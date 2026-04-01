Jude Bellingham TEM que ser titular pela Inglaterra — mas as esperanças na Copa do Mundo dependem quase exclusivamente de Harry Kane: vencedores e perdedores após a ausência sentida dos craques de Thomas Tuchel na derrota em amistoso para o Japão, azarão do torneio

O empate de 1 a 1 com o Uruguai na sexta-feira foi seguido por uma derrota ainda mais preocupante por 1 a 0 para o Japão na terça-feira. Thomas Tuchel decidiu dividir o elenco em dois grupos, poupando a maioria dos seus principais jogadores no primeiro jogo, na esperança de que eles estivessem revigorados para o segundo. O plano saiu pela culatra, com aqueles que esperavam entrar em seu esquema habitual não conseguindo causar boa impressão, enquanto alguns de seus titulares também pareciam estranhamente deslocados ao se juntarem ao time.

Ainda há algumas ressalvas a serem feitas. Vários jogadores importantes, entre os quais se destacam a dupla do Arsenal, Declan Rice e Bukayo Saka, tiveram que se retirar completamente do elenco devido a lesões, enquanto Harry Kane e Jude Bellingham foram considerados não aptos para participar de qualquer uma das partidas. Mas o fato é que a Inglaterra ficou com zero de duas em jogos em casa que deveria ter vencido se tivesse ambições sérias de levantar a Copa do Mundo neste verão. Um dos elencos mais ricos do futebol internacional não pode se esconder atrás de desculpas a três meses de um grande torneio.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores do Estádio de Wembley e da semana passada em St George's Park...