argentina não confiaria em [Lionel] Messi ou Portugal não confiaria em Cristiano Ronaldo? Isso é totalmente normal. Figuras-chave deixaram o elenco e vimos um pouco disso. Faltou-nos um pouco de vigor”, foi sua avaliação justa.

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    VENCEDORES: Trent Alexander-Arnold e Ollie Watkins

    Os dois grandes nomes que ficaram de fora desta pré-temporada foram Trent Alexander-Arnold, do Real Madrid, e Ollie Watkins, do Aston Villa. Ambos devem ter se sentido bastante justificados ao assistir tudo de casa.

    Tino Livramento, do Newcastle, e Ben White, do Arsenal, recebidos de volta após o exílio na Inglaterra, tiveram a chance de impressionar na lateral direita, com Tuchel afirmando estar plenamente ciente do que Alexander-Arnold poderia trazer para a equipe. Da mesma forma, Solanke e Dominic Calvert-Lewin foram os atacantes titulares nas duas partidas, mas não marcaram nenhum gol e somaram apenas três chutes a gol entre os dois.

    Talvez as soluções de que Tuchel precisava estivessem no elenco que ele herdou o tempo todo. Talvez alguns dos principais talentos, que eram titulares mais regulares sob o comando de Sir Gareth Southgate, não precisassem ser ignorados neste mês. Alexander-Arnold e Watkins nem sequer são titulares, mas sim os primeiros reservas em suas posições para Reece James e Kane, respectivamente, e ainda assim reforçaram suas chances de entrar no elenco deste verão sem fazer absolutamente nada.

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    PERDEDORES: Os mancunianos da Inglaterra

    A cidade de Manchester contou com quatro representantes no time titular da Inglaterra contra o Japão: Palmer, Foden, Nico O'Reilly e Kobbie Mainoo. Eles estiveram entre os quatro jogadores com pior desempenho das duas equipes.

    Palmer e Foden começaram em um ataque que fazia pouco sentido no papel e ainda menos na prática. Eles não têm exatamente um histórico brilhante vestindo a camisa da Inglaterra, embora, nessa ocasião, a culpa não tenha sido toda deles, mas sim da forma como foram obrigados a jogar. Ainda assim, nenhum dos dois teve a capacidade de superar os ajustes táticos e assumir o controle do jogo.

    Enquanto isso, O’Reilly, o herói da Carabao Cup, não teve o mesmo impacto de volta a Wembley, com reservas persistentes sobre sua capacidade de realmente defender na posição de lateral-esquerdo. À sua frente, no lado esquerdo do meio-campo, estava Mainoo, que formou dupla com Elliot Anderson, cobiçado pelo Manchester United. O herói da base dos Red Devils foi claramente o pior dos dois jogadores no meio-campo, no entanto, e mostrou pouco ao longo desta pré-temporada para provar que deveria, sem dúvida, estar no avião rumo à Copa do Mundo.

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    VENCEDOR: O Japão como azarão

    Sempre que chega a Copa do Mundo, o Japão costuma ser uma seleção que desperta curiosidade. É frequentemente uma das melhores equipes, composta por jogadores que atuam em clubes de três ou quatro continentes, combinando nomes mais conhecidos com outros menos conhecidos, mas mantendo sua competitividade.

    O público inglês conhece muito bem Kaoru Mitoma e a ameaça que ele representa. Se alguém fosse marcar pelo Japão em Wembley, o ponta do Brighton parecia a aposta mais provável.

    Mas, mesmo além de Mitoma, o Japão fez jus a si mesmo e foi o merecido vencedor sob o arco, com o lateral-esquerdo do Stade Reims, Keito Nakamura, impressionando particularmente. Os Samurai Blue foram tudo o que a Inglaterra não foi — compactos na defesa e contundentes no ataque. Os visitantes chegaram a Londres dispostos a lutar uns pelos outros para conquistar sua primeira vitória contra a Inglaterra.

    O Japão surpreendeu as grandes potências em 2022, derrotando tanto a Alemanha quanto a Espanha na fase de grupos, eliminando a primeira. Há todos os motivos para acreditar que eles ainda são capazes de causar tais surpresas.

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    PERDEDOR: Thomas Tuchel

    Os recordes continuam caindo para Tuchel. Ele comandou as primeiras derrotas da Inglaterra contra uma seleção da África (Senegal) e agora da Ásia. Isso é apenas uma brincadeira, porque esses são dados reais e comprovados.

    Falando com toda a seriedade, o histórico de Tuchel com os Três Leões agora parece decididamente misto. Nove vitórias, um empate e duas derrotas mal chegam a ser o esperado, considerando que os adversários foram: Andorra duas vezes, Sérvia duas vezes, Letônia duas vezes, Albânia duas vezes, País de Gales, Senegal, Uruguai e Japão. A decisão da Federação Inglesa de Futebol de prorrogar seu contrato até 2028, sem sequer levar em conta esta Copa do Mundo, corre o risco de parecer ainda mais incompreensível do que se pensava inicialmente.

    Southgate tinha suas falhas como técnico da Inglaterra, mas não havia como negar que ele havia criado uma cultura que permitia aos jogadores se destacarem e terem um desempenho consistente em nível internacional, algo não visto desde 1966. Mas o capitão interino Marc Guehi pode ter deixado escapar que a pressão de antigamente está voltando, ao dizer à ITV: “Não é fácil vestir a camisa.”

    Tuchel é um dos melhores estrategistas do futebol mundial e deve ser capaz de aprender com as experiências deste mês. Se ele conseguirá implementar um plano a tempo de vencer a Copa do Mundo é uma questão diferente e muito mais complexa.